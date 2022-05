Nederlandse autobranche wil dat consumenten meer controle krijgen over autodata

Een samenwerkingsverband van Nederlandse brancheorganisaties uit de autosector wil dat consumenten zelf kunnen bepalen of ze data uit hun voertuig delen en met wie. Volgens Afcar NL moet er wetgeving komen waarmee dat wordt geregeld.

Privacy- en mededingingsregels blijven achter bij de digitalisering van de auto, schrijft het samenwerkingsverband in een open brief gericht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De brief is ook naar de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering gestuurd.

Volgens de briefschrijvers denken verreweg de meeste automobilisten dat ze geen zeggenschap hebben over de data die hun auto verzendt. Autobezitters zouden vaak geen weet hebben van het feit dat er data naar de fabrikant wordt verzonden.

In de brief pleiten de aangesloten organisaties voor de invoering van wetgeving. De organisaties willen daarmee consumenten de keuze geven over het delen van data en daardoor meer bedrijven een kans geven om toegang te krijgen tot data. Volgens de organisaties loopt het mkb nu achterstanden op, omdat alleen autofabrikanten toegang hebben tot de gegevens.

Het samenwerkingsverband wil dat de overheid zich sterk maakt voor een sectorspecifieke regelgeving in de komende Data Act van de Europese Commissie. De ontwerpregelgeving daarvoor wordt op korte termijn gepubliceerd. Volgens AFCAR NL worden de problemen niet opgelost met de Data Act.

Binnen die Europese regelgeving zou een 'specificatie van uitgangspunten' opgenomen moeten worden die faciliteren dat consumenten zelf keuzevrijheid krijgen om te bepalen met welke partijen de data of delen daarvan worden gedeeld. Ook zouden consumenten het delen moeten kunnen stoppen en kunnen bepalen aan welke partijen de data wordt overgedragen.

De specificatie zou ook moeten vastleggen waar de data wordt opgeslagen en het voertuig zelf zou als neutrale plaats het uitgangspunt moeten zijn, in plaats van centrale opslag op een server, vindt het samenwerkingsverband. De brief is ondertekend door de ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket, RAI Equipment, VACO, Verbond van Verzekeraars en VNA.