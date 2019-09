Bèta van Vivaldi-browser voor Android komt uit

De Vivaldi-browser komt naar Android. Vivaldi Technologies heeft maandag een openbare bètaversie uitgebracht. De browser is gebaseerd op Chromium en moet zich onderscheiden met privacyfuncties en uitgebreide features.

De Vivaldi-browser voor Android zit volgens de makers 'vol met features', net zoals een desktopbrowser. Het gaat niet om een uitgeklede mobiele variant. Zo heeft de browser eigenschappen als Panels, Speed Dials, Notes en Capture. Dat zijn functies die ook in de desktopversie van de Vivaldi-browser zitten.

Vivaldi zegt gebruikers niet te volgen en de Sync-functie maakt gebruik van end-to-endversleuteling. De browsermaker gebruikt voor het synchroniseren niet de Google Sync-server, maar een eigen implementatie met servers die in IJsland staan.

De Vivaldi-app werkt op Android 5 of nieuwer en de interface is geoptimaliseerd voor smartphones; aan een interface voor tablets wordt nog gewerkt. Er is zowel een donkere als een lichte modus beschikbaar. Vivaldi is al langer beschikbaar voor desktops. De browser is sinds 2015 in handen van een klein bedrijf dat is opgericht door Jon von Tetzchner, de medeoprichter van Opera.