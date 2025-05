Android Automotive in opkomst

Android Automotive is bezig met een kleine opmars. Polestars en Volvo's zijn al een paar jaar te koop met Googles besturingssysteem voor in de auto en nu worden Renaults sinds kort ook uitgerust met het systeem met Google-apps. Andere automerken als Ford, BMW en Volkswagen willen eveneens overstappen. De kans wordt dus steeds groter dat je Googles OS in een auto aantreft. Daarom nemen we het besturingssysteem in dit artikel nader onder de loep. Tweakers kon onlangs bij de presentatie van de EX30-cross-over met een aantal Volvo-ontwikkelaars en -managers praten over Android Automotive en hoe dit werkt voor autofabrikanten.

Voordat we over Android Automotive beginnen, moeten we wat mogelijke verwarring wegnemen, want misschien denk je nu: 'Huh, bijna elke auto heeft toch inmiddels Android Auto?' Dat klopt, maar dat is niet waar dit artikel over gaat. Android Auto is een systeem net als Apple CarPlay, waarmee je je smartphone draadloos of bedraad kunt verbinden met een auto. Zo kun je bijvoorbeeld apps als Google Maps of Spotify tijdens het rijden gebruiken, waarbij de app wordt weergegeven in je infotainmentscherm en het geluid via de luidsprekers van de auto weerklinkt. Via dat scherm kun je ook andere apps gebruiken, om tijdens het navigeren even een andere playlist op te zetten, waarna terug naar Maps kan worden geswipet. Zodra de auto die koppeling met je smartphone verliest, zijn die apps direct ook weer weg. Een soort Chromecast in je auto dus.

De interface van Android Auto

Waar Android Auto een manier is om je telefoon en auto aan elkaar te koppelen, is Android Automotive een volwaardig besturingssysteem voor in de auto. Je telefoon hoeft er bij Automotive dan ook niet per se aan te pas te komen. Het besturingssysteem verzorgt het infotainmentsysteem van de auto en laat je apps als Google Maps en Assistent native gebruiken in een auto. Je kunt met je Google-account inloggen en zo navigeren naar bekende bestemmingen, maar zo'n account is niet verplicht. Sterker nog, Android Automotive is te gebruiken zonder Google-diensten, maar daar komen we later op terug. We gaan het nu voornamelijk hebben over auto's mét Google-diensten, aangezien de meeste autofabrikanten het besturingssysteem inclusief Googles diensten aanbieden.

De namen van Android Auto en Android Automotive lijken dus op elkaar, maar het zijn twee losse dingen. Een auto met Automotive hoeft bijvoorbeeld niet per se Auto-ondersteuning te hebben; het idee is dat je je smartphone niet nodig hebt, omdat al je Android-apps al in Automotive zitten. Je kunt bij deze auto's je smartphone nog wel koppelen met bluetooth, voor bijvoorbeeld het voeren van telefoongesprekken. Dergelijke Android Automotive-auto's kunnen wél Apple CarPlay ondersteunen. Zo pakt Volvo het bijvoorbeeld aan, door bij zijn Android Automotive-software alleen CarPlay toe te staan, dus geen Auto. Bij Renaults implementatie van AAOS, kort voor Android Automotive Operating System, is zowel CarPlay als Android Auto te gebruiken.