Florida verbiedt kinderen onder de veertien om sociale media te gebruiken

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, heeft een wet ondertekend die kinderen onder de veertien jaar verbiedt om sociale media te gebruiken. Kinderen onder de zestien moeten toestemming krijgen van hun ouders.

Socialemediaplatforms zijn in de Amerikaanse staat Florida verplicht om accounts van kinderen onder de veertien te verwijderen als de wet in werking treedt. Ook de accounts van kinderen onder de zestien die geen toestemming hebben van hun ouders, moeten worden verwijderd. Dat moet volgens DeSantis voorkomen dat kinderen schadelijke effecten van sociale media ondervinden. De wet treedt op 1 januari 2025 in werking.

In de wet worden geen specifieke platforms genoemd. Het gaat om alle platforms waarop onder meer ‘oneindig scrollen’ mogelijk is, video’s automatisch worden afgespeeld en cijfers worden gedeeld die aangeven hoe vaak andere gebruikers op een vind-ik-leukknop hebben geklikt of de inhoud hebben gedeeld of opnieuw hebben gepost. E-mail-, berichten- en sms-apps vallen niet onder deze wet.

Socialemediaplatforms moeten onder de nieuwe wet een verificatiesysteem van een derde partij gebruiken om minderjarigen te identificeren. Zo’n systeem moet volgens de wet ook gebruikt worden om de leeftijd te controleren van bezoekers van pornografische en seksueel expliciete websites, zodat minderjarigen geen toegang kunnen krijgen.

In februari dienden Republikeinen een strenger wetsvoorstel in dat kinderen onder de zestien jaar volledig zou verbieden om sociale media te gebruiken. DeSantis sprak daar zijn veto over uit, omdat het de rechten van ouders te veel zou beperken.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 26-03-2024 09:36 308

26-03-2024 • 09:36

308

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SuPaToLL 26 maart 2024 09:37
Dat zouden ze hier in europa ook per direct moeten invoeren! Ik zie de jeugd steeds verder afdwalen in een sociaal isolement van vierkante schermen.
Llopigat
@SuPaToLL26 maart 2024 09:43
In "mijn tijd" riepen ze altijd dat je vierkante ogen kreeg van teveel TV kijken (en de computer) :+

Elke tijd heeft zijn afleidingen. Toch gaat het prima.

Florida is gewoon echt reteconservatief geworden (met name omdat er zoveel bejaarden uit de landelijke gebieden naartoe verhuizen om hun pensioen uit te leven)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:42]

Voggy @Llopigat26 maart 2024 10:11
Ik vind dat er toch twee behoorlijk grote verschillen zijn met "vroeger":

1. Sociale media zijn bewust gecreëerd om verslavend te werken. Onder andere omdat het interactief is (even liken en delen met mijn vrienden) en het oneindig scrollen. Mensen blijven aan de telefoon geplakt. Als je favoriete tv show was afgelopen ging je wat anders doen want de show die erna kwam was niet leuk.

2. De telefoon neem je overal mee naartoe, de tv stond gewoon thuis (in een kast achter deurtjes). Als Dragonball Z afgelopen was ging je buiten spelen. Tegenwoordig kijkt de jeugd tiktok filmpjes tijdens het ontbijt, tijdens het fietsen, op school, na school bij vriendjes, in bed tot 's avonds laat, in het weekeind als we bij opa en oma zijn, op vakantie, etc.
RoninOrO @Voggy26 maart 2024 10:22
Slechte ouders zijn de grootste risico voor de kids....... niet de buitenwereld. Dus als jouw ouder dat allemaal toelaat onder het mom van ... ach, de opvoeding is zo makkelijker.......dan is dat het issue. Niet Social media. De issues met de kids/ouders gaat veel dieper dan Social media.
Crahsystor @RoninOrO26 maart 2024 10:37
Ouders hebben een hele grote invloed, zeker. Maar om te denken dat ouders gemiddeld genomen opgewassen zijn tegen miljardenbedrijven die structureel en gericht proberen hun kinderen verslaafd te maken is een tikkeltje naïef. Zeker als je het effect van die verslaving op groepsdruk meeneemt. Jouw kind doet er niks me thuis, maar buiten, met vriendjes/vriendinnetje... Dat samen met de wil om zich af te zetten tegen jouw gezag zal dat kind toch gaan kijken.

Het is natuurlijk wel zo dat een opvoeding die dit spul ontmoedigt op de juiste manier, leidt tot volwassenen die minder verslaafd zijn aan het spul.
Putwater @RoninOrO26 maart 2024 12:37
Heb je zelf al kinderen?
Ik kan alvast zeggen dat een correcte balans vinden qua schermtijd en bijhorende platformen enorm moeilijk is. We willen de kinderen niet uitsluiten t.o.v. leeftijdsgenoten, maar we willen ze ook niet vrijlaten in de oneindigheid dat het internet is. Daar een correcte balans in vinden is moeilijk, kinderen duwen constant voor meer tijd en vrijheid en het is ook nodig om dit van tijd tot tijd te herbekijken.

Zomaar zeggen: "je bent een slechte ouder want je laat het toe", lijkt me toch net iets te ongenuanceerd.

Zoals @Voggy aangeeft, vroeger was het veel eenvoudiger. Wanneer je programma gedaan was, moest je gewoon iets anders doen. Daar was geen keuze in.
Orgel @RoninOrO26 maart 2024 11:54
Het probleem is juist dat die ouders ook op Tik Tok zitten en al die onzin slikken
Verwijderd @Orgel26 maart 2024 13:10
Het probleem is juist dat die ouders ook op Tik Tok zitten en al die onzin slikken
Jij hebt vast geen kinderen....

Het is gemakkelijk wijzen naar ouders, maar wist je dat er ook heel veel ouders zijn die niet met die onzin bezig zijn, maar dat kinderen het horen of zien van (of bij) vrienden, vriendinnen, klasgenoten? Het zelfde zoals het "vroeger" ging met bijvoorbeeld brommers, skateboards, Jojo's, Flippo's en zelfs de plak plaatjes van He-Man, Barbie, Knight Rider, A-Team tot zelfs de voetbalplaatjes toe en dan nog niet gesproken over dat Pokemon spel.

Allemaal zaken die van mond tot mond gegaan zijn waarbij ouders nauwelijks hebben meegespeeld in de verzamelwoede of zelfs verslavingen in die tijden. Daar is een socialmedia niet heel anders in. Nog leuker zelfs, hier in huis gebruikt niemand Discord, toch komt mijn 13-jarige sinds een paar maanden thuis met de vraag of hij Discord mag hebben want (zegt hij) zijn vrienden op school hebben het ook.

Het is aan ons als ouders om daarin te bevestigen, maar wij weten ook dat het kinderlijk eenvoudig is Discord op school te installeren en gebruiken en net zo eenvoudig te verwijderen waardoor wij als ouders niet weten dat hij Discord heeft c.q. gebruikt. Laat staan dat wij weten wat hij uitvreet bij z'n vrienden/vriendinnen thuis.
Orgel @Verwijderd26 maart 2024 17:08
Jij hebt vast geen kinderen....
Altijd weer die cliché aannames hier alsof mensen met kinderen het even beter weten. Ik heb wel kinderen kan ik je zeggen dus laat die aanname lekker achterwege wil je.

Dat kinderen kopiëren van kinderen is altijd al geweest en hoort bij hun ontwikkeling maar vele ouders weten totaal niet wat hun kinderen uitspoken op hun telefoon of wat ze bij zich dragen als ze naar school gaan. Ik heb het over de leeftijd onder de 14 jaar want daar gaat dit onderwerp over. Gewoon optreden heet dat maar zelf zijn die ouders ook al vrij labiel met hun rare gewoontes en verplichtingen. Iedereen denkt namelijk influencer te worden en even met passief geld rijk te worden door het zien van die idiote filmpjes.
Pluisie @Orgel26 maart 2024 23:46
Altijd weer die cliché aannames hier alsof mensen met kinderen het even beter weten. Ik heb wel kinderen kan ik je zeggen dus laat die aanname lekker achterwege wil je.

Iedereen denkt namelijk influencer te worden en even met passief geld rijk te worden door het zien van die idiote filmpjes.
Orgel @Pluisie27 maart 2024 10:39
Cursief vind ik ook altijd mooi eruit zien
PhWolf @Orgel26 maart 2024 14:27
Ik ben al een jaar of 5 van vrijwel alle sociale media af. Daarvoor alleen twitter maar daar werd ik de laatste jaren ook doodongelukkig van. Enkel LinkedIn doe ik af en toe nog iets mee als je dat mag meetellen.

Mijn kinderen zijn nu (gelukkig) nog te jong voor sociale media, maar ik vrees dat de dag zeker gaat komen dat ze er zelf op zitten en ik geen idee heb hoe ik dit moet begeleiden. Ik ben echt bang dat ze eronder gaan lijden zoals zoveel (vooral jonge) mensen. Ze zullen het zelf waarschijnlijk niet door hebben omdat ze opgroeien in een wereld die 100% doordrenkt is van sociale media. Ze hebben dus geen referentiekader. Ik ging er zelf ook lange tijd in mee omdat iedereen er nou eenmaal op zat en ik dacht dat het wel zou meevallen met die beïnvloeding. Pas toen ik me met veel pijn en moeite losweekte ontdekte ik hoeveel invloed het op je heeft op allerlei manieren, soms subtiel en soms overduidelijk.

Ik zeg overigens niet dat ik kinderen compleet wil verbieden om sociale media te gebruiken. Dat gaat wel erg ver. Maar de meeste volwassenen zijn al niet bestand tegen de beïnvloeding en verslavende werking van de huidige sociale media, laat staan kinderen.

Waarschijnlijk is het een luchtkasteel, maar als ouder zou ik het enorm behulpzaam vinden als er een soort keurmerk komt voor media die 'geschikter' zijn voor kinderen, waarbij wordt gelet op zaken zoals het gebruik van design principes die ervoor zorgen dat de kans op verslaving niet zo hoog ligt, waarbij de tracking en algoritmische profilering ernstig beperkt is, waarbij je kunt vertrouwen dat er fatsoenlijk gemodereerd wordt, et cetera. En dat alle sociale media die dat keurmerk niet hebben een minimumleeftijd van 13, 16 of 18 hebben bij voorbeeld.
dimdek @PhWolf28 maart 2024 10:39
Het probleem met keurmerken is dat ze meestal worden gefinancierd door de bedrijven die gekeurd worden en dat er een enorme druk en lobby ontstaat op het keurmerk om vooral de grote financierders een goede keuring te geven. Daarvoor kun je dan zelfs de 'regels' in de juiste richting buigen. Het resultaat is dat gebruikers denken het een goede onderneming te maken te hebben en niet kritisch meer zijn, omdat die taak al voor ze is gedaan (zo werkt de mens helaas nu eenmaal).
PhWolf @dimdek28 maart 2024 12:03
Dat komt zeker voor, maar in dit geval is het nuttiger om een wettelijk verplicht keurmerk te hebben denk ik, zeker gezien het ernstig beperkte vermogen van deze 'sector' om zichzelf te reguleren.
dimdek @PhWolf28 maart 2024 20:04
Wat mij betreft gaat denk ik dat zo'n keumerk ook de aandacht bij verkeerde elementen gaat leggen. Als het tegenwoordig bijvoorbeeld gaat over veiligheid van data dan wordt constant gesproken over het beschermen van de data voor externe partijen en zelden over wat de partij waar de gegevens worden gestald met deze gegevens doet. Zo worden Microsoft en Google als erg veilig beschouwd terwijl elke byte wordt geanalyseerd, of je hem nu opslaat of alleen maar typt of waar je met je muis op klikt. Die teemetrie wordt altijd buiten beschouwing gehouden en is wat mij betreft de grootste dreiging. Ik kan me niet voorstellen dat een keurmerk zich bijvoorbeeld op dat aspect gaat focussen.
Transferno @Orgel26 maart 2024 12:49
Inderdaad, een verbod voor iedereen in de EU op verslavende rotzooi zoals tiktok zou een goede (maar onpopulaire) zet zijn. In landen zoals China en India, werken deze apps niet.
PearlChoco @Transferno26 maart 2024 14:30
Volledig mee akkoord.

Dergelijke sociale media dragen werkelijk niks bij aan een maatschappij.
Khalid. @PearlChoco26 maart 2024 16:34
Dit is wat ik bedoel Europa word net als China maar doet het rustiger en op de langetermijn...
Jullie zijn het probleem
dimdek @Khalid.28 maart 2024 10:56
Het is gewoon jammer dat mensen minder autonoom zijn dan ze denken. Wanneer het om reclame voor tandpasta gaat geloven we nog dat we een keuze hebben, hoewel die echt wel wordt beïnvloed door de reclame. Met constante streams sociale media voor kinderen ontstaat een wereldbeeld waardoor kinderen keuzes maken. Het is gewoon gevaarlijk om dat te laten dicteren door een commerciële onderneming zonder dat kinderen hebben geleerd dat de wereld niet hoeft te zijn zoals ze dat op hun schermpje zien.
Als je zelf een tijdje door China zou reizen zou je waarschijnlijk ook anders denken over hoe de overheid daar functioneert. Zelf kan ik me nog herinneren dat Singapore begon met camerasurveillance op straat. De meningen hier over hoe dat zou moeten zijn waren afschuwwekkend. Inmiddels kun je hier geen 100 meter meer lopen zonder ergens te worden vastgelegd door een camera. Het beeld van hoe in de DDR mensen in de gaten werden gehouden was echt een schrikbeeld, maar daar wist de overheid nog geen fractie van wat inwoners uitspookten ten opzichten van nu.
Wat ik wil zeggen is dat als je alles zijn gang laat gaan, je mensen al vanaf jonge leeftijd gaat leren om niet meer zelf na te denken en te gaan volgen. Dat kan heel gevaarlijk zijn en daarom is het goed dat media die daar misbruik van willen maken aan banden worden gelegd.
blissard @RoninOrO26 maart 2024 10:27
Het een sluit het ander niet uit. We verbieden ook drankverkoop aan kinderen. Blijkbaar mag je én iets van de ouders verwachten én tegelijkertijd een maatregel als overheid nemen.
Zer0 @blissard26 maart 2024 10:36
We verbieden ook drankverkoop aan kinderen
Dat betreft alleen de verkoop, je mag als ouder nog steeds je veertienjarige een biertje laten drinken (losstaand van of je dit wel of niet verantwoord vind)
In dit geval wordt het strikt verboden onder 14 jaar, en krijg je als ouder niet eens de optie om wel toestemming te geven.
DeMolT. @Zer026 maart 2024 11:30
Maar het feit dat alcolhol verboden is voor veertienjarigen, is voor ouders vaak ook al een intrinsieke motivatie om dit dan ook maar niet te doen (uitzonderingen daargelaten). Ik verwacht dat als we social media verbieden onder een bepaalde leeftijd, dat dit ook deels zal werken voor ouders als motivatie om toch eens wat verder na te denken.

Ik ben echt groot voorstander van een verbod onder de 18 jaar, het is heel verslavingsgevoelig en juist in die leeftijd wil je dat ze gaan socialiseren in de echte wereld. Dus het verbod van mobieltjes op school is al een goede stap.

