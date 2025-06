Toyota-database met data van 2 miljoen klanten stond 10 jaar openbaar online

Toyota had de database van een van zijn clouddiensten tien jaar lang online staan zonder wachtwoord. In die database staat informatie van meer dan twee miljoen Japanse klanten die Toyota's T-Connect-dienst gebruiken. Ook zustermerk Lexus is erbij betrokken.

Het gaat om 2,15 miljoen Japanse gebruikers. Dat zijn bijna alle klanten die zich sinds 2012 hebben ingeschreven voor T-Connect, of G-Link in het geval van Lexus-auto's. "Het zou over details kunnen gaan als voertuiglocaties en serienummers van de voertuigapparaten", vertelt Toyota aan Reuters.

"Er was een gebrek aan actieve detectiemechanismen en activiteiten om de aanwezigheid of afwezigheid op te merken van dingen die openbaar werden", verklaart het bedrijf verder als antwoord op de vraag hoe dat lek zo lang kon bestaan. Het vertelt verder dat er 'geen meldingen van misbruik zijn geweest'. De database was sinds november 2013 openbaar toegankelijk via internet en dat lek werd medio april van dit jaar gedicht.

In reactie hierop gaat Toyota een systeem instellen om de veiligheid aan audits te onderwerpen en voor het continu monitoren van dergelijke voorzieningen. Ook moeten werknemers 'grondig' onderwezen worden over regels rondom het hanteren van andermans data. Tot slot is de Japanse privacyautoriteit ingelicht.

Met T-Connect, dat ook smartphoneapps omvat, kunnen gebruikers navigeren, acculading uitlezen en plannen, het klimaat in de wagen voorbereiden op een rit en hulp onderweg inschakelen indien nodig. In Europa heet de dienst MyT.

Het is de tweede maal in korte tijd dat Toyota zich in een dergelijke situatie bevindt. Vorig jaar bleek dat een deel van de broncode van de Toyota Connect-website vijf jaar lang beschikbaar is geweest via een openbaar GitHub-account. In de broncode zat een sleutel die toegang verschafte tot een server met klantgegevens van 296.000 mensen. Daarbij ging het om e-mailadressen en klantnummers.