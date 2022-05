Het was een beetje ongemakkelijke vraag. "De adapter ontbreekt?", vroeg ik aan de dame van Fairphone, toen we onder streng embargo een van de eerste exemplaren van de Fairphone 3 in ontvangst mochten nemen. "Is dat de bedoeling?" Ze legde uit dat het meeleveren van adapters en oortjes in veel gevallen nutteloos is, omdat veel mensen al adapters hebben - en dit zou ook nog eens op diverse manieren slecht voor de planeet zijn.

Dat was in augustus 2019 en het niet meeleveren van een adapter - veel mensen noemen het een lader - was nog raar. Nu zijn we anderhalf jaar verder en is het normaal geworden, want de bekendste telefoons van de smartphonemarkt hebben geen adapter meer in de doos: de nieuwste iPhone én de nieuwste Galaxy S. Dan rijst de vraag: hoeveel scheelt het nu echt, is dit echt beter voor de planeet?