[Reactie gewijzigd door DeMolT. op 22 juli 2024 17:42]

Jorah_Newstone @DeMolT.26 maart 2024 12:31
Ik ben van mening dat er een overgangstijd moet komen, vanaf 12 jaar stapsgewijs leren omgaan met sociale media, een totaalverbod gaat echt niet helpen, want op het moment dat ze het mogen gaan alle remmen los. Zelfde met Alcohol, stapsgewijs leren om hier mee om te gaan. Onder begeleiding een biertje als ze 16 zijn prima. Dat voorkomt dat ze het stiekem anders toch wel doen en dan ben je verder van huis..
DeMolT. @Jorah_Newstone26 maart 2024 12:48
Dat klinkt mooi, maar de meeste ouders zijn niet in staat om ze te leren omgaan met social media; ik denk dat er veel mensen zijn die niet eens de gevaren herkennen van social media.

Dan zou je er een onderwerp van moeten maken op school en de leraren opleiden hierin.

Ik ben ook van mening dat er regelgeving zou moeten komen voor de ethiek van apps, ze zouden niet zo verslavend mogen werken. Dus oneindig scrollen en de slimme trucs die ze uithalen met hun algoritmes, mogen ze wat mij betreft ook wel aan banden leggen. Al zou er eerst al een verplichte Opt-in zijn, dan zou ik al heel blij worden voor de shorts die nu door mijn feed worden geduwd :9 .
Currry @Zer026 maart 2024 10:53
En het gevolg is dat ouders die geen verantwoordelijkheid nemen, laks zijn of opvoedkundig tekort schieten een duidelijk verbod meekrijgen. Geen verkeerde ontwikkeling lijkt me. Misschien iets dat de devolutie van de mensheid tegengaat.
Zer0 @Currry26 maart 2024 11:12
Dat lijkt wel een verkeerde ontwikkeling, want ouders die die verantwoordelijkheid niet nemen op het gebied van social media nemen waarschijnlijk ook niet die verantwoordelijk niet op andere gebieden. Je bent dus bezig symptomen te bestrijden, niet de daadwerkelijke oorzaak.
Misschien iets dat de devolutie van de mensheid tegengaat.
Ik zie het juist als een versnelling van die "devolutie". De overheid regelt het wel, hoef je lekker zelf geen verantwoordelijkheid meer te nemen.... Je kunt je afvragen of dat wellicht niet één van de redenen is dat sommige ouders zo laks zijn.
Currry @Zer026 maart 2024 11:30
Zeker een goed punt dat je aansnijdt. Maar al langere tijd laat de maatschappij zien dat we met onderwijs, voorlichting en ondersteuning het probleem niet opgelost krijgen. Sterker nog, door corona is er alleen maar een sterkere afsplitsing zichtbaar geworden van mensen die steeds meer twijfels hebben richting de overheid of zich hier tegen afzetten.
Dan is meer controle misschien nog niet de oplossing, maar een stok achter de deur kan wel helpen.
arbraxas @RoninOrO26 maart 2024 10:32
Het klopt dat de ouders het probleem ook zijn, want waarschijnlijk net zo verslaafd.
Maar dat er gewoon paal en perk word gesteld aan de blootstelling totdat je enigzins de gevolgen van je keuzes kan overzien, of gevaren van bv verslavende multimedia is goed. We laten kids ook niet het casino in, of de kroeg etc. Er zijn al veel meer regels wat dat betreft.

De effectiviteit betwijfel ik sowieso, want die ouders laten hun kroost nu gewoon op hun eigen account kijken. Weer lekker rust.
Milanobrotchen @RoninOrO26 maart 2024 11:10
slechte ouders zijn de grootste risico voor de kids....... niet de buitenwereld. Dus als jouw ouder dat allemaal toelaat onder het mom van
Tegenwoordig is het voor ouders Denk ik heel moelijk om hun kinderen van social media en games te weren, want *andere kinderen mogen dit ook* dus dan krijgen kinderen een onrechtvaardig gevoel wat ook niet mee helpt. Dus ik denk niet dat ouders super veel kunnen doen. (wel wat natuurlijk, Maar niet alles)
Transferno @Milanobrotchen26 maart 2024 12:47
Niet alleen een onrechtvaardig gevoel maar ook een sterk fear-of-missing-out gevoel. De echte gesprekken gaan ook over influencer x of filmpje y op tiktok, etc. Dus het kind wat geen tiktok, snapchat, etc heeft, valt uit de boot.
Daarom ben ik wel voorstander van een verbod, zo zijn ze weer allen gelijk.

Daarbij is het als ouder ook héél moeilijk om te controleren wat je kind doet. Ook al instelleer je daar software voor zoals een google family link app, dan vinden ze wel weer ene trucje om het toch een account te maken en te gebruiken op een toestel van een vriendje of op school.
locke960 @RoninOrO26 maart 2024 12:13
Slechte ouders zijn de grootste risico voor de kids....... niet de buitenwereld.
Dat klopt, maar dat is nog geen reden om goede ouders niet te helpen. Dat doen we op talloze andere gebieden ook. Roken, alcohol, gokken, porno, seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen, enz.
Allemaal zaken waar we leeftijdgebonden regels voor hebben.
Sinester @locke96027 maart 2024 14:53
. Dat doen we op talloze andere gebieden ook. Roken, alcohol, gokken, porno, seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen,
Deze zaken vergelijken met Social Media vind ik persoonlijk echt veel en veel te ver gaan

Ik ben dan ook geen voorstander van Social media verbieden, maar betere voorlichting op bijvoorbeeld scholen maar ook voor ouders zou IMO een veel beter idee zijn
PearlChoco @RoninOrO26 maart 2024 14:34
De schuld gewoon op de ouders schuiven is wel gemakkelijk en vaak onterecht.

Als je zoon van 10j vraagt om een account op Snapchat te krijgen, want heel zijn klas zit op snapchat en daar worden de uitnodigingen voor de verjaardagsfeestjes gedaan en afgesproken om na de uren te gaan voetballen, etc., wat kan je dan als ouder zeggen? Nee jij mag als enige niet op snapchat?

Het leven zou gewoon veel mooier zijn voor alle betrokken partijen als die sociale apps rommel verdwijnt.
frietfriet @RoninOrO26 maart 2024 15:16
met die redenering kunnen goede ouders gewoon in drugswijken gaan wonen. Want als kinderen verslaafd raken is dat de schuld van slecht ouderschap.
Je begrijpt hopelijk wel dat het onmogelijk is voor ouders om alles te controleren wat hun kinderen doen.
Tusk @Voggy26 maart 2024 11:10
Een ander groot verschil is dat een Nintendo niet de kijk op je wereld veranderde. Ja het was verslavend, maar dat was het dan. Social media propt je kinderen vol met allerlei desinformatie en geeft ze een scheef beeld van de maatschappij en zichzelf.

Dat ze er veel tijd op doorbrengen zal allemaal wel. Voor 'vierkante ogen' ben ik niet bang. Ik heb me ook helemaal suf gegamed als tiener en puber wat resulteerde in flinke ruzies thuis, maar dat was een fase.

Maar dat je je gezicht vol moet duwen met fillers op je 16e en dat de pil en vaccineren slecht is...DAT is ontzettend gevaarlijk!
Transferno @Tusk26 maart 2024 12:52
Exact, en niet alleen de filmpjes geven een vertekend beeld maar ook de hele opzet met likes en reacties krijgen op eigen content zorgt voor de nodige problemen.
Kinderen groeien op met het gevoel dat het belangrijk is bevestiging te krijgen van anderen via een like of reactie. Daarbij kunnen pubers nog moeilijk inschatten hoe een reactie overkomt (inlevingsvermogen is vaak nog in ontwikkeling) waardoor deze vaak heel "wreed" zijn, ook al waren ze grappig bedoeld.
Niets gaat boven fysiek met elkaar praten.
IamPeacock @Voggy26 maart 2024 11:20
Ik zie vooral ook het verkrijgen van onjuiste info als een heel erge boosdoener.
Er is enorm veel fake news te vinden op social media, en eens sommigen in zo een bubbel geraken, krijg je die er amper nog uit.

Dit is trouwens niet enkel voor kinderen zo, maar hoe vroeger ze beginnen, hoe erger denk ik dan.
Darth TNT @Voggy26 maart 2024 11:56
En niet alleen de sociale platformen, maar ook het apparaat zelf doet mee. De rode eentjes op je Iphone, de push berichten. Alles is erop gericht je terug te brengen naar die app en hoewel het makkelijk is om die uit te zetten is de jeugd ontzettend gevoelig voor erbij horen en op de hoogte blijven.


Om over achterlijke influencers nog maar niet te spreken. Die mensen worden gezien als "vrienden" door sommige van de verslaafde jeugd, terwijl iemand die zichzelf letterlijk "beïnvloeder" mij toch wel een hele slechte basis voor een vriendschap lijkt.
Nog maar een kleine disclaimer: Dit is uiteraard niet op iedereen van toepassing, je hebt gelukkig uitzonderingen en ook positieve werkingen.


Ik ben heel blij dat die van mij (11) op dit moment 0 interesse heeft in social media, ook al zeggen wij dat hij daar gerust op mag mits hij maar op let met wie hij contact legt. :D Humoristisch genoeg, vooralsnog, ziet hij zijn klasgenoten als dé reden om er niet op te gaan.
munitqua @Darth TNT26 maart 2024 13:29
Over die influencers, ik heb exact dezelfde mening. Op een of andere manier is het zo gekomen dat een influencer een gerespecteerd beroep is, maar ik vind ze echt het stront van het internet. Eerst naam maken op internet en vervolgens op een indirecte manier een sociaal standpunt te pushen of product te promoten.

En het is volgens mij ook niet goed te kwantificeren hoeveel macht influencers eigenlijk hebben op het internet. Ze kunnen hordes mensen van het ene naar het andere standpunt trekken.
mr_evil08 @Voggy26 maart 2024 10:47
Dat was vroeger met de TV en spelcomputer al zo, en daarvoor ging het via tijdschriften.
Vroeger was het weinig beter ook toen kreeg de jeugd al content te zien wat ze niet mochten zien.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:42]

S0epkip @Voggy26 maart 2024 10:58
+1 voor buitenspelen na DBZ

En als je een aflevering had gemist: pech gehad!
Vizzie @S0epkip26 maart 2024 12:55
Nog een +1 van mij en als je een aflevering gemist had, ach het grootste deel van de tijd gebeurt er toch niets in DBZ (wat het absoluut niet minder leuk maakte).
munitqua @Voggy26 maart 2024 13:17
Eens. Ik heb ook 2 kleine kinderen van 3 en 5 en ik ben ook zeker van plan "social media voorlichting" te geven net als met sexuele voorlichting.

De socials zie ik zelf ook als een groot gevaar en als je je kinderen er niet goed op voorbereid worden ze er geheel ingezogen. Het eindeloze hersenloze scrollen, toxicity, influencers, etc vind ik een slechte ontwikkeling op die media. Ik ben dan ook zeker van plan om mijn kinderen hiervoor de behoeden en utleggen hoe ze ermee om moeten gaan.

Het geheel verbieden vind ik persoonlijk goed maar ik weet niet of dat het antwoord is. Wellicht is het beter dat er gewoon meer social awareness komt op het gevaar van het gebruiken van deze media, want dat is er nog niet goed naar mijn mening.
MatyGirl @Voggy26 maart 2024 18:57
Je klinkt als een bejaarde mens uit 1858 die over schakende kinderen klaagt
A pernicious excitement to learn and play chess has spread all over the country, and numerous clubs for practicing this game have been formed in cities and villages…chess is a mere amusement of a very inferior character, which robs the mind of valuable time that might be devoted to nobler acquirements … they require out-door exercises–not this sort of mental gladiatorship.
- Scientific American. July, 1858
JakkoFourEyes @Llopigat26 maart 2024 10:20
Social media is toch echt wel wat meer dan afleiding hoor.
mr_evil08 @JakkoFourEyes26 maart 2024 10:49
Is hetzelfde als een gameverslaving, tot diep in de nacht met je PS1 of Nintendo 64 door gamen bijvoorbeeld...

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:42]

hawke84 @Llopigat26 maart 2024 12:42
De vergelijking met vroeger Samurai Pizza Cats kijken, MS-Dos draaien, Jurrasic Park op de SNES spelen is toch wel een wereld van verschil met hoe sociale media als Instagram, Twitter, TikTok, Facebook enz nu deel is geworden van de jongere generatie.

Het lijkt misschien appels met appels vergelijken, maar de sociale-media appel heef een factor 100 meer bereik en impact.
Hakker @hawke8426 maart 2024 14:31
Niet alleen dat het is vooral hoe influencers bepaalde troep lopen te pushen. sponsor 10 influencers door te zeggen dat het helemaal ok is om door rood licht te rijden. en je zal zien dat binnen 2 weken de jeugd amper meer stil zal staan voor een stoplicht. Al die influencers hebben ook niet te maken met etische regels zoals de gangbare media en kunnen dus doen wat ze willen en daarom mag al die social media van mij direct de prullenbak in.
dr86 @Llopigat26 maart 2024 13:14
Ben ik het niet mee eens, social media is echt heel veel meer dan alleen naar een scherm kijken voor entertainment.
Aldy @Llopigat26 maart 2024 15:23
In "mijn tijd" riepen ze altijd dat je vierkante ogen kreeg van teveel TV kijken
Jouw tijd? Ik zeg dit nog geregeld tegen mijn kleinzoon, zeker als hij er zowat in kruipt. Staat ie maximaal een meter van de tv.
Elke tijd heeft zijn afleidingen. Toch gaat het prima.
Ja, en elke keer ben ik verbaasd dat het lukt. :)
aliberto @SuPaToLL26 maart 2024 09:56
Je zegt dit nu wel maar je hebt gelijk.
Zelf heb ik het anders ervaren door alleen maar Nintendo (Gameboy, Super Nintendo, Nintendo 64, PC) te spelen in mijn pubertijd en vele jaren daarna. Nintendo was mijn leven. Elke minuut die ik had spendeerde ik aan die spelcomputer.
Je dacht dat je vrienden had maar deze gebruiken je alleen maar voor jouw spelcomputer.
Deze vrienden om mij heen gingen stappen en langzamerhand raak je geïsoleerd en weet je niet beter.

Toen ik 33 werd (ik ben nu 43) was ik 3 jaar zwaar depressief en heb ik meerdere zelfmoord pogingen uitgevoerd met overdosis anti epileptica medicatie in combinatie met morfine wat dus niet gelukt is. Weinig mensen die mij konden steunen want ik speelde alleen maar spelletjes en was daardoor erg eenzaam.
Rond deze leeftijd werd er ook nog eens autisme bij mij gediagnosticeerd door het GGZ, wat contact maken met andere mensen al helemaal bemoeilijkt.

Achteraf gezien is een computer een erg egocentrisch ding. Het mag dan niet zeuren en vult probleemloos jouw taken uit maar het zal jou niet helpen om in het echte leven vrienden op te bouwen. Daarvoor moet je zelf aan de bak gaan door jezelf kenbaar en nuttig op te stellen in openbare gelegenheden.

Ik hoef geen sympathie stemmen maar als je eenmaal in een isolement raakt is het zeer moeilijk om eruit te komen. Daarom schrijf ik dit. Kinderen leren op jonge leeftijd dat het normaal is om een scherm voor hun neus te hebben maar dit heeft dus ook zo zijn gevolgen.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 22 juli 2024 17:42]

Llopigat
@aliberto26 maart 2024 10:42
Rond deze leeftijd werd er ook nog eens autisme bij mij gediagnosticeerd door het GGZ, wat contact maken met andere mensen al helemaal bemoeilijkt.
Ik denk dat je daar eerder de oorzaak te pakken hebt dan de computer.

