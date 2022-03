Tascam brengt nieuwe cassettes uit voor Portastudio-multibandrecorder uit 1979

Audiofabrikant Tascam heeft een nieuwe analoge cassette uitgebracht, de Tascam 424 Studio Master High Bias Type II Cassette tape. Deze cassette is bedoeld voor de Tascam/TEAC 144 Portastudio die uitkwam in 1979, en daaropvolgende Portastudio-bandrecorders.

De Tascam 424-cassette werd ontwikkeld in samenwerking met the National Audio Company, de grootste nog bestaande fabrikant van cassettebanden in de VS. De cassette bestaat uit een plastic buitenkant die gemaakt is met een combinatie van spuitgieten en 3D-printen om een zo traditiegetrouwe reproductie te zijn van de originele TEAC-cassette, met daarin een 'high bias cobalt oxide'-magneetband van metaaloxides die zo goed mogelijk de formule moet nabootsen die gebruikt werd in Portastudio-tapes. Het is geen perfecte reproductie, geeft Tascam toe. Er heerst al sinds 2019 een wereldwijd oxidetekort voor magneetband, waardoor niet precies dezelfde samenstelling kon worden nagemaakt.

Toch moet de cassette goed werken met de originele Portastudios en een warm, analoog geluid geven, volgens het bedrijf. En nog belangrijker volgens Tascam, het is een cassette die beschikbaar is voor een redelijke prijs, in tegenstelling tot 'overpriced' new old stock, zoals online te vinden is, waarvan de kwaliteit met de jaren achteruit gegaan is. Volgens Tascam is het nu de enige fabrikant van High Bias Type II-cassettes.

Volgens het bedrijf geeft de nieuwe cassette tot 4db meer geluid, vergeleken met standaard Type II-cassettes en minder ruis, wanneer deze gebruikt wordt in de 144 Portastudio-multibandrecorder. Die recorder, die voor het eerst uitkwam in 1979, was een van de eerste 'draagbare' multibandrecorders met mixers, waarmee muzikanten thuis muziek konden opnemen. Voor het testen van de tape werd een Tascam 424 Portastudio gebruikt die compleet hersteld was. De cassette komt beschikbaar als limited release op de website van het bedrijf. Het is nog niet bekend hoeveel de cassettes gaan kosten.