Gerucht: Intel laat Samsung geen 14nm-processors maken maar wel andere chips

Intel zou niet onderhandelen met Samsung over de productie van processors maar over het maken van andere chips, zoals mogelijk chipsets. Dat beweert Tom's Hardware die daarmee een gerucht van een Koreaanse site nuanceert en deels weerlegt.

Tom's Hardware heeft van een bron 'die bekend is met de materie' gehoord dat er inderdaad onderhandelingen zijn tussen Intel en Samsung over het produceren van chips. Het zou echter niet om de productie van 14nm-processors gaan, zoals het Koreaanse SEDaily dinsdag claimde, maar om andere chips. Niet bekend is om welk productieprocedé het gaat.

Het zou bijvoorbeeld om chipsets kunnen gaan, speculeert Tom's Hardware. Dat zou volgens de site logischer zijn omdat die minder complex zijn dan processors en Intel vorig jaar noodgedwongen terugkeerde naar zijn 22nm-productie voor een chipset. Dat laatste was het geval omdat de 14nm-productie wat hoeveelheden chips betreft tegen zijn grens aanzat . Daardoor ontstonden er tekorten.

Het bericht van SEDaily sprak over een productiestart van 14nm-processors per eind 2020 door Samsung. Volgens Tom's Hardware is dat zeer twijfelachtig omdat het jaren duurt voor chipontwerpen van grote processors gereed zijn voor nodes en Intel bovendien zijn ontwerpen zo zou blootstellen aan een concurrent. Bovendien is Samsungs 14nm-node niet gelijkwaardig aan die van de Amerikaanse chipgigant. Intel werkt er wel aan om zijn processorontwerpen geschikt te maken voor productie op verschillende procedés, maar dat zou pas met de Sunny Cove-architectuur gebeuren, die op 10nm debuteert.