Voor mensen met autistische neigingen is het gewoon veel makkelijker om dingen te doen met een computer dan met andere mensen. En natuurlijk richt je je op dingen die makkelijk gaan.

Ik zou de computer daar niet de schuld van geven. En het heeft ook voordelen. Ik heb zelf ook veel met de computer gedaan in mijn jeugd en daarom ben ik ook erg goed in mijn veld waar ik veel profijt van heb. Sociale interactie heb ik ook pas later geleerd en dat was ook niet zo erg.

Ik denk dat als mijn ouders in die tijd me van de computer af hadden willen houden omdat dat niet "normaal" zou zijn geweest, dat alleen maar veel meer spanning en emotie had opgeleverd. Je kan sociale interactie niet forceren en je moet het zelf ook willen. Ik ben het op gaan zoeken toen ik daar zelf klaar voor was (studentenvereniging, psychotherapie, backpacken). Ook prima. Er is ook een hoop acceptatie nodig van hoe je nou eenmaal bent. Dat is eigenlijk de belangrijkste les die ik uit de therapie heb overgehouden. Niet proberen "normaal" te doen (wat toch niet echt gaat lukken) maar gewoon omarmen hoe je echt bent.

Natuurlijk is het slecht als de computer een obsessie wordt, maar ik zie dat meer als een gevolg dan een oorzaak. En het symptoom aanpakken zal niet per se resultaat opleveren. Het is belangrijker de bron aan te pakken middels therapie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:42]

BenVenNL @aliberto26 maart 2024 10:43
Wij hebben ook een zoon die tegen het hoogbegaafde autistische spectrum aanleunt. Ik heb ook gezien hoe kinderen welke bij hem over de vloer kwamen computerspellen spelen ineens niet meer langs komen toen ze voor hun verjaardag een laptop of console kregen. Nou is het bij hem maar 'mild'. Wij kunnen hem vaak nog wel een beetje 'pushen'' in de juiste richting, en in het echte leven wat af te spreken met iemand, maar makkelijk gaat het niet.

Het is voor ons als ouder ook best een gevecht hem in het werkelijke sociale leven actief te houden. Want ik ken ook mensen uit mijn verleden die niet mee deden in sociale activiteiten (uitgaan etc), waarvan ik echt vermoed dat ze ook autisme hebben, die nu in hun mid 40 erg met zich zelf in de knoop zitten. Ik hoop dit voor hem dat wat te kunnen voorkomen.
Llopigat
@BenVenNL26 maart 2024 11:02
Het is voor ons als ouder ook best een gevecht hem in het werkelijke sociale leven actief te houden. Want ik ken ook mensen uit mijn verleden die niet mee deden in sociale activiteiten (uitgaan etc), waarvan ik echt vermoed dat ze ook autisme hebben, die nu in hun mid 40 erg met zich zelf in de knoop zitten. Ik hoop dit voor hem dat wat te kunnen voorkomen.
Je moet ook niet te veel proberen te forceren. Als sociale interactie voor hem 'eng' is, kan het ook enorm tegenwerken om hem te dwingen. Sociale interactie is voor hem niet zo vanzelfsprekend en natuurlijk als voor jou. Als hij er nog niet klaar voor is, kan het hem ook heel ongelukkig maken omdat het niet zo makkelijk gaat als voor de anderen en hij zich daardoor minderwaardig kan gaan voelen.

Net als die vrienden van je, had het echt geholpen als je ze had gedwongen om mee uit te gaan? Als je het niet wil, hang je er toch maar een beetje bij. Daar heb je niks aan.

Het probleem is meer dat het wensen dat je 'normaal' bent als je dat niet bent, niet realistisch is. Beter kan je zoeken naar mensen net zoals jij en je richten op de dingen waar je wel interesse en aansluiting in hebt in plaats van te proberen net zo te zijn als de gemiddelde mens. Dat kost ook wel tijd maar ik ben ook eind 40 en ik voel me eigenlijk steeds evenwichtiger worden. Ik zit in een aantal heel interessante en open gemeenschappen. En ik ga juist nu veel uit (ik kom regelmatig om 6 uur 's morgens thuis :+ ). Het zijn niet de meest 'normale' gemeenschappen maar ik vind hier juist heel veel aansluiting en begrip. Ondanks dat het er niet om draait merk ik dat ik hier veel mensen vind met andere mentale aandoeningen zoals Autisme, ADHD, Borderline enz. En ik heb alsnog vaak dat een avond verkeerd 'valt' en ik loop te wensen dat ik niet was gegaan. Wat doe ik dan? Ik ga gewoon naar huis.

Helaas is de weg daar naartoe niet altijd even fijn en ik heb zelf ook een hoop therapie nodig gehad. Maar ik zie de focus op techniek en isolerende bezigheden meer als een symptoom en niet de oorzaak.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:42]

Orgel @BenVenNL26 maart 2024 11:47
Het probleem is juist dat het werkelijke sociale leven helemaal niet zo leuk is om actief te houden en vaak ook helemaal niet zo sociaal is. Je kunt net zo eenzaam zijn als je afspreekt in een kroeg met 4 'vrienden' die vervolgens alleen maar over zichzelf praten en hoe goed ze wel niet bezig zijn.

Het leven is niets anders dan jezelf constant aanpakken en zelf opnieuw de slingers op te hangen ook al zit je de hele dag achter een scherm. Voor jonge kinderen geldt dat niet want die zijn volop in ontwikkeling en zien dingen op schermen waar ze nog helemaal niet aan toe zijn of dat gewoon niet begrijpen. Een verbod van social media onder de 14 is dan ook volkomen terecht.
Fermion @BenVenNL26 maart 2024 11:57
Wij hebben ook een zoon die tegen het hoogbegaafde autistische spectrum aanleunt. Ik heb ook gezien hoe kinderen welke bij hem over de vloer kwamen computerspellen spelen ineens niet meer langs komen toen ze voor hun verjaardag een laptop of console kregen.
Hier twee kinderen, ik laat ze allebei sporten en dat doen ze ongeveer 3 a 5 keer per week. Daarnaast laat ik ze ook los op de game consoles, in mijn ogen een goede combinatie samen met vaak buitenspelen, bij vrienden logeren of logees. Het is idd niet makkelijk, maar je hebt als ouder wel de verantwoording te nemen. Wat Florida doet neigt naar overregulering, als ouder heb je ook een taak. Ik merk dat niet elk ouder instaat zijn de kinderen goed op te voeden, dus waarschijnlijk wel nodig.
Aldy @Fermion26 maart 2024 15:34
Ik merk dat niet elk ouder instaat zijn de kinderen goed op te voeden, dus waarschijnlijk wel nodig.
Dan heeft zo'n toestemming geven ook weinig zin, want veelal zijn de ouders die moeite hebben met opvoeden de onderliggende partij.
haam @BenVenNL26 maart 2024 14:15
die tegen het hoogbegaafde autistische spectrum aanleunt.
Proffesionele diagnose? Dan kun je met een persoongebonden budget hulp inschakelen. Die hebben ervaring in dit traject. Zelf het wiel uitvinden is niet handig. En zelf de zorgverlener gaan uithangen heeft niet altijd positief effect op jullie relatie.
JoannisO @aliberto26 maart 2024 10:57
Ik snap jouw verhaal, en kan me er deels in vinden. Echter wil ik een kanttekening geven:

Toen ik 16 was had ik ook weinig sociaal leven buiten het digitale om. De vrienden die ik wel had waren ook allemaal bezig met games en software. Wij waren inderdaad de hele dag alleen achter onze computer te vinden. De kanttekening was dat wij elkaar steeds meer bijleerden over ons vak. Iedereen waar ik mee om ging heeft deze software kennis zijn vak van gemaakt, en is daardoor financieel en zakelijk succesvol beland.

Het sociale aspect liep bij ons 'anders', maar niet minder dan bij leeftijdgenoten die niet de hele dag achter de computer zaten. Wij kwamen online in aanraking met andere gelijkgestemden, te beginnen in-game. Uiteindelijk gingen we over naar TeamSpeak, en later (tot op heden) Discord. Ik spreek deze gezellige groep nu al meer dan tien jaar. Wij komen elkaar opzoeken als we vakantie hebben. Vorig jaar is de halve groep uit alle hoeken van Europa op weg gegaan voor een ontmoeting, waarbij we escape rooms doen e.d.

Mijn familie is niet gehecht. Mijn moeder woont om de hoek, maar mijn eerste gezinslid daarna woont in Antwerpen. Die spreek ik verre van dagelijks. Mijn vrienden online aan de andere kant - elke avond. En als ik een paar dagen afwezig ben krijg ik berichten of het goed gaat.

Inderdaad, ik heb relatief weinig persoonlijk contact om mij heen. Maar mij vind je elke avond met mijn baby voor de PC, want zo houden mijn online vrienden en familieleden alles bij. Als deze situatie voor mij niet had kunnen ontstaan, was het met mij niet goed afgelopen.
aliberto @JoannisO26 maart 2024 11:42
Ik heb vroeger vanaf mijn 11e levensjaar in meerdere kindertehuizen gewoond en een pleeggezin.
Mijn moeder haatte mijn vader zo erg dat ik daardoor mijn vader niet heb kunnen zien.
Moeder was niet in staat om mij en mijn zus thuis op te laten groeien.
Uiteindelijk heb ik nooit echt een gezin of familie gekend omdat deze kapot is gemaakt en uit elkaar is gegroeid.

Elke 1 a 2 jaar dat je naar een andere kindertehuis ging moest je weer nieuwe mensen op school en in het tehuis leren kennen. De spelcomputer werd mijn heilige graal om me te isoleren. Op school werd ik gepest en kreeg ik te horen dat kinderen van hun ouders niet met mij om mochten gaan omdat ik een kindertehuis kind was.

Sinds 2018 ga ik met buitenlandse gamers een weekendje weg naar een land of stad naar keuze waarvan ik de organisator ben. Dit is 1x per jaar. Over 1 maand gaan we met 4 man naar Kopenhagen.
Het reis initiatief is meer uit noodzaak vanwege isolement ontstaan en heeft goed uitgepakt.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 22 juli 2024 17:42]

Aldy @aliberto26 maart 2024 15:46
Fijn dat je de draad hebt opgepakt en dat je gelijkgestemden om je heen hebt verzameld, al is dit op een afstand. Maar ik reageer vooral omdat je door je ontboezeming andere mensen verleid hebt ook iets over zichzelf te vertellen.
MartyD @aliberto26 maart 2024 11:05
Ik ben vroeger gepest en probeerde te ontsnappen door veel te gamen en had in die tijd dus ook niet veel sociale contacten.

Rond mijn 30e ben ik wat meer uit mijn schulp gekropen door groepsreizen te gaan doen en me aan te melden bij sites zoals NMLK (Nieuwe Mensen Leren Kennen).
Wellicht kan het jou ook helpen.

Om wat meer on topic te blijven:

Ik denk niet dat een verbod hier een oplossing is. Lijkt me op lastig te handhaven die kinderen vinden wel een manier om het toch te blijven gebruiken.
Ik zie hier meer een taak voor ouders maar ik ben zelf geen vader dus misschien makkelijk praten vanaf de zijlijn.
Woeps @aliberto26 maart 2024 11:07
Niet om uw verhaal te niet te doen echter heb ik persoonlijk een hele andere ervaring.

Ik was met 13 jaar depresief en de computer heeft mij hier juist uit geholpen.
Dit stomme doosje met lampjes heeft mij zelfvertrouwen gegeven en juist ruimte gecreeërd om vrienden te maken.

En nu 12 jaar later woon ik in het buitenland en deze mensen zijn nog steeds goede vrienden.

Dat neemt overigens niet weg dat social media geen probleem is of dat een computer/telefoon geen probleem kan zijn.
De waardheid zal voor de meesten waarschijnlijk ergens in het midden liggen.
Destynx @aliberto26 maart 2024 11:20
Mijn ervaring is juist anders. Door het spelen van computergames heb ik vriendschappen opgebouwd die ook buiten de computer afspelen. Een goede vriend van mij heeft zo zijn vriendin leren kennen. Daarentegen ken ik ook mensen binnen het autismespectrum waarbij het sociale aspect buiten de computer meer achterblijft. Ik vermoed dan ook dat dat toch wat meer een rol speelt dan de computer opzich.
PinusRigida @aliberto26 maart 2024 11:32
Met alle respect...

Ik kan over mezelf stellen dat ik als 80's-kid ook ben opgegroeid (vanaf de 90's) met schermen.
Bij mij is het duidelijk anders gegaan dan bij jou.. ik ben nog steeds een gamer en hou nog steeds van digitale multimedia... maar heb nooit problemen gehad om mee te draaien in het normale leven, ik ben altijd sociaal geweest, ook als kind en nu nog. Ben nooit met eender wat gediagnosticeerd en kon van jongs af al differentiëren tussen me-time met m'n schermpjes en de rest...

...maar ik ben niet representatief voor een ganse bevolkingsgroep.

Laat ons zeggen dat de waarheid dan ergens in het midden zal liggen? Een dooddoener, ik weet het... maar jouw situatie is wel vrij extreem en al zal ze niet uniek zijn -jammer genoeg- zal ze ook geen gegeven zijn, ttz: een logisch gevolg dat men kan extrapoleren op "de jeugd dat met schermen opgroeit".

Het wordt hier al ten treure gezegd: opvoeding, moderatie zijn key.

(en ik weet dat daar het schoentje vaak knelt maar neemt niet weg dat symptoombestreiding ook maar dàt blijft... een glijdende schaal... want idd.. als men wil integer zijn dan zou men ook YouTube moeten verbieden, maar dan ook voor -18-jarigen... en dan zwijg ik bewust over religie want ook dat beïnvloedt miljoenen mensen al op zeer jonge leeftijd met zeer negatieve gevolgen voor het individu als voor de maatschappij)

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 17:42]

HertogJan @aliberto26 maart 2024 11:57
Wat goed dat je dit hier meldt. En super kut voor je geweest dus. Ken het een beetje... Hoop het beste voor je nu en in de toekomst.
O+

[Reactie gewijzigd door HertogJan op 22 juli 2024 17:42]

DigitalExorcist @aliberto26 maart 2024 11:55
Wat je zegt snijdt wel degelijk hout. Máár (en dat wil ik zeggen zónder je verhaal of ervaringen teniet te doen!): ik zit ongeveer in dezelfde situatie, ben nu 44, sinds m'n 8e fanatiek aan het gamen (eerst op de MSX, later PC, sinds een jaar of 24 Nintendo en consoles).

In 2016 heb ik een diagnose Asperger (zo mag je het tegenwoordig niet meer noemen, maar ok..). Dit verklaarde voor mij heel veel; waarom functioneer ik zoals ik doe et cetera.

Veel vrienden heb ik nooit gehad, 2 of misschien 3, en van de beste heb ik nu zo'n 25 jaar niks meer gehoord behalve een jaarlijks 'gefeliciteerd met je verjaardag!' op Twitter.

Het online chatten, de communities, eerst IRC maar nu ook Discord zorgen er juist voor dat ik in contact blijf met anderen. Het werkt voor mij uitstekend; stappen heb ik nooit gedaan en ook nooit iets aan gemist heb ik het idee en vrienden heb ik ondertussen over de hele wereld.

