Vivaldi 4.0 met ingebouwde e-mail- en agendaclient en vertaalfunctie komt uit

Vivaldi heeft versie 4.0 van zijn browser uitgebracht. Het is een van de grootste updates van de Chromium-browser, waarin onder andere een ingebouwde e-mail- en agendaclient zit. Ook krijgt Vivaldi 4.0 een eigen privacyvriendelijke vertaaldienst.

Vivaldi noemt de nieuwe browser zelf 'een echt alternatief tegen bigtech'. Het is een van de grootste aanpassingen van de browser in jaren. Een belangrijke toevoeging is die van een e-mail- en agendaclient die in de browser zelf zijn op te roepen. Gebruikers kunnen bestaande inboxen importeren via imap of pop3, of het is mogelijk een eigen Vivaldi-adres te maken. De e-mail- en kalenderfunctie waren al eerder beschikbaar in een bètaversie van de browser. De makers waarschuwen wel dat Vivaldi Mail en Vivaldi Calendar zich nog in bètafase bevinden. De browser heeft naast e-mail en een agenda ook een ingebouwde rss-feed.

Ook nieuw in de browser is een ingebouwde vertaaldienst. Die heet simpelweg Vivaldi Translate. De functie is gebaseerd op Lingvanex, waar Vivaldi een samenwerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten. Vivaldi host de Lingvanex-software zelf, dus vertalingen gaan niet naar dat bedrijf, maar naar de servers van de browsermaker. Met de vertaaldienst, die ook al eerder werd aangekondigd, krijgen gebruikers een automatische vertaalknop te zien in de URL-balk.

De browser is beschikbaar voor zowel Windows en macOS als Linux en ChromeOS, en voor Android-telefoons.