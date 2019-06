Google stopt grotendeels met Nest.com-site

Google verwijst bezoekers van Nest.com voortaan door naar de Google Store. Daarmee zet het bedrijf een nieuwe stap richting het uitfaseren van Nest.com. Eerder stopte Google met het Works with Nest-programma.

Wie Nest.com bezoekt, ziet voortaan de melding dat Nest.com is verplaatst naar de Google Store, constateerde Droid-life. Ook de support-pagina van Nest verwijst naar support.google.com. "Je kunt voortaan over alle Nest-producten leren op een enkele plek en ook kun je die hier kopen: de Google Store", schrijft Google op de pagina. Op Nest.com verkocht Nest voorheen zijn producten en diensten.

Helemaal verdwenen is de site nog niet. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld nog inloggen op home.nest.com om hun Nest-account te openen en hier hun Nest Aware-abonnementen en bestelgeschiedenis te bekijken. Onduidelijk is of Google plannen heeft ook deze te verplaatsen.

Google nam Nest in 2014 over en liet het smarthomemerk lang ongemoeid. Tijdens Google I/O liet het bedrijf weten Nest en Google Home samen te voegen tot Google Nest en de Google Home Hub komt hier dan ook uit als de Nest Hub. Onderdeel van de strategiewijziging was ook dat het Works with Nest-programma stopt. Dat leidde tot veel kritiek en vragen, waardoor Google zich genoodzaakt zag uit te leggen dat bestaande connecties tussen Nest-producten en diensten van externe ontwikkelaars blijven werken.