Een 'sociaal netwerk' is een door de maatschappij opgelegd criterium. Je moet doen waar je jezelf prettig bij voelt. Overal en alles is erop ingericht om vrienden te hebben, contact te maken met anderen, sociale media zijn de boeman en alles op internet is erop uit om je te belazeren. Dát zegt de maatschappij. Maar als je zélf beter weet, is het helemaal prima.
Aldy @DigitalExorcist26 maart 2024 15:55
Waarschijnlijk bedoel je het niet zo, maar je geeft eerst door je asperger aan dat jij de afwijking bent ten opzichte van de maatschappij. Daarna doe je in de laatste alinea of de maatschappij de afwijking is.
Ik ben het met je eens dat je moet doen waar jij je prettig bij voelt, maar geloof me, ook voor de mensen met een minimale afwijking is dit moeilijk. :)
DigitalExorcist @Aldy26 maart 2024 16:01
Nja het punt is, je ziet overal dat men vrienden "moet" hebben. Eenzaamheid "moet" bestreden worden. Iedereen "moet" zich met anderen bemoeien. Je telt pas mee als je 15 goeie vrienden hebt. Je telt pas mee als je een sociaal leven hebt en veel uitgaat.

Dat is een door de maatschappij opgedrongen dogma, als het ware. Kijk naar films, series, reclames, initiatieven. Tuurlijk mag men best naar elkaar omkijken maar het lijkt soms alsof je jezelf emotioneel volledig afhankelijk _moet_ maken van anderen..
Aldy @DigitalExorcist26 maart 2024 16:10
Je hebt gelijk en het toppunt zijn de vrienden op Facebook, vrienden die je nog nooit van z'n leven ontmoet hebt. Wat vrienden?
DigitalExorcist @Aldy26 maart 2024 16:13
Op een stuk of 3 na heb ik alleen mensen op Facebook die ik in het écht ook ken. En de 3 die ik niet in het écht ken, ken ik virtueel al minstens 15 jaar. Maar dat is misschien meer uitzondering dan regel, dat zou kunnen..

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 17:42]

Aldy @DigitalExorcist26 maart 2024 16:27
Ik kan er niet echt over oordelen, want ik heb geen Facebook. Sommigen spaarden vrienden, die hadden er wel duizenden. En toen ik hoorde dat iemand Bill Clinton als vriend had toegevoegd, toen wilde ik helemaal niet meer. Een vriend is wat mij betreft wederzijds en als ik Bill Clinton als mijn vriend toevoeg, wil ik wel dat Bill mij ook als vriend beschouwt.
Verwijderd @aliberto26 maart 2024 22:50
Mijn zoon is ook autistisch en zit best vaak achter de computer. Ook helpt hij graag mee in de keuken. Irl sociale contacten beperkt hij tot familie en dat was het dan wel.

Het is niet erg. En mooi dat je dat jaarlijkse reisje maakt met wat mensen.
Discord @SuPaToLL26 maart 2024 09:45
Dat isolement valt wel mee, maar er zijn zoveel factoren waarom kinderen het beter niet kunnen gebruiken.

- Die schermen beschadigen de ogen letterlijk omdat ze van dichtbij zitten te kijken naar de plaatjes, wetenschappelijk bewezen en een grote zorg voor de toekomst.

- Zelfbeeld, sociale media heeft zoveel rommel in omgang dat een ontwikkelend brein te veel word beinvloedt, dit zorgt ervoor dat er een raar realiteitsbesef word gekweekt bij jongeren.

- Bullying via SM, zal een hoop ellende tegengaan als kinderen geen gebruik meer mogen maken van de belende platforms. kinderen onderling zijn savage.

- Platformen als Tiktok die wel filteren maar je kind toch rommel te zien kan krijgen, je hebt er simpelweg geen grip op wat er getoond word.
Zelfde geldt voor Youtube overigens.

Het feit is gewoon dat deze platformen niet ontwikkeld zijn voor kinderen, daarom ook de 18+ markeringen overal, die ouders simpelweg negeren, of ouders geen weet hebben van wat hun kids installeren. Dit zal voornamelijk voorkomen bij de minder tech-savvy mensen.

Dan hebben we de factor ethiek... hoewel we onze kinderen willen beschermen voor allerlei factoren is het de vraag in hoeverre of je je kind mag monitoren wat ze doen? Ik heb hier geen antwoord op maar ik heb hier wel wroeging als ik bv kijk naar mijn dochter..
Zoijar @Discord26 maart 2024 10:29
- Die schermen beschadigen de ogen letterlijk omdat ze van dichtbij zitten te kijken naar de plaatjes, wetenschappelijk bewezen en een grote zorg voor de toekomst.
Link? Lijkt me vreemd. Dat riep men vroeger bij boeken, en toen TVs en toen computers, en was eigenlijk nooit waar...
Ryen @Zoijar26 maart 2024 10:55
Het is ook waar voor boeken, je kijkt dan vooral naar dingen vlak voor je. Het is niet voor niets dat boekenwurmen ook vaak brillen droegen. En dat het dragen van een bril vervolgens met geleerdheid werd geassocieerd.
Zoijar @Ryen26 maart 2024 11:24
There are many myths surrounding our eyesight and reading. One of them is that reading too much will eventually wear out your eyes, causing you to start having problems with your vision.

Luckily, this myth has been debunked and there is absolutely no evidence whatsoever that reading can have a negative impact on your eyesight. While there’s no doubt that reading can affect our eyes to a certain extent, especially during prolonged reading sessions and under certain environmental conditions, no permanent damage will ever be done to our eyesight through reading.
Ryen @Zoijar26 maart 2024 12:00
Says who?

https://oogfonds.nl/nieuw...ste-oorzaak-bijziendheid/

[Reactie gewijzigd door Ryen op 22 juli 2024 17:42]

WoutervOorschot @Zoijar26 maart 2024 10:32
Met TV's is er nooit een link gelegd inderdaad, maar vooral het veel dichtbij kijken schijnt wel degelijk impact te hebben. Op de smartphone (en ook pc soms) zit je makkelijk erg dicht op je scherm, waardoor je ogen sneller moeite krijgen om in de verte goed te kijken (als ik het goed zeg).
youridv1 @Zoijar26 maart 2024 10:39
Het is niets specifieks aan schermen. Het is gewoon slecht voor je ogen om te lang dichtbij te kijken en dat is al heel lang wetenschappelijk bewezen. Ik heb niet 123 de research paper gebookmarked staan helaas.

Je moet gewoon om de zoveel tijd even in de verte turen en als je 2 uur achter elkaar tiktoks aan het scrollen bent, doe je dat niet.
MSalters
@Zoijar26 maart 2024 10:41
Helaas, het was toen ook al waar. Dit was een bekend probleem in Azië, waar ze grote problemen hadden om piloten te vinden zonder bril. Jongeren met genoeg vaardigheden hadden op de middelbare school te veel in de boeken gezeten.
Llopigat
@MSalters26 maart 2024 11:20
Hoezo kan je geen piloot zijn zonder bril dan? Dat is geen enkel bezwaar (bijv. een Class 1 medical). In veel landen moet je wel een tweede bril meenemen, dat wel. Is ook wel zo veilig voor als je je hoofd stoot en hij breekt.

Alleen voor de luchtmacht is het soms een probleem maar die hebben weer hun lasering tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:42]

mjtdevries @Llopigat26 maart 2024 17:12
Wellicht dat het tegenwoordig is veranderd, maar toen ik piloot wilde worden was elke afwijking voor de luchtmacht gewoon einde oefening.
En voor de rijksluchtvaartschool mocht je een kleine afwijking hebben, maar gezien het gigantische overschot van mensen die piloot wilden worden viel je dan in de praktijk ook af.

Tegenwoordig mag je zelfs een grote afwijking hebben zie ik.
Llopigat
@mjtdevries26 maart 2024 17:16
Ik weet alleen van de Amerikanen. Daar krijg je gewoon gratis een laser behandeling. Misschien dat ze in Nederland kieskeuriger zijn omdat ze gewoon veel minder piloten nodig hebben.
mjtdevries @Llopigat26 maart 2024 17:21
En de opleiding hoefde je toen niet zelf te betalen. Dat deed KLM. Dus ze waren inderdaad kieskeurig.
Als twee mensen hetzelfde scoren op de intelligentie testen, diploma's en simulator tests etc en je kan er maar 1 kiezen, dan valt de persoon met slechtere ogen af.
Als ze zelf de opleiding volledig betalen, dan boeit het natuurlijk niet.
Llopigat
@mjtdevries26 maart 2024 17:27
Nou ik heb het dan ook niet over KLM of de rijksluchtvaarschool maar gewoon over het vliegbrevet en de Class 1 medical eisen daarvoor. Corrigerende lenzen of brillen zijn gewoon toegestaan als je daarmee goed kan zien.
ashwin911 @MSalters26 maart 2024 11:23
Het heeft vooral te maken met het aantal uren felle daglicht dat een kind binnen krijgt. Een kind dat weinig buiten speelt en dus weinig zonlicht in hun ogen krijgt heeft een grotere kans op bijziendheid. In Oost en Zuid Oost Azië is het een probleem omdat mensen daar ten eerste genetische zijn aangelegd om sneller bijziendheid te krijgen en omdat kinderen en tieners weinig buiten zijn want ze maken lange uren op school en ook nog de bijles. Dus ze krijgen te weinig zonlicht. Zonlicht zorgt er voor dat een groeiend oog zijn ronde vorm behoud en niet ovaal word en dus bijziend word.

https://youtu.be/LAkFtka3UFw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6678505/

[Reactie gewijzigd door ashwin911 op 22 juli 2024 17:42]

mjtdevries @ashwin91126 maart 2024 17:18
Ik ben benieuwd of dat zonlicht een oorzakelijk verband is of alleen een correlatie.

Als een kind naar buiten gaat dan speelt er namelijk ook een ander zeer belangrijk aspect mee: De ogen kijken weer naar oneindig ipv steeds op korte afstand.
Dat gebeurd niet als ze binnen blijven want muren, stoelen etc staan dan op een paar meter afstand ipv oneindig.

Hebben ze gekeken wat er gebeurt als een kind naar buiten gaat maar dan op een bankje gaat zitten en weer op de telefoon zit te turen? (Lijkt me erg moeilijk te bepalen)

De onderzoeken die ik hierover gezien heb gingen niet over zonlicht, maar simpelweg naar oneindig kijken.
Zoijar @mjtdevries26 maart 2024 18:40
Oneindig is zo'n 6 meter voor ogen. Keer uit het raam kijken, of door de kamer en je zit er al dicht aan.
warp @Zoijar26 maart 2024 10:42
@Zoijar Dat smartphones bij langdurig gebruik slecht zijn voor je ogen is al jaren in het nieuws, hier wat linkjes:

https://nypost.com/2018/0...ding-you-scientists-warn/
https://calgaryfamilyeyed...creens-bad-for-your-eyes/
https://www.consumentenbo...rtphone--en-tabletgebruik
https://blog.pearle.nl/waarom-smartphone-slecht-ogen/
dakka @warp26 maart 2024 11:27
Kleine nuance, langdurig smartphone gebruik zelf is niet slecht voor je ogen, maar de onbalans tussen dicht bij en ver weg focussen is slecht voor ontwikkelende ogen, dit kan worden tegengegaan door dagelijks even een paar minuten naar buiten en dingen daar bekijken.
Zoijar @warp26 maart 2024 11:29
But Dr. Christopher Starr, ophthalmologist at Weill Cornell Medicine and NewYork-Presbyterian, says that because tests were not performed on human eyes, the results offer “no causal link” between macular degeneration and blue lights yet: “To make a statement or conclusion that blue lights from our phones and computers is going to cause macular degeneration is patently false and should not raise worldwide concerns about digital devices.”
There is not enough evidence right now to show that you can get eye damage from cell phone use. It won’t harm your vision or lead to problems such as age-related macular degeneration.
Allemaal broodje aap. Geen enkel bewijs van permanente, langdurige schade. Je wordt er moe van, ja, dat wel.
mjtdevries @Zoijar26 maart 2024 17:25
Geen broodje aap.
Echter is de oorzaak een andere dan jij naar gekeken hebt.
Dat blauwe licht is geen probleem, maar continu op korte afstand scherp stellen wel.

Het is vrij logisch dat een oog dat vanaf jongs af aan continue op korte afstand scherp moet stellen slechter word in op grote afstand scherp stellen.

En dat geld net zo hard voor boeken als telefoons.
Zoijar @mjtdevries26 maart 2024 18:36
Dat is dus niet zo. Althans de wetenschap kan het niet aantonen. De meest geaccepteerde verklaring op het moment is dat kinderen in azie te weinig buiten komen. Zie beneden.
ollie1965 @Zoijar26 maart 2024 11:11
Zo moeilijk is het toch niet om dat te zoeken?
Kleine voorzet voor Azie (daar gaat de bijziendheid zeer rap omhoog)
https://www.startpage.com...cause+of+mobile+phone+use
Zoijar @ollie196526 maart 2024 11:34
Bijzonder vreemd dat dit alleen in Azie voorkomt dan. Ik kan niet alle literatuur doorlezen (slecht voor m'n ogen :P ) maar ik zie in een greep toch echt nergens een aangetoonde oorzaak van smartphones. Eerder andere factoren.
Students surveyed in both countries spent similar amounts of time studying. But 29 percent of the Singaporean students had myopia compared with just 3 percent in Sydney.

"The big difference was the Chinese children in Australia were outdoors a lot more than their matched peers in Singapore," says Ian Morgan, a retired biologist at Australian National University, who coauthored the 2008 study. "This was the only thing that fit with the huge difference in prevalence."

Morgan thinks sunlight may stimulate the release of dopamine from the retina and inhibit the elongation of the eye that results in myopia.

Many Chinese children with myopia don't wear glasses and just struggle with being nearsighted. It's not because of the cost; a decent pair of glasses here costs just $5. It's because some Chinese distrust spectacles.
sprankel @Zoijar26 maart 2024 11:26
Er is nooit een directe link gevonden tussen schermen en zicht maar wel een indirecte/casuaal verband.

oorzaken die meespelen:

- niet/minder knipperen van de ogen omdat men intensief aan het kijken is. (wat tot uitdroging van de ogen leid)
- continu de focus op dezelfde afstand uren aan een stuk (bij het gewoon rond kijken verleg je continu de focus/scherpstelling)
- airco gekoelde omgevingen met extreem droge lucht wat iedereen met lenzen zal kennen als een hel voor de ogen. (wat opnieuw tot uitdroging van de ogen leid)
- het kijken naar een scherm tot men in slaap valt waarbij het lichaam en de ogen op dat moment extreem moe zijn maar toch volledig (over)belast worden.
- algehele levensstijl waar mensen met een extreem gezonde levenstijl, voldoende slaap, voldoende beweging en gevarieerd eten typerend tevens minder naar schermen kijken. => deze heeft niets te maken met het scherm zelf maar verklaart wel een statistisch verschil tot op zekere hoogte.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 22 juli 2024 17:42]

ashwin911 @Zoijar26 maart 2024 11:26
Ja wetenschappers denken nu dat het vooral door te weinig zonlicht komt in de jaren dat het oog zich ontwikkelt. Dus kinderen en tieners die weinig buiten zijn krijgen sneller bijziendheid.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6678505/
Zoijar @ashwin91126 maart 2024 11:37
Ja, grappig, die las (en quote) ik ook net :)

Er is namelijk een onwijs verschil tussen singapore en sydney, terwijl bijna alle omstandigheden die aangehaald worden hier hetzelfde zijn.

