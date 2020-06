Vivaldi-browser op Android kan donkere modus forceren voor websites

Vivaldi Technologies, het bedrijf achter de Vivaldi-browser, heeft de eerder dit jaar voor Android uitgekomen versie voorzien van een functie om alle content op het web weer te geven in een donker thema.

Met de update van versie 3.0 naar 3.1 worden niet alleen een aantal prestatieverbeteringen doorgevoerd en bugs opgelost; ook de donkere modus voor webcontent is onderdeel van de nieuwe versie. Lichte en donkere thema's waren al beschikbaar voor de gebruikersinterface, maar dat is nu ook mogelijk voor het tonen van websites.

Om hier gebruik van te maken moeten gebruikers dit instellen in de Vivaldi Settings onder Themes. Daar is de donkere modus voor webpagina's in te schakelen, waarmee automatisch alle pagina's in een donkere versie worden geconverteerd.

Android Police heeft de functie getest en meldt dat deze nog niet altijd perfect werkt. Zo blijkt het correct weergeven van het donkere thema wat lastiger op sites met veel custom css, zoals Android.com. Daar bleek bepaalde tekst als het ware te verdwijnen, omdat die in het wit werd weergegeven op een witte achtergrond. Ook websites met ingebouwde donkere thema's kunnen deels tot issues leiden, zoals het hier en daar weergeven van afwijkende kleuren.