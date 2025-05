Brazilië geeft Apple boete van 19,4 miljoen euro om weglaten lader bij iPhones

Apple heeft in Brazilië een boete van 19,4 miljoen euro gekregen voor het niet leveren van een lader bij de iPhones in het land. Ook wordt Apple verplicht om dat vanaf nu alsnog te gaan doen. Apple zegt laders niet mee te leveren om uitstoot te beperken, maar dat gelooft de rechter niet.

De Nationale Vereniging van Leners en Consumenten, die de zaak aanspande tegen Apple, argumenteerde dat het bedrijf misbruik maakt van zijn positie door zijn producten zonder lader te verkopen. Apple heeft al kenbaar gemaakt dat het tegen de beslissing in beroep gaat, zo schrijft onder andere Reuters.

Het beroep geeft Apple de gelegenheid om nog door te gaan met de huidige manier van verkopen zonder lader. Eerder kreeg Apple al een kleinere boete van de Braziliaanse consumentenwaakhond vanwege het weglaten van de lader bij de iPhone 12; die bedroeg zo'n twee miljoen euro. Apple boekte vorig jaar 123,9 miljard dollar omzet, wat voor het bedrijf een nieuw record was.

9to5Mac schrijft dat Samsung met dezelfde eis te maken heeft gekregen in het land, maar dat het in tegenstelling tot Apple er gehoor aan heeft gegeven. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over het hoe en waarom van het verdwijnen van laders uit de doosjes van smartphones.