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 17:42]

mjtdevries @ashwin91127 maart 2024 10:13
Heb je dat onderzoek zelf wel gelezen?

Die hebben data van onderzoeken wereldwijd proberen te vinden en ze konden uiteindelijk maar zes beperkte onderzoeken vinden waar er op dat punt onderzoek is gedaan. En dat de onderzoeken elkaar ook tegenspreken.
En het is bovendien veel te weinig om een harde conclusie te trekken.

De conclusie dat kinderen die weinig buiten zijn sneller bijziendheid krijgen word specifiek niet getrokken in dat onderzoek.
Zij zeggen dat bij kinderen die al bijziendheid hebben, de buitentijd invloed lijkt te hebben op de verdere ontwikkeling van die bijziendheid. Ze geven specifiek aan geen effect te zien op kinderen die nog geen bijziendheid hebben.

De geven zelf ook aan dat de wijze waarop de onderzoeken uitgevoerd zijn veel beperkingen opleggen. (bv dat aan de ouders gevraagd is naar de hoeveelheid buitentijd, wat grove schattingen opleverde. En dat alleen aziatische kinderen onderzocht zijn)

Let er ook op dat deze zes onderzoeken dus geen relatie vonden in zonlicht en de bijziendheid, maar een relatie in buitentijd en bijziendsheid.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 juli 2024 17:42]

Ivolve @Discord26 maart 2024 10:25
Het feit is gewoon dat deze platformen niet ontwikkeld zijn voor kinderen, daarom ook de 18+ markeringen overal, die ouders simpelweg negeren, of ouders geen weet hebben van wat hun kids installeren.
Sterker nog, deze platformen zijn ook niet ontwikkeld voor volwassenen, ze zijn simpelweg ontwikkeld om geld te verdienen en het liefst zo veel mogelijk!

Kijk alleen al naar de enorme stijging van het aantal tieners met depressies of de enorme toename van het aantal cosmetische ingrepen. Ik zie bijna dagelijks (zeer jonge) meisjes die eruit zien of ze de instagram filter rechstreeks op hun gezicht hebben geplakt.

https://nypost.com/2023/0...oubled-with-social-media/
https://npo.nl/npo3/brand...atie-op-via-sociale-media

Dat gezegd hebbende geloof ik ook dat deze platformen ook enorm schadelijk voor volwassenen. In je 20er jaren ben je ook nog steeds enorm beïnvloedbaar en gevoelig voor dit soort dingen.

Desalniettemin kunnen we er helaas niet meer zomaar onderuit. Veel mensen zien ook de positiefe effecten van social media en willen/kunnen simpelweg niet meer zonder. We neigen ernaar om alles af te schuiven op vrije wel maar ik geloof daar niet in. In silicon valley zitten de slimste mensen van de wereld met toegang tot een ongelimiteerd budget en supercomputers. Zij hebben 1 taak: mensen zo lang mogelijk op dat scherm houden. De vrije wil van 1 individu kan daar gewoon niet tegenop.
Mensen stimuleren of dwingen om verantwoordelijk met het platform om te gaan is ongeveer hetzelfde als een gokverslaafde vragen niet al zijn geld in de gokkast te stoppen.

Wat kunnen we dan wel doen als samenleving? Het enige wat ik als oplossing zie is het verdienmodel van deze gigantische bedrijven onder druk zetten door een limiet te stellen aan reclame. We kunnen bijvoorbeeld nadenken over het opstellen van een limiet aan hoeveel reclame je iemand per dag mag tonen. Daarmee verdwijnt de prikkel om mensen urenlang te laten scrollen want als je na 10 minuten de koe al volledig gemolken hebt heeft dat geen zin meer.

Volgens mij is dat een redelijk radicaal idee want ik heb dat nog nooit iemand horen opperen maar denk dat dat wel een weg zou zijn om in te slaan.
Verwijderd @Ivolve26 maart 2024 10:37
Persoonlijk denk ik dat, misschien niet het meest effectief, zijn bewustwordingscampagnes, van de overheid in combinatie met regelgeving waarbij er voornamelijk gekeken wordt naar zaken die echt niet buiten de beugel kunnen.

Nu kan ik me voorstellen dat dit geldt voor alle 'surveillance capitalism', omdat hier een leger van slimme mensen achterzit dat feitelijk de maatschappij manipuleert, al lijkt dit een onbegonnen strijd omdat het geld en de belangen zo groot zijn, daar gaan lobbygevoelige regeringen niets aan doen, helemaal niet als verkozenen zelf al verslaafd zijn aan diezelfde media.
Ivolve @Verwijderd26 maart 2024 11:21
Zoals ik boven al aangeeft heb ik weinig vertrouwen in bewustwordingscampagnes. Als je daar al iets mee bereikt zal het veel te laat zijn.

2e punt wat je aanstipt is wel relevant. Probleem is dat er zo ongelooflijk veel gelobbyd wordt, met name in Amerika natuurlijk. Bovendien zijn politici ook afhankelijk van social media voor hun eigen zichtbaarheid. Als een politicus zich openlijk uitspreekt tegen social media passen ze de algoritmes gewoon een beetje aan om zijn zichtbaarheid te verminderen.

Dit opent dan wel weer de vraag wie er nu echt de macht heeft binnen onze democratie?...
peize9 @Discord26 maart 2024 10:44
- Die schermen beschadigen de ogen letterlijk omdat ze van dichtbij zitten te kijken naar de plaatjes, wetenschappelijk bewezen en een grote zorg voor de toekomst.
Wetenschappelijk zeker niet bewezen, zoals vermeld in dit artikel van Harvard. Er is nooit bewijs voor geweest, tenzij jij een reputabel source kan vinden.

In mijn mening is het grootste probleem van kinderen überhaupt op het internet is juist dat kinderen nog niet met de hele wereld in aanraking moeten komen. Ze herkennen gevaren veel minder goed. Ik zou zelf niet willen dat als ik kinderen had ze met iedereen overal unsupervised gaan praten. Ik zie het internet een beetje als het zelfde...
warp @peize926 maart 2024 10:47
Inmiddels is de wetenschap wel iets verder dan het door jou aangehaalde artikel uit 2011.
ashwin911 @warp26 maart 2024 11:28
ja de wetenschap nu denkt eerder dat het door te weinig zonlicht komt. Kinderen die weinig buiten zijn hebben een grotere kans op bijziendheid. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6678505/

[Reactie gewijzigd door ashwin911 op 22 juli 2024 17:42]

warp @ashwin91126 maart 2024 12:13
Buiten dat, in 2011 liepen de meeste mensen nog met een dumbphone rond, en bestonden 'socials' als TikTok en Snapchat nog niet eens... dus zo'n onderzoek uit 2011 is niet bijster relevant voor de gang van zaken vandaag de dag.
Arrogant @Discord26 maart 2024 11:02
Bullying via SM
Goh :+
Robby517 @SuPaToLL26 maart 2024 09:45
In Belgie is het in principe verboden onder de 13 jaar maar daar mag inderdaad wel eens controle op komen.
.oisyn Moderator Devschuur® @Robby51726 maart 2024 10:36
In Nederland was Youtube niet eens beschikbaar op een account onder de 16 jaar. Tegenwoordig heeft YT wat betere parental controls en filters en kan het geloof ik wel.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 17:42]

s2n6 @Robby51726 maart 2024 11:07
Is een gevolg van de GDPR en de insteek is wat anders (privacy van kinderen beschermen). Het gebruik is niet verboden, maar kinderen jonger dan 13 kunnen zelf geen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens (hun ouders kunnen dit wel). Dit is op Europees niveau 16 jaar, maar werd in vele Europese landen via kaderwetten verlaagd naar 13 jaar (wat toegestaan is door de GDPR). Zie artikel 8 in GDPR en artikel 7 in kaderwet (België).

Misschien moet er eens nagedacht worden of die verlaging van 16 naar 13 jaar wel zo'n goed idee was? En misschien moeten ouders ook maar eens stilstaan bij de vraag of ze hun kinderen al vanaf 8 jaar (gemiddelde leeftijd eerste smartphome) toestemming willen geven om op zulke platformen te gaan.

Ik heb mijn kinderen tot hun 13 doelbewust van de socials gehouden. Ik legde hen uit waarom. Nooit gezaag gehad.

[edit: typo]

[Reactie gewijzigd door s2n6 op 22 juli 2024 17:42]

Robby517 @s2n626 maart 2024 11:38
Dit is geen gevolg van de GDPR dit was in Belgie al langer.
willieverhoef @SuPaToLL26 maart 2024 09:53
Ja. De drooglegging in de VS zorgde ook niet voor minder alcohol gebruik. Harddrugs is ook niet minder omdat het veboden is. Als je kids een film laat kiezen. Van 15 jaar, zullen ze kiezen voor een 16+. Alles wat verboden is, trekt juist aan stop met betutteling maar zorg voor duidelijke grenzen in de algoritmes. Niet alleen voor 16+ want dan zitten ze wel op het account van hun zuster. Maar voor iedereen. Het is voor de zotte dat bedrijven geld verdienen aan en systematisch tonen van video's en daarop gevolg reclame gewoon doordat de computer ons beter kent dan we zelf. Streaks die na een paar dagen verbroken zijn. Alles wat gebazeerd is op terugkomen, verslavend maken moet gewoon verboden zijn. Maar niet het produkt zelf.

[Reactie gewijzigd door willieverhoef op 22 juli 2024 17:42]

Atilim @SuPaToLL26 maart 2024 09:55
Met alle respect, dit klinkt als een boomer gedrag.

De jeugd van tegenwoordig met zijn...

Maar goed, het is makkelijker om zinloze culturele oorlogen aan te gaan dan om daadwerkelijk beleid uit te voeren om het leven van de burger te verbeteren.
mr_evil08 @SuPaToLL26 maart 2024 10:40
Werd vroeger ook gezegd van de TV met geweld erop en later over de spelcomputers dat ze allemaal zombies werden.

Verbieden heeft geen zin, goede voorlichting en vooral open blijven als ouder, zaken verbieden gaan ze het stiekem doen en is er helemaal geen zicht meer op, kinderen vinden hun weg wel op internet vooral als je als ouder ze al een mobieltje geeft op jonge leeftijd, ook hebben ze snel door hoe je zaken kan omzeilen.

Ook zijn ze slim genoeg om een proxy/VPN te gebruiken zodat social media het herkend als je bent in een ander land en daarmee de zaken alsnog kan omzeilen.

Ik weet nog in mijn tijd dat MSN verboden was maar met apps zoals hopster er gemakkelijk door de firrewalls kwam, net als die 100.000 proxy,s, iedereen wist het ook mensen die amper de aanknop van de computer konden vinden.

Site,s met leeftijd check is leuk maar zolang het niet wereldwijd van toepassing is wordt het niks.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:42]

gielie @SuPaToLL26 maart 2024 10:45
Ik ben het eens met deze stelling al zou het bij mij thuis niet uitmaken. Wij ouders van 2 kinderen 9 en 11 gebruiken zelf geen social media en ik kan je zeggen dat ik daar elke dag nog blij om ben. Hierdoor zijn mijn kinderen ook niet geïnteresseerd hierin en bovendien zorgen wij ervoor dat ze genoeg andere afleiding hebben. Wij zijn ons ook bewust dat we niet constant met de telefoon in de hand moeten zitten en dat doen we dus ook niet.

Lang verhaal kort, ouders zijn een voorbeeld voor de kinderen.
eric.1 @SuPaToLL26 maart 2024 10:53
We hebben al iets vergelijkbaars, iets wat eveneens niet te controleren valt. Namelijk dat je onder de 16 jaar ouderlijke toestemming nodig hebt. 16 jaar kan nog bijgesteld worden naar 13, maar lager niet.
SuperDre @SuPaToLL26 maart 2024 11:18
Nee dankje, het is aan de ouders om hun kinderen in de gaten te houden wat ze doen. In feite zorgt deze wet er nu ook voor dat het verboden is voor kinderen om bv youtube te gebruiken. Dit soort verboden gaat sowieso niet echt helpen.
Llopigat
@SuperDre26 maart 2024 17:28
Ja klopt en met dit soort wetten mogen wij ons overal gaan identificeren om te bewijzen dat we 18+ zijn. No thanks. De ouders lossen dat zelf maar op.

Er zijn ook zat manieren om dat te doen, zoals de providers Kliksafe en Solcon uit de religieuze hoek.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:42]

redslow @SuPaToLL26 maart 2024 11:18
"Dat zouden ze hier in europa ook per direct moeten invoeren! " Nou nee, verbieden zorgt er alleen maar voor dat je het later alsnog introduceert. Daarnast als iets verboden is, is het extra spannend om het wel te doen. Begeleiding dat is wat er nodig is.

Hier zie ik meer een taak voor de ouders om hun kinderen te begeleiden in het gebruik ervan. (ik weet het werkt niet mee, als ouders zelf al verslaafd zijn)

Dat is wel hoe ik mijn kinderen opvoedt als het gaat om het gebruik van social media, computer, telefoon etc. Ik introduceer het ze, ik leer ze ermee omgaan.
MornixRS @SuPaToLL26 maart 2024 11:32
Ja laten we vooral alles verbieden omdat conservatieve krachten er de duivel in zien. En voor de gamers die zich er in herkennen voor elk van jullie is er ook een gamer die wél een sociaal leven had. De kans is namelijk aanzienlijk groot dat je zonder Nintendo wel ergens anders in was gevlucht.
PoJa84 @SuPaToLL26 maart 2024 14:00
Nou inderdaad zeg. Liever geen vierkante schermen meer!
FrankoNL @SuPaToLL26 maart 2024 15:53
En hoe dacht u dit te gaan handhaven? Deze regelgeving is een papieren tijger, meer niet.
Alxndr @SuPaToLL26 maart 2024 18:43
Hoe is dat anders dan de vorige generatie? En de vorige? En...

Tijden veranderen, weet je nog dat we in de jaren negentig als kleine jongetjes geDOOMed zouden zijn om psychopatische massamoordenaars te worden? Of zedendelinquent door de subliminal messages in the Lion King?

Ouders maken zich zorgen, maar laten we niet vergeten dat zij die apparaten voor hun kinderen kopen om maar van ze af te zijn na een dag hard werken. Ik zou zeggen, besteed wat meer tijd aan je gezin en minder aan je carriere.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 17:42]

witstert @SuPaToLL26 maart 2024 22:12
And how do you "police" it?
The more that is banned the more it is "attractive". Any parent living in reality is aware of that fact. I was 13 when I saw a "Not for 4-21" adult film. I remember it to this day. It was in monochrome. A lot of it was in silhouette. It told me what fun funning can be.
The first responsibility is for parents to teach their children about correct and incorrect, about using their intellect and realise that if they do not like being subject to that kind of behaviour/treatment then it is for them to NOT to treat others in that manner. Others=ALL other beings!
ibmpc @SuPaToLL26 maart 2024 23:44
LinkedIn heeft mij enorm veel goeds gebracht. Zonder LinkedIn was mijn carriere nooit geweest wat het nu is. Ja, ik zit er elke dag uren op, maar ik haal er ook enorm veel uit. Het is behoorlijk verslavend, maar misschien is passief beperken beter dan verbieden. Educatie over de gevaren bijvoorbeeld, of alternatieven.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 17:42]

JacobsT @SuPaToLL27 maart 2024 10:05
Het gaat echter steeds meer naar regulatie op vele sociale vlakken. Dit is niet de bevoegdheid van de overheid maar wel de verantwoordelijkheid van de ouders.

