Ex-medewerker Apple pleit schuldig aan diefstal gegevens uit autoafdeling

Een voormalig medewerker van Apple heeft in een Amerikaanse federale rechtbank schuldig gepleit aan het stelen van bedrijfsgegevens. Die gegevens zouden gaan over de geheime autoafdeling van het bedrijf. De man riskeert 10 jaar cel en een boete van 250.000 dollar.

Voormalig Apple-medewerker Xiaolang Zhang zou volgens Amerikaanse media een intern document van 25 pagina’s hebben buitgemaakt met daarin onder andere technische schema’s van printplaten die gebruikt zullen worden in autonome voertuigen. De man zou ook handleidingen en pdf’s hebben gedownload met informatie over prototypes van Apple.

Zhang werd in 2018 gearresteerd op de luchthaven van de Amerikaanse stad San Jose. Hij werkte vanaf 2015 bij Apple als hardware-ingenieur in het team dat instond voor de ontwikkeling van autonome voertuigen. De man komt in november zijn strafmaat te weten. Die straf kan oplopen tot 10 jaar en een boete van 250.000 dollar. Het is niet de eerste keer dat een voormalig medewerker van Apple wordt beschuldigd van het stelen van bedrijfsgegevens. In 2019 werd een andere ex-medewerker van Apple beschuldigd. Deze man werkte eveneens in de autoafdeling van het bedrijf.

Uit documenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI uit 2018 blijkt volgens NBC dat ongeveer 5.000 medewerkers van Apple toen op de hoogte waren van het autoproject; ongeveer 2700 medewerkers hadden toen toegang tot gevoelige informatie zoals databases. Apple gebruikte volgens die documenten ook software om bij te houden welke medewerker toegang heeft tot welk project in het bedrijf. Voor sommige medewerkers organiseerde Apple naar verluidt ook een trainingsprogramma dat ervoor moest zorgen dat bedrijfsgeheimen binnenshuis bleven.

Er zijn al jaren geruchten over een zelfrijdende elektrische auto van Apple. In 2017 bevestigde Apple-ceo Tim Cook dat het bedrijf werkt aan autonome systemen die zelfrijdende wagens mogelijk moeten maken. Concrete details gaf Cook toen niet.