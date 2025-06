Instagram laat gebruikers dm's aanpassen

Instagram maakt het voor gebruikers mogelijk om verzonden dm’s aan te passen. Dat kan tot maximaal vijftien minuten nadat een bericht is verzonden. Ook wordt het mogelijk om berichten bovenaan de inbox te 'pinnen', ofwel vast te maken.

Bron: Instagram

Gebruikers kunnen de aanpasfunctie gebruiken door op een bericht te drukken en het vast te houden. In het vervolgkeuzemenu dat dan verschijnt, bevindt zich sinds maandag ook een ‘bewerken’-knop. Dat zegt Meta in een blogpost. Personen die een aangepaste dm hebben ontvangen, kunnen zien dat een bericht is bewerkt.

Instagram maakt het ook mogelijk om berichten boven in de inbox vast te maken, zodat deze interacties altijd bovenaan de lijst van gesprekken staan. Dat kan zowel met een-op-eenchats als met groepchats. Om een chat vast te maken, moet een gebruiker op de chat drukken en die vasthouden. Er verschijnt dan een ‘vastmaken’-knop in het vervolgkeuzemenu. Er kunnen maximaal drie chats worden vastgemaakt.

Verder maakt Instagram het makkelijker om leesbewijzen aan of uit te zetten. Dat kan zowel voor alle chats tegelijk als voor specifieke gesprekken. Om leesbewijzen aan of uit te zetten, moet een gebruiker naar zijn accountinstellingen, vervolgens naar ‘chatberichten en antwoorden op verhalen’ en ten slotte naar ‘leesbewijzen weergeven’.

Ten slotte brengt het platform een paar cosmetische updates uit. Het is nu mogelijk om stickers op te slaan in dm’s, zodat het makkelijker is om ze te gebruiken. Dat kan door ze simpelweg ingedrukt te houden. Ook kunnen chats gepersonaliseerd worden met nieuwe thema’s.