Beginnen toch echt veel enge dingen te gebeuren in de VS langs republikeinse kanten. Zoals het censureren van bibliotheken waarbij boeken door een commissie moeten of ze wel ‘veilig’ zijn voor jongeren. Gaat daar zeer hard de foute richting uit waarbij dit alweer een extra stapje in de foute richting is.
Nimac91 @SuPaToLL27 maart 2024 13:46
Moest je niet sws al 16 zijn om een Facebook/instagram account aan te maken? Ik kan me namelijk heel goed herinneren dat "in mijn tijd" dat de allereerste vraag was die aan jou gesteld werd!

Sterker nog, kinderen die wel op facebook wilden moesten liegen over hun leeftijd of hun ouders maakte er één voor hun.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 22 juli 2024 17:42]

dimdek @SuPaToLL28 maart 2024 09:49
Eigenlijk hebben wij dier egel ook al, maar omdat Nederland altijd een oogje dichtknijpt als er gehandhaafd moet worden zijn kinderen massaal aan de sociale media verslaafd geraakt. Officiëel mogen minderjarigen namelijk helemaal geen account aanmaken/bezitten. Dat was ook mijn argument toen mijn dochter zeven jaar terug verplicht aan de Google Classroom moest. De school. Maakt of je dat nu wilde of niet gewoon een account aan voor de kinderen en beweerde later ook nog dat zij of hun ouders daar zelf verantwoordelijk voor waren. Vervolgens kon Google massasurveillance uitvoeren op jonge kinderen en daaraan werd niets gedaan totdat het een paar jaar terug tocht verboden bleek te zijn. Dan denk je dat er iets gaat gebeuren, maar dan kan Surf gewoon nog twee jaar met Google om tafel om wat aanpassingen te maken en in die tussentijd tolereren we gewoon dat de surveillance plaatsvindt. Inmiddels zit alles weer in de doofpot en gaan we gewoon lekker verder zoals het was met een paar kleine aanpassingen.
In de takeout die ik heb opgeëist via de school kon ik netjes voor en achternaam vinden en ook de IP adressen en gebruikte computers. Google geeft verder nooit de echte profieldata (zoals interesses, familiaire omstandigheden, woonlokatie etc.) in een takeout, maar ik vertrouw erop dat ze dat ook netjes gelogd hebben.
Voor de andere sociale media bedrijven zal dit ongetwijfeld niet anders zijn, maar daar maakt de Nederlandse overheid zich al helemaal niet druk over.
wisselwerking @barbarbar26 maart 2024 09:46
Soms ben je toevallig op de "juiste plek op het juiste moment". Maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om dat hier ook in te voeren. Op de middelbare school hebben ze een telefoonverbod, ook tijdens de pauze, en inmiddels wordt er weer meer face tot face gecommuniceerd.

[Reactie gewijzigd door wisselwerking op 22 juli 2024 17:42]

jbhc @wisselwerking26 maart 2024 12:30
Ja, want als je het verbiedt dan gebeurt het niet meer....

Met verboden moet je heel terughoudend zijn omdat het wel eens een tegengesteld effect kan hebben. Immers is het bij de meeste kinderen zo dat wat verboden is, ook juist heel interessant wordt.
Llopigat
@wisselwerking26 maart 2024 17:35
Zelfs tijdens de pauze?? Dan zijn de kinderen toch vrij om te doen wat ze willen?

Ik ging zelfs wel eens naar huis in de pauze.
mr_evil08 @wisselwerking26 maart 2024 19:25
Is dat nieuw? er is een verbod in leslokalen en de gang, pauzetijd is eigen tijd, vandaar dat je nu de leerlingen op de stoep voor een school ziet staan met smartphone en roken, ofwel het probleem is verplaatst.

Het probleem zijn de ouders/verzorgers die hun kind niet opvoeden, een kind kopieeërt het gedrag van de ouder omdat ze wel constant met de smartphone bezig zijn.

Als de school wel aan opvoeding doet komen de ouders/verzorgers ook nog verhaal houden hoe belachelijk de regels zijn ipv andersom.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:42]

Liquid_Bisquit @barbarbar26 maart 2024 12:19
Wel weer fijn dat na welgeteld 1 post er weer maar eens iemand ruzie wil zoeken. U bent vermoeiend.
Robinblitz @barbarbar26 maart 2024 09:44
Kan per toeval eens Tweakers openen en het zien...? Of toevallig de pagina eens refreshen...?
Anonymoussaurus @barbarbar26 maart 2024 09:45
Het verschil is dat Tweakers een leerzaam platform is waarbij je niet breinloos aan het zombiescrollen bent elke minuut van de dag.
mr_evil08 @Anonymoussaurus26 maart 2024 10:54
Ligt er net aan in welk gedeelte van Tweakers je zit, social media kan ook leerzaam zijn afhankelijk wat je volgt.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:42]

Llopigat
@mr_evil0826 maart 2024 17:37
Ja precies, ik volg ook alleen leerzame kanalen op Youtube zoals EEVBlog.

Al die Mr. Beast onzin heb ik gewoon totaal geen interesse in, en had ik als kind ook niet (toen bestond er nog geen youtube hoor maar pulp entertainment al wel)
Medabi3 @barbarbar26 maart 2024 09:45
Vervelende aanname die u maakt dat de persoon boven u zogenaamd zou afdwalen in vierkante schermen. Zelfs als dat waar zou zijn ontneemt dat het recht niet om over dit artikel te spreken. Lijkt mij dat de mening van ervaringsdeskundige juist heel waardevol zijn.
SuPaToLL @barbarbar26 maart 2024 09:55
Jonge ogen, sneller lezen. En al weten waar het over gaat. Moet ik nog meer zeggen of pak je het pak zout en azijn zelf.
Metallize 26 maart 2024 09:50
Ik ben zelf ook met sociale media begonnen toen ik 15/16 was .. met message boards en msn en mobiele telefoons.. wat rond de eeuw wisseling was.

Als ik er nu op terug kijk, kan ik alleen zeggen.. sjee ik was een echte sociopaat ;)

Dus ik ben het er mee eens, het zou verboden moeten worden voor mensen onder de 16, want het kan je hele leven overheersen als tiener zijnde

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 17:42]

fenrirs @Metallize26 maart 2024 10:01
Waar waren je ouders dan?
AcidBanger @fenrirs26 maart 2024 10:09
Digitbeet die geen idee hadden wat ik uitspookte 8)7 .
Dus gewoon lekker gamen / msn / ICQ / online chatbox / Tweakers 8-) , ze hadden geen idee wat je er allemaal mee kon destijds :P Mijn eerste echt snelle internet verbinding van Chello _/-\o_
fenrirs @AcidBanger26 maart 2024 10:18
En? Ben je er echt slechter van geworden? Gedraag je je nu niet verantwoordelijk naar de samenleving? Uiteindelijk heb je de schadelijke effecten dus erkent en er iets mee gedaan
HertogJan @AcidBanger26 maart 2024 12:17
Kennen wij elkaar?
AcidBanger @HertogJan26 maart 2024 13:32
Heb wel veel Hertog Jan gedronken :P
Artz @fenrirs26 maart 2024 10:35
Keken gelukkig niet over je schouder mee de hele dag en bovendien snapten ze geen reet van computers. Na een week was ik er achter hoe je een bios wachtwoord kon resetten en kon ik zelf de pc aanzetten. Vond m’n moeder eigenlijk wel grappig.

Leer je kinderen kritisch (op een goede manier) nadenken en zaken op waarde schatten. Maak ze autonoom, weerbaar en zelfverzekerd. Dan kunnen ze gezond omgaan met de wereld en ook sociale media.

Maar goed opvoeden is makkelijker gezegd dan gedaan. ;)
Metallize @fenrirs26 maart 2024 10:42
Mn ouders? die raakte al in paniek als ze de batterijen moesten verwisselen van hun tv's afstandbediening, dit zijn mensen die nooit met computers zijn opgegroeid.
Die hadden geen idee , wat ik deed achter mn pc

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 17:42]

Cid Highwind @Metallize26 maart 2024 10:08
Hier nog een. Met als groot verschil dat de message boards destijds van een stuk minder pervese prikkels waren voorzien dan tegenwoordig. Duimpjes, doomscrolling en push-notifications zijn pas veel later gekomen. Veel message boards / fora waren dan vooral ook hobbyprojecten met een beperkte focus, zonder de constante drang jou meer informatie te voeden in een poging je er nooit meer weg te laten gaan.

Nu denk ik dat we beiden het gevoel wel kennen van "nog één keertje F5", maar dat staat in geen verhouding tot alle dark patterns en truukjes van tegenwoordig. Het enige wat je had was een postcount en eventueel een daarop gebaseerd level systeem bij sommige fora.

Daarnaast was het natuurlijk volledig anoniem en veelal afgesloten van de echte wereld. Had je daar onenigheid dan was het volledig onafhankelijk van je echte leven. Had je op school issues, was er niemand die jou daar ook nog eens verder kon pesten.

MSN was natuurlijk iets anders, maar ook dat was veelop 1 op 1. Daar konden ook vage of minder fijne zaken gebeuren, maar je moest er wel eerst je PC voor opstarten en (2 minutes later...) je 56k modem voor in laten loggen. In plaats van dat je gewekt wordt door een notificatie op je telefoon.
litebyte @Metallize26 maart 2024 10:40
Groepsdruk, sociale druk, het triggeren van afhankelijkheid door 'slimme' algorithms, het verzamelen van massale hoeveelheden privacy gevoelige data, het beinvloeden van de publieke opinie en politieke processen.

Sociale media is allang niet meer niveau: ICQ, IRC of newsgroups...want dat is allemaal sociale media, evenals onze reaguursles hier.

Het is dsu een uitermate ruim begrip. Een werkzaam verbod zal dan ook lastig zijn. Je kunt als overheden wel heel makkelijk sturen op hoe sociale media bedrijven hun grondstof (want dan ben je feitelijk voor veel social mediabedrijven - data is namelijk het eind product) moeten behandelen. dus veel strengere regels mbt algorithms, en het verzamelen van data. Nu zal dat in zoiets als de VS.com lastig worden, maar hier in EUropa is daar mogelijkheid voor.

Wij hebben onze kinderen destijds verboden om de groepsapp op school te gebruiken - ten eerste omdat deze app van het grootste spyware bedrijf ter wereld is (genaamd facebook toendertijd) maar ook om niet altijd afhankelijk te zijn van die digitale speen (mobiele telefoon)

Je moet kinderen niet alleen leren om hun mobiel minder te gebruiken maar ook dat digitaal pus als facebook of tiktok niets maar dan ook niets met sociaal te maken heeft en maar een ding wil - alles van je weten danwel voor commerciele of overheidsdoeleinden
Honytawk 26 maart 2024 09:40
Hebben de meeste social media niet al een minimumleeftijd van 13 jaar dan?
Wachten... @Honytawk26 maart 2024 09:44
Ja dat wel, maar hiermee zou je het ook verder kunnen reguleren op scholen etc. Nu kan dat niet echt vanwege geen/slechte regelgeving.

Ik ben het er overigens mee eens. Social media is echt niet zomaar iets, het is enorm verslavend, en de dingen die "jongeren" erop doen, kan hun de rest van hun leven tekenen.
WillySis @Wachten...26 maart 2024 10:24
Ja.
Die minimum leeftijd komt door de privacy wet. In Amerika mogen namelijk geen gegevens van jongeren t/m 13 jaar worden verzameld of verwerkt. Handhaving is echter beperkt en de platformen verschuilen zich gewoon achter de gegevens die bij aanmelding zijn opgegeven.
Eigenlijk is de nieuwe wet vooral gericht op de platformen, om ervoor te zorgen dat de geboortedatum bij aanmelding voldoende wordt geverifieerd. Sociale media die niets registreren blijven in theorie wel gewoon toegankelijk voor jongeren. Daar zit geen verdienmodel achter dus zo'n platform zal in de praktijk niet opgericht worden.
Floris4970 @Honytawk26 maart 2024 09:45
Maar het wordt niet gecontroleerd, je vult gewoon in dat je 16 bent en alles is goed
JanvD @Floris497026 maart 2024 10:11
"Socialemediaplatforms moeten onder de nieuwe wet een verificatiesysteem van een derde partij gebruiken om minderjarigen te identificeren."

Dit gaat uiteraard niet over de huidige gang van zaken waar jij over schrijft, maar over de wet in Florida.

[Reactie gewijzigd door JanvD op 22 juli 2024 17:42]

Skyclad @Honytawk26 maart 2024 09:50
Het is ook niet meer dan een signaal naar zijn stemmers van 'kijk mij eens goed bezig zijn'. Geen controle of iets dergelijks ingevoerd, want ook zijn stemmers zitten niet te wachten op hun echte naam moeten koppelen aan sociale media, vrijwel geen wijzigingen op hoe sociale media in Florida werkt (kinderen moeten nu alleen beweren dat ze 14 zijn ipv 13 wanneer ze een account maken), en dus verandert er eigenlijk niets.
blissard @Skyclad26 maart 2024 10:31
Socialemediaplatforms moeten onder de nieuwe wet een verificatiesysteem van een derde partij gebruiken om minderjarigen te identificeren. Zo’n systeem moet volgens de wet ook gebruikt worden om de leeftijd te controleren van bezoekers van pornografische en seksueel expliciete websites, zodat minderjarigen geen toegang kunnen krijgen.
PhilipsFan @blissard26 maart 2024 11:38
Als het zover komt, dan is dat het einde van het vrije internet. Niemand gaat meer online porno kijken als er een partij is die weet welke sites je bezoekt, zeker niet in de USA. In het land van schijnheiligheid hoeft maar iemand naar de krant te lekken dat de nieuwe presidentskandidaat porno'verslaafd' is en hij kan z'n positie vergeten.Ja ik weet dat Google en Meta ook meekijken welke sites je bezoekt, maar die zijn niet 'hard' gekoppeld aan je identiteit. Het maakt Google niet uit wie je bent, als ze maar geld aan je kunnen verdienen.

Maar ik denk niet dat het zover komt. Als het echt alleen om Florida gaat, dan denk ik dat bedrijven als Tiktok daar gewoon hun diensten niet meer aanbieden. Dan gaat iedereen die het perse wil gebruiken naar een VPN, maar dat is voor veel mensen te lastig. Dus de diensten zullen steeds minder gebruikt worden en Florida zal steeds verder afgezonderd worden van de rest van de wereld (kinderen worden groot, remember) omdat de inwoners geen idee meer hebben hoe de echte wereld werkt. Er zit ook een leerelement in het omgaan met sociale media.

Progressief is the way to go, niet conservatief. Maar we moeten wel uitkijken met onze kinderen die verslaafd raken aan 'sociale' media. Ik denk dat het meer bij de diensten zelf gezocht moet worden. Niet meer oneindig scrollen. Niet meer ladingen onzinfilmpjes. Maar ja, ga dan nog maar eens geld verdienen...

