Onyx introduceert e-reader met E Ink-scherm van 13,3"

Onyx heeft tijdens de IFA een e-reader met E Ink Carta-scherm van 13,3" met een resolutie van 2200x1650 pixels aangekondigd. Het apparaat is vanaf nu verkrijgbaar via de website van Onyx voor 860 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op ongeveer 943 euro.

De Onyx Boox Max3 beschikt over een E Ink Carta-scherm met een resolutie van 2200x1650 pixels. De Max3 is de eerste e-reader die op een aangepaste versie van Android 9.0 draait. Bovendien heeft het apparaat toegang tot de Play Store, waarmee apps van derde partijen kunnen worden geïnstalleerd. Wel moeten deze applicaties schermen van elektronisch papier ondersteunen. Apps als Kindle, Chrome, Google Keep, Microsoft OneNote en Word bieden deze ondersteuning al.

De Max3 kan ook als tweede scherm worden gebruikt via micro-hdmi. Hij ondersteunt verschillende schermmodi met verschillende verversingssnelheden en contrastinstellingen. Zo is er een modus die geschikt is voor scrollend lezen en een 'X-modus' voor het bekijken van websites en video's.

Op het scherm zit een Wacom digitizer layer. Hierdoor heeft het tot 4096 niveaus aan drukgevoeligheid en kan het onderscheid maken tussen vingers en handpalmen. De e-reader wordt bovendien geleverd met een stylus. Hierdoor kan de Max3 ook als digitale kladblok of tekentablet worden gebruikt.

De Max3 heeft een onbekende Qualcomm-cpu met acht cores die draaien op 2GHz. Onyx heeft de e-reader verder uitgerust met 4GB ram en 64GB opslagruimte. Daarnaast heeft het apparaat een usb-c-poort met ondersteuning voor usb otg, ook wel usb on-the-go. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een toetsenbord of muis aan de e-reader worden aangesloten.

De Max3 heeft een vingerafdrukscanner en een accucapaciteit van 4300mAh. Ook ondersteunt het apparaat Qualcomms Quick Charge 3.0-snellaadtechniek, waarmee de accu in twee uur kan worden opgeladen.

De Max3 is vanaf nu via Onyx verkrijgbaar voor 860 dollar, omgerekend en inclusief btw is dat 943 euro. Onyx verkoopt zijn e-readers ook direct via Amazon. Misschien wordt de Max3 daar in de toekomst ook verkocht.