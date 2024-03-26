Florida verbiedt kinderen onder de veertien om sociale media te gebruiken

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, heeft een wet ondertekend die kinderen onder de veertien jaar verbiedt om sociale media te gebruiken. Kinderen onder de zestien moeten toestemming krijgen van hun ouders.

Socialemediaplatforms zijn in de Amerikaanse staat Florida verplicht om accounts van kinderen onder de veertien te verwijderen als de wet in werking treedt. Ook de accounts van kinderen onder de zestien die geen toestemming hebben van hun ouders, moeten worden verwijderd. Dat moet volgens DeSantis voorkomen dat kinderen schadelijke effecten van sociale media ondervinden. De wet treedt op 1 januari 2025 in werking.

In de wet worden geen specifieke platforms genoemd. Het gaat om alle platforms waarop onder meer ‘oneindig scrollen’ mogelijk is, video’s automatisch worden afgespeeld en cijfers worden gedeeld die aangeven hoe vaak andere gebruikers op een vind-ik-leukknop hebben geklikt of de inhoud hebben gedeeld of opnieuw hebben gepost. E-mail-, berichten- en sms-apps vallen niet onder deze wet.

Socialemediaplatforms moeten onder de nieuwe wet een verificatiesysteem van een derde partij gebruiken om minderjarigen te identificeren. Zo’n systeem moet volgens de wet ook gebruikt worden om de leeftijd te controleren van bezoekers van pornografische en seksueel expliciete websites, zodat minderjarigen geen toegang kunnen krijgen.

In februari dienden Republikeinen een strenger wetsvoorstel in dat kinderen onder de zestien jaar volledig zou verbieden om sociale media te gebruiken. DeSantis sprak daar zijn veto over uit, omdat het de rechten van ouders te veel zou beperken.