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 17:42]

blissard @PhilipsFan26 maart 2024 11:49
Klopt hoor, maar dit is niet gericht op "het internet" of de gebruiker. Dit is gewoon zorgen voor compliance van de betreffende bedrijven. Dat is denk ik een terechte ontwikkeling. Dat geldt immers voor ieder bedrijf. Iedere gevolg van compliance is daar ondergeschikt aan. En die ondergang van het vrijen internet zal best meevallen.
De bedrijven die hierin opereren (de tiktoks zeg maar) zijn ook niet anders dan de drugsdealers aan het schoolplein. Super verslavende producten verkopen en de verantwoordelijkheid van je afschuiven.

[Reactie gewijzigd door blissard op 22 juli 2024 17:42]

Llopigat
@PhilipsFan26 maart 2024 17:45
In het land van schijnheiligheid hoeft maar iemand naar de krant te lekken dat de nieuwe presidentskandidaat porno'verslaafd' is en hij kan z'n positie vergeten
Of je laat je pornosites door je zoon beoordelen :') :') :') https://www.msn.com/en-ca...urfaced-video/ar-AA1jt5ZD
Progressief is the way to go, niet conservatief.
Ja precies. Is de maatschappij een "Sodom & Gomorra" geworden? Nou nee. Mensen zijn juist een stuk respectvoller geworden naar elkaar. Vrouwen worden steeds meer gelijk behandeld (ja er is nog wel een weg te gaan) en misbruik van bekende personen komt vaker aan het licht.

Men is hier gewoon een gevoelsprobleem aan het oplossen dat helemaal niet bestaat.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 17:42]

Skyclad @blissard26 maart 2024 12:31
In addition to protecting children from the dangers of social media, HB 3 requires pornographic or sexually explicit websites to use age verification to prevent minors from accessing sites that are inappropriate for children.
De 'age verification' is alleen maar bij de porno en andere sexueel getinte sites, niet bij de gewone sociale media. Waarbij ze natuurlijk wel alle sites die ze niet kunnen waarderen daaronder kunnen laten vallen terwijl ze bij andere sites een oogje toe kunnen knijpen.
Tk55 @Honytawk26 maart 2024 09:44
Die door geen enkele gebruiker wordt gerespecteerd :+ De verantwoordelijkheid bij de platformen leggen is hierbij een uitstekend idee.
SpaceKees @Honytawk26 maart 2024 10:07
Heb jij nooit gelogen over je leeftijd als je een website of wilde aanmelden voor iets waar je ouder dan een bepaalde leeftijd moest zijn?
SantaMuerte @SpaceKees26 maart 2024 11:18
Dat doe ik nu nog steeds, ben te beroerd om ver naar beneden te scrollen als je het niet gewoon in kan typen :D
SpaceKees @SantaMuerte26 maart 2024 12:05
Ssshhh, ik doe het ook nog, niet doorvertellen
Honytawk @SpaceKees26 maart 2024 13:08
Tuurlijk
Maar valt het af te dwingen zonder de privacy the schenden?
SpaceKees @Honytawk26 maart 2024 13:50
Dat valt niet af te dwingen zonder een geldig identiteits document denk ik. Dat is dus ook het lastige aan deze kwestie
Guru Evi @Honytawk26 maart 2024 13:51
In Europa wel, in de VS niet, daar is momenteel (federaal noch op staatsvlak) geen wetten tegen. Dit ligt allemaal onder Sectie 230 waar zolang de websites een minieme moderatie voert (tegen illegale dingen zoals kinderporno) zowat alles mag.

Er zijn nog meer dingen die mogen in de VS die in Europa al lang of nog nooit kunnen, inclusief 9-maand-abortus dat momenteel in bijna alle staten wettelijk is (na de uitspraak van Roe v Wade die de limiet op 6.5 maand had) waar die in Belgie en Nederland redelijk conservatief op 3 en 5 maand liggen of nog minder in andere EU landen (gemiddeld 2.5 maand).
Scorpio861 26 maart 2024 09:39
En terecht! Kappen met die onzin.
Enorm schadelijk voor de jeugd bij geen/ niet voldoende toezicht door ouders/verzorgenden.
PinusRigida @Scorpio86126 maart 2024 09:58
'on face value' lijkt het terecht... want "social media = bad!" en "protect our children"

...maar als je dit een béétje minder simplistisch bekijkt dan besef je dat dit een puur politieke, electoraal populistische beslissing is die niks te maken heeft met het riedeltje "oh ik geef toch zo om de kinderen van mijn kiesdistrict" maar alles te maken heeft met "water dragen voor mijn conservatieve doelgroep en broodheren is uiteraard voordelig voor mijzelf".

Als men er echt om de kinderen zou begaan zijn zou men ervoor zorgen dat ze betere educatie krijgen, minder makkelijk in de drugscriminaliteit geraken en minder makkelijk kunnen afgeknald worden door vuurwapens, maar hoooooow, gaan we niet doen want "freedom"...

De partij van "law and order" je moet er een emmertje onderzetten om de hypocrisie dat ervanaf druipt op te vangen

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 17:42]

jmsaow @PinusRigida26 maart 2024 10:08
Ik denk dat het eerder veroorzaakt wordt door het gebrek aan ouderlijke opvoeding en toezicht. Zoals gewoonlijk wordt hiermee de remedie en niet de oorzaak als beleid ingezet.
PinusRigida @jmsaow26 maart 2024 10:10
exactly...
The Zep Man
@jmsaow26 maart 2024 10:46
Ik denk dat het eerder veroorzaakt wordt door het gebrek aan ouderlijke opvoeding en toezicht. Zoals gewoonlijk wordt hiermee de remedie en niet de oorzaak als beleid ingezet.
Eens. Tegelijkertijd denk ik dat dit (ook!) veroorzaakt wordt door de psychologische manipulatie van grote bedrijven, die zich inzetten voor private financiële winsten die betaald worden met maatschappelijke middelen (gezondheid, geld, ...).

Het politieke klimaat in Florida zal niet snel iets slecht zeggen dat ouders op hun verantwoording wijst, maar ze zullen nooit iets slechts doen richting grote industrieën.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:42]

Nimac91 @jmsaow27 maart 2024 13:55
Nee, dit is echt een probleem verschuiven. Als je te maken hebt met een maatschappelijk probleem heeft het niks meer met opvoeding te maken. Het heeft te maken met een situatie die ons allemaal beinvloed.

Denk jij dat ouders hun kinderen van telefoontjes af kunnen houden als al hun vriendjes en vriendinnetjes op school de hele dag op instagram zitten? Dit is een maatschappelijk probleem waar een maarschappelijke oplossing de enige is.

Kinderen zijn vast gelijmd op hun telefoontjes omdat ze op jonge leeftijd in hun hele omgeving(dus ook buiten huis) al beinvloed worden. Je bent op een jonge leeftijd heel erg gevoelig hiervoor. Zeker de aandacht die likes jou geven. Als dit genormaliseerd is onder al jou vriendjes dan ga je daar veel meer waarde aan hechten dan als geen van jou vrienden er waarden aan zouden hechten.

Ik zou geen enkele aandacht aan social media geven als geen van mijn vrienden erop zat. Waarom zou ik als geen van mijn klasgenootjes op de basisschool er gebruik van maken. Voor wie ben ik al mijn foto's dan aan het filteren als kind?

Het gevaar zit hem dus niet in opvoeding maar een maatschappelijke druk.
aaradorn @PinusRigida26 maart 2024 10:15
De partij van "law and order" je moet er een emmertje onderzetten om de hypocrisie dat ervanaf druipt op te vangen
Partij van "small government" gaat weer eens bepalen wat wel en niet mag op basis van religie. Is toch niet zo small huh...

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 22 juli 2024 17:42]

PinusRigida @aaradorn26 maart 2024 10:25
Idd. Je vult perfect aan wat ik ook nog wou typen maar besliste m'n reactie kort te houden, wat onmogelijk is als we alle hypocrisie van dit soort beslissingen gaan aanwijzen. :D
Nimac91 @PinusRigida27 maart 2024 13:59
Je kan dat over letterlijk alles zeggen. Neemt niet weg dat wij als burgers toch moeten stemmen op een partij die de plannen uitvoert. Het is altijd een populariteits contest waar veel misbruik wordt gemaakt van situaties. Maar waar je hier in Nederland partijen hebt die gaan doen alsof boeren niet een probleem zijn heb je in Amerika partijen die enkel bij gevoelige onderwerpen zoals bij kinderen of veiligheid of immigratie de kant van de kiezer nemen of duur verkopen om maar stemmen binnen te halen.
fenrirs @Scorpio86126 maart 2024 10:00
Ja, laten we alles verbieden voor kinderen: sex, drugs, drank, social media….. Zullen we daar dan ook gelijk religie en politiek aan toevoegen?

Je kan het er beter gewoon over hebben met je kids, wat goed en normaal is en wat niet. Verbieden maakt het alleen maar spannender

Ik merk in de reacties hieronder een enorme tendens naar verbieden en controleren van wat onze kids online doen.
Van enige zelfreflectie en serieus in gesprek gaan met de kids waar het over gaat is nauwelijks sprake.

Verantwoordelijkheid doet pijn, je krijgt soms lastige vragen, maar aan het eind van de rit lever je hopelijk een verstandige volwassene af.

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 22 juli 2024 17:42]

ronaldmathies @fenrirs26 maart 2024 10:10
Volgens mij hebben we de laatste 10 jaar geprobeerd om er met kinderen het er over hebben, en de ouders die het geprobeerd hebben verliezen het omdat ze bijvoorbeeld 10 minuten per dag (wat al extreem is) met hun kinderen erover praten, vervolgens krijgen die kinderen 3 uur lang een rant van een influencers dat het toch echt wel een goed idee is om bepaalde medicijnen te gebruiken bij afvallen. Als ouder verlies je het altijd, alleen al door het feit dat die kinderen er zoveel tijd op besteden.

Kinderen hebben gewoon geen ontwikkeld brein, dus je moet ze beschermen hiertegen totdat ze oud genoeg zijn om zelf de informatie op waarde te schatten. Anders hebben ze 6 jaar lang allemaal dopamine shots gekregen van al die tik tok filmpjes en zijn ze zo verslaaft als de pest.

Er zijn genoeg interviews geweest met ontwikkelaars van sociale media applicaties waarin die ontwikkelaars aangeven dat hun kinderen gewoon een verbod hebben om dat soort apps te gebruiken, dus het is niet zo dat ze niet weten dat het schadelijk is.
fenrirs @ronaldmathies26 maart 2024 10:27
Volgens mij hebben we de laatste 10 jaar geprobeerd om er met kinderen het er over hebben, en de ouders die het geprobeerd hebben verliezen het omdat ze bijvoorbeeld 10 minuten per dag (wat al extreem is) met hun kinderen erover praten, vervolgens krijgen die kinderen 3 uur lang een rant van een influencers dat het toch echt wel een goed idee is om bepaalde medicijnen te gebruiken bij afvallen. Als ouder verlies je het altijd, alleen al door het feit dat die kinderen er zoveel tijd op besteden.

Kinderen hebben gewoon geen ontwikkeld brein, dus je moet ze beschermen hiertegen totdat ze oud genoeg zijn om zelf de informatie op waarde te schatten. Anders hebben ze 6 jaar lang allemaal dopamine shots gekregen van al die tik tok filmpjes en zijn ze zo verslaaft als de pest.

Er zijn genoeg interviews geweest met ontwikkelaars van sociale media applicaties waarin die ontwikkelaars aangeven dat hun kinderen gewoon een verbod hebben om dat soort apps te gebruiken, dus het is niet zo dat ze niet weten dat het schadelijk is.
Dus… wel verbieden voor je eigen kinderen, maar vrolijk doorontwikkelen. Dat is als een drugsdealer die z’n kinderen verbied te roken. Moeten we dan beter dat soort werk verbieden? Drugs maken mag tenslotte ook niet

Als ouder verlies je het zeker niet als je het goed aanpakt. Ik zie hier de jongeren in de straat (12-16) gewoon leuke dingen doen, van voetballen tot inderdaad tiktokken, om vervolgens verveeld dat ding weg te leggen. Tegenhouden die je het niet, maar je kan ze wel vertellen over de gevaren van soc med, net zoals he een kleuter vertelt uit te kijken bij het oversteken. Dat zaadje van besef groeit dan vanzelf
Orangelights23 @fenrirs26 maart 2024 11:34
Je hebt te veel vertrouwen in de kennis en kunde van ouders.

Ook al doe jij het perfect en weet je kind dat het schadelijk is, als een groot deel van de vrienden erop zitten, moet je er ook op.

Het is een collectief probleem met veel schadelijke gevolgen. Door het te vergelijken met drugs stel je een vals dilemma.
fenrirs @Orangelights2326 maart 2024 14:41
Hoezo vals dilemma? In mijn omgeving zie ik veel verstandige en capabele ouders, en overigens even zoveel pubers die, hoe verrassend, vaak verstandiger zijn dan dat je nu wil doen geloven.

Ja, veel sociale media zijn niet goed bezig, het is de kunst daar mee om te leren gaan
HertogJan @fenrirs26 maart 2024 12:11
Dat van die dealer en zijn kinderen is natuurlijk geen onrealistische casus.
hachee @fenrirs26 maart 2024 10:23
Zou het beter zijn ja, maar blijkbaar gebeurt het al onvoldoende.
En het gaat niet gebeuren ook in veel gevallen, omdat de ouders er gewoon niets mee doen, of niet weten hoe, omdat ze bijvoorbeeld de sociale druk van het meedoen(van de gemanipuleerde meerderheid) niet willen laten rusten op het kind, waardoor deze alsnog, zij het in in een kielzog zullen meegaan.

Hoort de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) o.d hier niet primair mee bezig/aanwezig te zijn onderhand, of staan ze simpelweg machteloos omdat dergelijke advertentie platform troep over komt waaien om op de kinderzieltjes in te werken tot acceptatie en adoptie van meer manipulative meuk tot de afgrond van mentale verloedering?

[Reactie gewijzigd door hachee op 22 juli 2024 17:42]

Klauwhamer @Scorpio86126 maart 2024 10:12
Je beseft toch wel dat dit een 'bij gebrek aan beter' stukje wetgeving is, waarbij defacto helemaal niets zal veranderen aan de situatie? Leeftijdsrestricties zijn niet half zo effectief als domweg het produkt aan banden leggen. De enige reden dat men dit niet doet is omdat beleidsmakers c.q. politici volstrekt nul kennis hebben en/of in de zak zitten bij "big tech". De vragen die Zuckerberg werden gesteld door de senaat daar zijn een schoolvoorbeeld van de totale technische incompetentie bij mensen die wél verschil kunnen maken.
InsanelyHack @Klauwhamer26 maart 2024 10:40
De vragen die Zuckerberg werden gesteld door de senaat daar zijn een schoolvoorbeeld van de totale technische incompetentie bij mensen die wél verschil kunnen maken.
Heb je ze ooit gezien? Dat er wat problematiek schuilt in Social Media is wel duidelijk. Het gaat hier (een kort fragment) niet om technische competentie. Het gaat hier alleen om verantwoordelijkheid en deze mensen in de senaat kunnen of hadden ècht wel het verschil kunnen maken. De uitkomst is niet belangrijk maar het geeft wel duidelijk weer waar het probleem zit.
Klauwhamer @InsanelyHack26 maart 2024 11:05
Ik heb ze gezien. Eén van de vragen was hoe Zuckerberg/Facebook eigenlijk aan inkomsten komt (..) Dat Zuckerberg tot op zekere hoogte hand in eigen boezem steekt (wat voor mij vooral damage control is en niet meer dan dat) en dat Ted Cruz boos is, maakt niet dat er daadwerkelijk wat verandert of dat het politieke apparaat tot effectieve wetgeving komt ten aanzien van algoritmes en beloningssystemen.

