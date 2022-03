Elektrische Polestar 2-auto's worden voorzien van Vivaldi-browser

Browser Vivaldi wordt geïntegreerd in het Android Automotive OS in dashboards van de Zweedse elektrische auto Polestar 2. Het gaat om een complete webbrowser waarmee gebruikers kunnen browsen zoals ze ook mobiel zouden doen, schrijven beide merken.

De Vivaldi-webbrowser wordt geleverd als browser in Android Automotive OS en is volgens Vivaldi de eerste fullfeaturebrowser die in auto's beschikbaar is. De browser komt als app beschikbaar in de 11"-centerdisplay in de Polestar 2 en werkt hetzelfde als de mobiele browser. De browser is voorzien van een ingebouwde adblocker, een vertaaltool, noteerfunctionaliteit, bescherming tegen tracking en versleutelde browsersynchrononisatie.

De browser kan alleen gebruikt worden wanneer de auto in de parkeerstand staat, al zal streaming content audio-only doorspelen als de bestuurder gaat rijden. Dat impliceert dat ook video's afgespeeld kunnen worden tijdens het rijden, maar dan zonder beeld. Vivaldi geeft daarbij aan dat bestanden niet gedownload kunnen worden. Via de browser kan alle content afgespeeld worden die ook op een ander apparaat in de browser afgespeeld kan worden. Zo werkt YouTube, werken websites, en kan er ook gevideobeld worden via bijvoorbeeld Zoom of Whereby, laat Vivaldi zien.

Ook zegt het bedrijf dat er geen gegevens over het verkeer in de browser worden opgeslagen door de auto. Als de gebruiker ingelogd is met diens Vivaldi-account, dan kan data gedeeld worden tussen twee apparaten waarop ingelogd is, maar de data wordt niet gedeeld met Polestar.

De browser is per direct beschikbaar in de Polestar 2, zowel in Europa als de VS en Azië. De browser zal regelmatig updates krijgen, op het moment dat andere platformen, dus Windows, macOS, Linux en Android, ook updates krijgen. Dus in de auto zit nu Vivaldi 5.0. In een blogpost legt Vivaldi uit dat een browser de meestgevraagde feature was van Polestar-gebruikers. Met die vraag heeft het Zweedse bedrijf Vivaldi begin 2021 benaderd. Standaard is er geen browser beschikbaar in Android Automotive OS.