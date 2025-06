Vlaamse jongeren gebruiken TikTok gemiddeld 80 minuten per dag

Vlaamse jongeren maken gemiddeld 80 minuten per dag gebruik van TikTok. Het is voor het eerst dat de doelgroep meer tijd op de Chinese app doorbrengt dan op alle apps van Meta bij elkaar, zo blijkt uit onderzoek van imec.

Volgens het jaarlijkse Digimeterraport 2023 van imec is TikTok zeer populair onder Vlaamse jongeren; 63 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar maakt gebruik van het socialemediaplatform, gevolgd door 30 procent van de gebruikers tussen 25 en 34 jaar. Bij de leeftijdscategorieën 35 tot 44 en 45 tot 54 jaar gaat het om respectievelijk 12 en 14 procent.

Het onderzoek toont aan dat TikTok voor het eerst een groter aandeel van de dagelijkse schermtijd vertegenwoordigt dan alle apps van Meta samen: 21 procent tegenover 20 procent. Bij de TikTok-gebruikende jongeren is dat goed voor gemiddeld 80 minuten per dag. Imec observeert bovendien dat TikTok zich in tegenstelling tot het typische ‘snacken’ van andere platformen profileert door hele lange gebruiksperioden.

Het rapport behandelt ook de gemiddelde hoeveelheid apps per toestel en schermtijd per dag. Zo bevat een smartphone onder Vlamingen tegenwoordig gemiddeld 90 apps, ofwel 15 meer dan twee jaar geleden. De dagelijkse gemiddelde schermtijd is met 182 minuten dan weer gestabiliseerd. Dat is drie minuten minder ten opzichte van vorig jaar. Van deze tijd gaat 26 procent naar sociale media. Daarnaast gaat vijftien procent naar chat-apps en tien procent naar video-apps.

Hoewel de gemiddelde schermtijd grotendeels hetzelfde is gebleven, vinden steeds meer gebruikers dat ze te veel tijd op de smartphone spenderen. Met 44 procent vindt bijna de helft zichzelf smartphoneafhankelijk. Vooral bij de jongeren is een sterke stijging waarneembaar. Zo vindt 71 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar zichzelf afhankelijk, 9 procent meer dan een jaar geleden. Bij de leeftijdscategorieën 25-34 en 35-44 jaar gaat het om respectievelijk 61 en 62 procent.