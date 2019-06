Amazon brengt Kindle Oasis met aanpasbaar 'warm licht' voor scherm uit

Amazon heeft een nieuw Oasis-model in zijn Kindle-reeks van e-readers aangekondigd. De nieuwe e-reader onderscheidt zich met de mogelijkheid om de kleurtemperatuur van de verlichting van het e-paperscherm in te kunnen stellen voor een warmer beeld.

Dankzij de optie om de 'warmte' van de verlichting in te kunnen stellen, kunnen gebruikers het beeld op wit, amber of er ergens tussenin zetten. Daarnaast is het aantal leds voor de verlichting verhoogd van twaalf naar vijfentwintig en weegt de nieuwe Oasis met 188 zo'n 6 gram lichter dan zijn voorganger uit 2017.

Nog steeds heeft de e-reader een Paperwhite-scherm met een diagonaal van zeven inch en een pixeldichtheid van 300 ppi. Ook is er ondersteuning voor wifi-n, bluetooth en usb 2.0. De Oasis is waterdicht op basis van IPX8 waardoor deze bijvoorbeeld onderdompeling tot op een meter overleeft. De verlichting kan zich automatisch aanpassen aan omgevingslicht.

Amazon start de verkoop op 24 juli. De 8GB-versie kost dan 230 euro en de 32GB-variant 260 euro. Wie ook 4g bij zijn 32GB-model wenst betaalt 320 euro. Met de komst van de tiende generatie daalt de prijs van de negende generatie naar 200 euro.