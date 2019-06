Gerucht: Intel wil Rocket Lake-chips op 14nm door Samsung laten maken

Intel en Samsung zijn volgens een Zuid-Koreaanse krant in de laatste fase van onderhandeling over de productie door Samsung van processors voor Intel. Dit zou Intel wat verlichting moeten geven bij zijn 14nm-chipproductie.

Het gerucht is afkomstig van de krant Seoul Economic Daily, die zich voor de claim beroept op een bron die bekend is met de onderhandelingen. Deze krant heeft voor zover bekend niet eerder geruchten gebracht over Samsung en Intel waardoor niet bekend is hoe betrouwbaar het bericht is. De onderhandelingen zouden in ieder geval over de productie van 14-nanometerchips voor Intel door Samsung gaan. Deze productie zou in het vierde kwartaal van volgend jaar moeten beginnen en SEDaily speculeert dat Samsung dan de productie van de Rocket Lake-generatie van processors, al dan niet deels, voor zijn rekening neemt.

Intel zou zijn toevlucht tot Samsung nemen omdat het blijvend moeite zou hebben om zijn 14nm-productie op peil te houden. Intel is wel bezig zijn bestaande en nieuwe fabrieken geschikt te maken voor de 10nm-productie, maar het zou jaren duren om de massaproductie op te schalen.

De keuze zou op Samsung gevallen zijn omdat dit bedrijf lagere prijzen zou rekenen dan TSMC en bovendien Intels concurrent AMD zijn processors bij TSMC laat maken. Daarnaast blijft TSMC chips maken voor Huawei en vanwege het Amerikaanse handelsboycot tegen Huawei zou de voorkeur daarom bij Samsung liggen.

Uit een Intel-roadmap die Tweakers in april in handen kreeg bleek dat Intel nog in 2021 14nm-processors op de markt brengt. Het gaat daarbij om de Rocket Lake-generatie van desktopprocessors met tot aan tien cores. Die generatie volgt de Comet Lake-reeks van desktopchips van volgend jaar op, die op zijn beurt weer het huidige Coffee Lake opvolgt. Er komen ook Rocket Lake-processors voor laptops, eveneens op 14nm.

Intel heeft eerder chips door een derde partij laten maken. Het bedrijf nam in het verleden TSMC in de arm om zijn SoFIA-chips voor smartphones te maken. Daarbij ging het om relatief eenvoudige socs die Intel goedkoop bij het Taiwanese bedrijf kon laten maken en niet om complexe desktopprocessors. Eind april werd het streven van Samsung bekend om tegen 2030 de grootste fabrikant van processors te worden.