Telegram verwacht volgend jaar winstgevend te zijn en overweegt beursgang

Telegram overweegt naar de beurs te gaan, zegt oprichter Pavel Durov. Hij noemt geen tijdlijn, maar volgens anonieme bronnen gebeurt dit als het bedrijf winstgevend is. Durov verwacht dat het platform dit jaar of volgend jaar winstgevend zal zijn.

Durov vertelde dat aan de Financial Times. Anonieme bronnen die ook met de zakenkrant spraken, zeggen dat Telegram in de VS naar de beurs wil gaan. Durov bevestigde dat niet. Hij zei enkel dat Telegram 'verschillende opties' onderzoekt voor een beursgang.

Telegram heeft momenteel zo’n 900 miljoen actieve gebruikers, zegt Durov. In 2021 waren dat er nog 500 miljoen. Volgens de ceo bedraagt de omzet van het bedrijf nu 'honderden miljoenen dollars'. De omzetstijging heeft het bedrijf te danken aan advertenties en een premiumabonnement, dat het twee jaar geleden introduceerde. Volgens Durov heeft Telegram meer dan vijf miljoen betalende abonnees.

Pavel Durov en zijn broer Nikolai hebben Telegram volledig zelf in handen. Volgens de ceo heeft het bedrijf al aanbiedingen gekregen van investeerders om het bedrijf op te kopen. Sommige van hen schatten de waarde van Telegram op meer dan 30 miljard dollar. Ondanks deze aanbiedingen wil Durov het platform niet verkopen. Hij wil dat het bedrijf onafhankelijk blijft. Een beursgang moet 'de waarde van Telegram democratiseren', zonder dat de onafhankelijkheid van Telegram in het gedrang komt, aldus de ceo.