WiZ breidt aanbod slimme verlichting uit met tafel- en plafondlampen

Signify kondigt acht nieuwe WiZ-producten aan waaronder nieuwe tafel- en plafondlampen, spots en een A60-model. Daarnaast verschijnt er een slimme stekker met stroommeter onder de WiZ-merknaam.

Er verschijnen twee nieuwe WiZ-tafellampen: een nieuw Hero-model en de Squire. De WiZ Hero van de tweede generatie is een makkelijk verplaatsbare kleurenlamp van 15 bij 15cm met een hoogte van 15,8cm. Via de app is in te stellen dat deze in de ochtend langzaam aan en in de avond uit gaat. De lamp is verder in- en uit te schakelen door er een tikje op te geven. De Squire is een iets kleinere versie met schuine bovenkant en dubbele lichtzones.

Voor plafonds verschijnen er de Tunable White Ceiling-, Adria Daylight Dimmable- en Adria Warm Dimmable-lampen. Deze zijn via de app en stembediening dimbaar. WiZ brengt verder nieuwe gekleurde en witte spots uit die de gebruiker kan richten op bijvoorbeeld zijn bureau. Daarnaast verschijnt een A60-peertje met getint glas waarvan de wittinten aan te passen zijn van warm naar koud.

Tenslotte brengt WiZ een nieuwe slimme stekker uit, die een ingebouwde energiemeter heeft. Alle producten in het aanbod komen vanaf 1 september beschikbaar op de slimme stekker na, die verschijnt 1 oktober. De producten van WiZ werken via wifi en bluetooth en zijn te bedienen via de bijbehorende app en Google Assistant, Siri en Alexa. Signify, de fabrikant van Philips Hue-producten, nam WiZ in 2019 over.