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 17:42]

Dark Angel 58 @Scorpio86126 maart 2024 09:58
En terecht! Kappen met die onzin.
Enorm schadelijk voor de jeugd bij geen/ niet voldoende toezicht door ouders/verzorgenden.
Maar wacht... voor de volwassen is het ook schadelijk, dus niet alleen kinderen.
Misschien is het wel slim om ook podcast, influencers, enz te verbieden, hebben jullie zoveel rotzooi op YouTube en andere video sites gezien? Dat is zo schadelijk voor kinderen en volwassen. Videos zijn wel leuk, maar daardoor blijven ze dankzij YouTube en andere video sites zo lang mogelijk naar video en andere video te kijken.
jwal @Dark Angel 5826 maart 2024 13:55
Klopt maar bij kinderen heeft het daarbovenop ook nog eens effect op de vorming van de hersenverbindingen.
kabelmannetje @Dark Angel 5826 maart 2024 10:04
Dat is een whataboutism. Dit gaat over de nadelige effecten bij kinderen. Nietnover wat anders.
Byron010 26 maart 2024 09:48
In de wet worden geen specifieke platforms genoemd. Het gaat om alle platforms waarop onder meer ‘oneindig scrollen’ mogelijk is, video’s automatisch worden afgespeeld en reactiecijfers zoals ‘vind ik leuk’ worden getoond. E-mail-, berichten- en sms-apps vallen niet onder deze wet.
Zou YouTube hier dus ook onder vallen?
Je hebt immers bij de 'normale' youtube ook automatisch afspelen, likes, en bij shorts heb je het automatisch scrollen er nog bij.
preske @Byron01026 maart 2024 09:57
ik veronderstel van wel.
OxiMoron @Byron01026 maart 2024 09:59
Ja, mijn dochter (13) zit soms ook eindeloos te scrollen op youtube, nou hebben we daar goeie afspraken over dat het niet heel erg wordt, maar de drang is er wel.
PomPomPom @OxiMoron26 maart 2024 10:26
Probleem is ok dat youtube eindeloos voor je scrollt (en andere social media ook) en daarbijook nog eens bepaalt wat je te zien krijgt.
Cid Highwind @Byron01026 maart 2024 10:02
Youtube overduidelijk, zo hoe de commentaren werken. Ik kan me voorstellen dat het op te lossen valt met een minderjarigenmodus die dergelijke functies dus niet aanbiedt.

Maar ook voor Whatsapp en Signal zou je een case kunnen maken. Allen bieden immers de mogelijkheid tot het vormen van een sociale groep en het kunnen uitdelen van reacties. Twitter is ook discutabel. Het is een berichten-app, maar tegelijkertijd dus ook een sociaal netwerk.

Misschien heel geen slechte ontwikkeling wanneer berichtenapps hiermee er aan herinnerd worden dat er ook voordelen zijn wanneer men zich ver houdt van de transformatie tot "sociaal medium".
Verwijderd @Cid Highwind26 maart 2024 10:38
Youtube voor kinderen heeft geen reacties dus het zit er wel in. Maar de kinderen zullen wel youtuben via papa's account...
SuperDre @Byron01026 maart 2024 11:25
Yep, tuurlijk, want anders is het een zeer hypocriete wetgeving. Achterlijk is die al.
svennd @Byron01026 maart 2024 12:09
Ik vind het ook een beetje problematisch op YouTube staat toch veel nuttige info ook.
Cheezborger 26 maart 2024 09:57
Registratie bij social media platformen aan de hand van een check d.m.v. geldige legitimatie of evt. via DigiD met een check op de leeftijd. Uiteraard triggert dat dan weer de discussie over privacy en anonimiteit etc.
En het is dan de vraag of bedrijven als X daar in mee willen. Waarschijnlijk niet.
Verwijderd @Cheezborger26 maart 2024 10:45
Mag jij van de overheid een kopie maken van je paspoort, id, om te overhandigen aan zo'n platform ? Platform wordt gehacked en dus iedereen een nieuw paspoort id, want identiteitsfraude ?
satya @Verwijderd26 maart 2024 11:17
Dat hoeft niet, als alleen leeftijd cruciaal is, zou je je id in je laptop kunnen steken waarbij alleen de leeftijd wordt uitgelezen.

In België lijken ze wat dat betreft echt verder te zijn, zeker als je op plaatsen komt waar je id en je eventuele toegang een noodzakelijk gegeven zijn.
graceful 26 maart 2024 10:01
Buiten dat ik niet zo’n voorstander ben van hoe social media momenteel gebruikt wordt, denk ik dat dit weinig gaat oplossen.

Om een goed voorbeeld te geven, je mag een Go Scooter ook enkel berijden als je een rijbewijs hebt. Er ontstaat gewoon handel in andermans (gelekte/gesloten) identificatie gebruiken om alsnog erin te komen.

Als de hele wereld het wel heeft en jij mag het niet, dan gaat dit niks oplossen. Je moet het echte probleem achter social media oplossen. Zorgen dat mensen niet nieuws uit Amerika als lokale realiteit gaan zien. Zorgen dat het niet meer normaal is om kinderen te manipuleren om dingen te kopen. Zorgen dat als er mensen elkaar voor bizarre dingen uitmaken je hier fysiek en in de realiteit op gaat handhaven.

Je moet social media gewoon zien voor wat het is, je bent sociaal met andere bij een evenement en je kan “in” en “out” op elke seconde van de dag. En elke mafkees die zich misdraagt moet meteen een verbod krijgen om nog langer welkom te zijn.

Nu is het enkel in het voordeel van het platform dat mensen die zich misdragen hebben weer toe te laten onder een nieuw account, “geen idee wie dit is, welkom welkom nieuwpersoon51!”, terwijl ze precies weten dat je zelfde persoon bent met nieuw account. Maar de inkomsten willen ze niet missen en dat is de reden dat social media zo slecht gaat. De prikkel om er iets goeds uit te maken, is er totaal niet.
Verwijderd @graceful26 maart 2024 10:40
Ik zou een aparte moderatie instantie opzetten (extern), die wel kijkt naar leeftijd gebonden content
BadRespawn @graceful27 maart 2024 12:20
Zorgen dat mensen niet nieuws uit Amerika als lokale realiteit gaan zien. Zorgen dat het niet meer normaal is om kinderen te manipuleren om dingen te kopen. Zorgen dat als er mensen elkaar voor bizarre dingen uitmaken je hier fysiek en in de realiteit op gaat handhaven.
Maar hoe zorg je daarvoor, en welke minimum leeftijd zou daarvoor dan gelden? Uiteindelijk zou het wel een betere oplossing zijn, maar is nog lastiger dan er voor zorgen dat kinderen tot een bepaalde leeftijd social media niet gebruiken.
mphilipp 26 maart 2024 10:07
Vroegâh (ik ben uit 1965) wilde je moeder altijd weten bij wie je was en waar je ging spelen. Internet in het algemeen en social media in het bijzonder zijn de digitale equivalenten van die speelplaatsen en huizen van vriendjes waar je vroeger heen ging. In sommige gevallen ook de vervanger voor het thuis met je speelgoed spelen op je kamer, of een boek lezen.
Vreemd dat heel veel ouders hun kinderen dan maar zonder toezicht op die speelplaatsen loslaten. Alsof het veilig is omdat de kinderen toch thuis zitten. Ik heb zelf geen kinderen, maar het viel mij al jaren geleden op dat sommige ouders geen enkel benul hadden van internet en wat hun kinderen daar konden uitspoken. Ik had toen zelf ook een soort openbaring gehad toen ik iets zag over Sugarbabes (ja, zo lang geleden was dat) waar ook veel kinderlokkers actief waren. Ik zei toen tegen een aantal vrienden die kinderen hadden dat zij eigenlijk zelf ook een account moeten nemen op Habbo Hotel en/of Sugar babes om te kijken wat het is en waar hun kinderen aan blootgesteld worden. Maar dat leverde glazige blikken op.... Ze snapten zelf nog maar nét hoe ze een mail moesten versturen.

Vreemd ook dat er nooit vanuit de overheid door iemand met een beetje visie op dergelijke ontwikkelingen en opvoedkundige/educatieve zaken deze observatie heeft gemaakt en er een plan voor heeft ontwikkeld om op scholen voorlichting te geven. Als je aan kinderen niet verteld hoe ze met die zaken om moeten gaan en ze een beetje begeleid, gaan ze het zelf uitzoeken. Dat lukt hen prima, alleen hebben (vooral de kleintjes) nog lang niet de radar voor viezerikken ontwikkeld. En het zijn niet alleen de viezerikken, maar ook het pesten, wat natuurlijk iets is dat kinderen onder elkaar nu eenmaal doen, neemt op internet soms heel ernstige vormen aan. Ook daar moet je ze in begeleiden en eigenlijk horen er op dergelijke platforms moderators te zijn, wat natuurlijk erg lastig is als ze heel veel gebruikers hebben. Maar je stelt je kind wel bloot aan allerlei zaken waar je als ouder geen zicht op hebt. Dat zou mij vroeger dus niet zo snel gebeuren.

Jammer dat al die mensen die hier op zouden moeten letten, decennie lang hebben zitten slapen. Heel erg jammer. Al die academische studies zijn dus gewoon verloren tijd en geld geweest voor hen....
wimdebok 26 maart 2024 10:15
Het is een vreemde snurker die de Santis maar hier heeft hij een punt. Het is niet alleen voor kinderen ongezond maar voor iedereen. De telefoon/computer met zijn internet zijn inmiddels rampzalige en hele dwingende apparaten geworden. Iedereen gevangen in zijn eigen bubbel en instant narigheid op het apparaat. Slecht voor onze vrijheid, of je nou burger bent of werknemer.

Ben een groot liefhebber van de computer, de technische kant, maar voor de rest vind ik het allemaal even ongelukkig.
OctaVive 26 maart 2024 10:30
Ik ben zelf 11 jaar geleden helaas slachtoffer geweest van cyberpesten op de middelbare school. Dit heeft mij mentaal kapot gemaakt, en ik durfde het destijds niet aan mijn ouders te vertellen.

Nu zijn wij 11 jaar verder, en een hoop kinderen durven nog steeds niet te vertellen tegen hun ouders dat ze gepest worden op het internet. Nu wij 11 jaar verder zijn, heeft social media ook weer een mega ontwikkeling meegemaakt.

Ik ondersteun deze wet volledig.
kodak @OctaVive26 maart 2024 11:03
Gepest worden hoort niet, ongeacht waar of met welk middel. Dat ouders niet door hebben wat hun kinderen uitspoken, of niet door hebben waar deze mee te maken hebben hoort ook niet. Maar wat maakt deze wet van een leeftijdsgrens daar waardevol in?

Met de leeftijdsgrens is er niet spontaan controle op pesten. Met het middel niet mogen gebruiken voorkom je niet perse pesten. Met de leeftijdsgrens worden pesters niet schuldbewuster of de slachtoffers weerbaarder. Het klinkt dan een beetje als gebieden of middelen willen verbieden omdat daar vervelende gebeurtenissen mee gebeurd zijn. Zo kunnen we ook tegen kinderen op schoolpleinen, sportvelden, zwembaden of het gehele openbaar gebied zijn of maar geheel tegen die gebieden en middelen zijn. Terwijl het probleem eerder een gebrek aan toezicht, gebrek aan sociale normen en gebrek aan weerbaarheid lijkt te zijn dan het middel zelf of de leeftijdsgrens.

De wet voorkomt het pesten op zich niet en voorkomt ook niet dat het zich (net als toen social media ontstond) onbedoeld verplaatst. En voor beide situaties zie ik de voorstanders, de ouders en de pesters daar geen verantwoordelijkheid in nemen met de leeftijdsgrens en het verbod op het middel. Terwijl als het doel voorkomen en stoppen is die verantwoordelijkheid genomen hoort te worden, niet slechts selectief om social media of het schoolplein of sportvelden, zwembaden enz. Anders valt het verbieden bedoeld of onbedoeld net zo goed op te vatten als pesten en pesters helpen: we geven ze hun zin dat de slachtoffers een middel of ruimte niet meer mogen gebruiken (zoveelste vorm van weggepest), de pesters zoeken of blijven wel een ander middel of ruimte gebruiken (zoveelste probleemverplaatsing) en het geen aandacht hebben voor het pesten blijft bestaan (selectieve aandacht dat pesters helpt en slachtoffers maakt).

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 17:42]

BadRespawn @kodak27 maart 2024 12:25
Maar wat maakt deze wet van een leeftijdsgrens daar waardevol in?
Hoe jonger des te meer naïef, dus des te minder in staat om de 'social media realiteit' te relativeren en des te meer vatbaar men is voor zoiets als cyber pesten. Vanwege het ontbreken van direct contact en (vermeende) anonimiteit via social media, is de drempel om te pesten of anderszins te misdragen ook lager dan bij wel direct persoonlijk contact.
kodak @BadRespawn27 maart 2024 13:24
Als de naïviteit zo algemeen is als je beschrijft dan gaat net zo goed voor alle andere situaties op. Dan is dat dus niet zomaar een argument alsof dat het verschil zou maken of het probleem niet zou verplaatsen. De pesters grijpen immers hun kans. Ontneem je een middel als kans dan valt dus realistisch te verwachten dat ze zich verplaatsen naar de andere mogelijkheden. Omdat dit geen verantwoordelijkheid legt bij de ouders, de pesters niet verantwoordelijk houd en de slachtoffers niet weerbaarder maakt. En aangezien we het pesten zonder social media ook al verwerpelijk vinden kan het hopen of doen alsof we het hiermee verminderen niet zomaar genegeerd worden.
BadRespawn @kodak28 maart 2024 13:12
Als de naïviteit zo algemeen is als je beschrijft dan gaat net zo goed voor alle andere situaties op. Dan is dat dus niet zomaar een argument alsof dat het verschil zou maken of het probleem niet zou verplaatsen. De pesters grijpen immers hun kans. Ontneem je een middel als kans dan valt dus realistisch te verwachten dat ze zich verplaatsen naar de andere mogelijkheden.
Denk je niet dat het uitmaakt hoe makkelijk/toegankelijk die andere mogelijkheden zijn?
Internet/social media zijn wat dat betreft toch veel laagdrempeliger dan bvb face-to-face? Welke andere mogelijkheden zijn er nog?
Net als veel andere vormen van misdragingen is helemaal voorkomen niet mogelijk, maar verminderen is wel mogelijk en dat is wat we doorgaans doen.

[Reactie gewijzigd door BadRespawn op 22 juli 2024 17:42]

kodak @BadRespawn28 maart 2024 14:00
Het kan positieve gevolgen hebben. Maar het probleem is dat het niet zomaar negatieve gevolgen, of extra negatieve gevolgen, uit sluit. En dat is zorgelijk. Want het doel is zekerheid te geven de ongewenste kanten te verminderen en tegen te gaan. Het doel is niet risico willen nemen of verantwoordelijkheid afschuiven over de negatieve mogelijkheden. Dat is juist waarom pesters hun gang blijven gaan en slachtoffers rechten ontnemen niet zomaar helpt.
BadRespawn @kodak28 maart 2024 17:57
Wat zijn dan die negatieve mogelijkheden?

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