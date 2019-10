Logitech introduceert zijn eerste toetsenbord en muis voor Chrome OS

Accessoirefabrikant Logitech heeft zijn eerste 'Made for Google'-producten voorgesteld. Het gaat om het K580 Slim Multi-Device Wireless Keyboard en de M355 Portable Wireless Mouse, die allebei zijn geoptimaliseerd voor Chrome OS.

Logitech omschrijft de nieuwe apparaten als de 'perfecte partners' voor de Google Pixelbook, waarvan eerder deze week nog een nieuw model werd aangekondigd. De Pixelbook-toestellen zijn tot nader order niet in Nederland en België beschikbaar, maar de nieuwe hardware van Logitech kan evengoed aan andere Chromebooks worden gekoppeld.

Het draadloze K580-toetsenbord beschikt over een speciale Google Assistent-knop, een rij Chrome OS-sneltoetsen en een numeriek gedeelte. Bovenaan is er ook een cradle waarin de gebruiker zijn Android-toestel kan plaatsen. Het K580-toetsenbord kan schakelen tussen maximaal drie aangekoppelde apparaten, dankzij de geïntegreerde Easy-Switch-functionaliteit. De oplaadbare batterij gaat volgens Logitech tot 36 maanden mee.

De M355 Portable Wireless Mouse kan zowel via bluetooth als met een Logitech USB-ontvanger worden verbonden. De accu van dit apparaat gaat tot achttien maanden mee.

De adviesprijs van het toetsenbord bedraagt 50 dollar, de muis kost 30 dollar. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe producten ook naar Nederland en België komen en wat ze in de Lage Landen gaan kosten. Tweakers heeft Logitech om toelichting gevraagd, maar nog geen antwoord ontvangen.