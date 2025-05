Android Auto krijgt mogelijkheid om lange tekstberichten samen te vatten

Android Auto krijgt de mogelijkheid om langere tekstberichten of berichten in drukke groepschats samen te vatten. Daarbij kan Android Auto 'relevante reacties' voorstellen, of bijvoorbeeld de bestemming in Maps aanpassen, of de verwachte aankomsttijd delen.

Wanneer gebruikers nu in Android Auto tekstberichten willen beluisteren, leest Android Auto het hele tekstbericht of meerdere gesprekken in de groepschat op. Dit kan bij lange berichten of drukke groepschats daardoor lang duren. Met de samenvattingsfunctie geeft Android Auto volgens Google de kern van het bericht weer. Deze functie zou vanaf nu naar Android Auto-gebruikers moeten komen.

Bij onderstaande video laat Google de samenvattingsfunctie alleen in samenwerking met de Google Messages-app zien; het is niet duidelijk of de functie ook met andere chatdiensten, zoals WhatsApp of Telegram, werkt. Google zegt dat het voor de samenvattingsfunctie kunstmatige intelligentie gebruikt.

Naast het samenvatten van berichten, kan Android Auto straks ook 'relevantere reacties' voorstellen. De dienst kan ook handelingen voorstellen. Stel dat in een gesprek iemand voorstelt om naar een restaurant te gaan, dan kan Android Auto volgens Google voorstellen de locatie van dat restaurant over te nemen voor Google Maps. Android Auto kan ook voorstellen om de verwachte aankomsttijd van de ingeplande route door te geven, als de gebruiker bijvoorbeeld in een bericht de vraag krijgt wanneer hij of zij er is. Android Auto kan ook voorstellen degene die het bericht stuurt te bellen.

Tot slot krijgt Android Auto de mogelijkheid om de achtergrond en aangepaste icoontjes van Samsung Galaxy-telefoons over te nemen. Het is niet duidelijk of deze mogelijkheid ook naar smartphones van andere fabrikanten komt.