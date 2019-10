Google koppelt Nest Aware-abonnement aan huishouden in plaats van aan camera

Google kondigt een nieuwe formule aan voor zijn Nest Aware-abonnement. De betaalde dienst, waarvan de prijs tot nu toe afhing van het aantal camera’s in de woning, wordt gekoppeld aan het huishouden. Gebruikers gaan daardoor een vast bedrag vanaf 60 dollar per jaar betalen.

Google zegt in een blogpost dat gebruikers het oude Nest Aware-model vaak te duur en te ingewikkeld vonden. De nieuwe formule is daarom niet langer op het aantal Nest-camera’s in huis gebaseerd, maar dekt in een keer alle bewakingscamera’s, Google Home-luidsprekers en slimme displays van Google. Tegelijk wordt de opslagcapaciteit voor video en de gebeurtenissenhistorie verruimd.

Een ander onderdeel van het nieuwe Nest Aware-model zijn op events gebaseerde opnames. Zodra een camera beweging of geluid detecteert, van een persoon tot een blaffende hond, wordt onmiddellijk een opname gestart. De gebruiker ontvangt hiervan een notificatie, zodat hij actie kan ondernemen óf de eventvideo op een later moment kan bekijken. De nieuwe functie wordt aangeboden naast de bestaande, continue opnames, waarmee de gebruiker beelden kan opvragen van voor, tijdens en na een gebeurtenis.

Voortaan zijn er nog maar twee abonnementen waaruit de gebruiker kan kiezen. Nest Aware krijgt een eventvideohistorie van dertig dagen en kost 6 dollar per maand of 60 dollar voor een jaar. Prijzen in euro's zijn nog niet bekendgemaakt. De andere formule heet Nest Aware Plus. Deze omvat een eventvideohistorie van zestig dagen en een volledige 24/7-videogeschiedenis van de voorbije tien dagen. Dit abonnement kost 12 dollar per maand of 120 dollar per jaar.

Het Nest Aware-abonnement breidt zich ook uit naar de slimme speakers en displays van Google. Via een nieuwe instelling kunnen deze apparaten worden ingezet om te luisteren naar ‘kritieke geluiden’, zoals een rook- of koolmonoxide-alarm dat afgaat. Ook van deze gebeurtenissen ontvangt de gebruiker een notificatie op zijn smartphone, met de mogelijkheid om het opgenomen geluidsfragment te beluisteren. Google benadrukt dat de geluidsdetectie op de toestellen zelf gebeurt en dat de apparaten een visuele indicatie geven als er een fragment wordt opgenomen en naar Google wordt gestuurd. Gebruikers kunnen de audiofragmenten ook te allen tijde weer verwijderen via de Home-app.

De Home-app krijgt ook een functie om bij een calamiteit in huis snel de dichtstbijzijnde hulpdienst te bellen, ongeacht waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Begin 2020 wordt de Home-app verder uitgebreid met een Home Feed, die een overzicht geeft van alle gebeurtenissen en notificaties die door de verschillende toestellen zijn geregistreerd of verstuurd.

De nieuwe Nest Aware-abonnementen worden begin volgend jaar uitgerold in de negentien landen waar Nest Aware vandaag beschikbaar is, dus ook in Nederland en België. De geluidsdetectie via slimme speakers en displays zal in een eerste fase alleen in de Verenigde Staten beschikbaar zijn en hetzelfde geldt voor de geïntegreerde mogelijkheid om de hulpdiensten te bellen.