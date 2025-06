Signify komt met beveiligingscamera die samen met wifilampen beweging detecteert

Signify komt met een WiZ-beveiligingscamera voor thuis die, in samenwerking met de bestaande wifilampen van het merk, beweging kan detecteren. Vervolgens is het mogelijk om de lampen automatisch te laten knipperen om potentiële inbrekers af te schrikken.

De lampen waren al een tijdje beschikbaar en maken gebruik van de SpaceSensing-functie van Signify-merk WiZ. Deze techniek kan verschillen in wifisignaalsterkten detecteren om zo beweging waar te nemen zonder gebruik te maken van bewegingssensors. In eerste instantie werd deze functie enkel ingezet om te kunnen bepalen wanneer de lampen in- en uitgeschakeld moesten worden, maar nu kan dit dus ook worden gebruikt om indringers af te schrikken.

Laatstgenoemde functie werkt in combinatie met de nieuw aangekondigde WiZ Indoor Camera. Als beide worden gebruikt, kan de lamp een seintje geven aan de eigenaar via de WiZ-app als er op bepaalde tijden of dagen beweging wordt aangetroffen. De eigenaar kan dan via de app de camerabeelden bekijken, terwijl de lampen preventief knipperen om de potentiële inbreker af te schrikken. Daarnaast is het mogelijk om in te stellen dat de lampen op willekeurige tijden automatisch even aangaan, om de indruk te wekken dat er iemand thuis is.

De camera zelf heeft een microfoon waarmee 'verdachte geluiden' opgepikt kunnen worden, zoals brekende ramen of het brandalarm, waarna gebruikers een melding krijgen op hun telefoon. Verder biedt de 1080p-camera nachtvisie, een terugspreekfunctie, een kijkhoek van 120 graden en een SD-kaartgleuf.

Verder komt er een abonnement waarmee de camerabeelden dertig dagen lang in de cloud opgeslagen worden. Ook kunnen gebruikers dan handmatig een opname starten met de camera, in plaats van dat deze enkel de livebeelden toont. Tot slot wordt het mogelijk om 'privacyzones' aan te duiden voor bepaalde delen van de kamer, die dan niet in beeld komen. Een prijs voor het abonnement is niet genoemd.

Een set van drie A19-lampen en de camera is vanaf 23 juni beschikbaar in een Home Monitoring-bundel voor 160 euro. De camera kan ook los worden gekocht voor 90 euro en is dan vanaf 12 juni verkrijgbaar.