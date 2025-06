Boosten van posts op Instagram en Facebook gaat meer kosten vanuit iOS-apps

Het boosten van posts gaat adverteerders op Facebook en Instagram dertig procent meer kosten als zij dat regelen vanuit de iOS-apps van Meta. Het bedrijf moet namelijk gaan werken via in-app aankopen van Apple en Apple houdt dan dertig procent van het bedrag in.

Instagram boost post

Meta raadt klanten aan die posts willen boosten en dat willen regelen vanaf hun iPhone om dat te doen via de browser, omdat het dan dertig procent goedkoper is dan wanneer ze het via iOS doen. Apple voerde onlangs een update aan de App Store-regels uit en bepaalde daarin dat het boosten van posts een in-app aankoop is die moet plaatsvinden via Apple. Daarom krijgt Apple dertig procent van het bedrag dat een adverteerder spendeert.

Meta zegt dat de andere keuze was om de functie om posts te boosten te verwijderen uit de apps. Daarmee worden ze minder goed te vinden voor adverteerders, iets dat Meta ook niet wenselijk vond. Daarom heeft het bedrijf besloten om de dertig procent toeslag die Apple rekent rechtstreeks in de prijs te integreren. De prijsverhoging gaat later deze maand in, aanvankelijk alleen voor gebruikers in de VS maar later in de rest van de wereld.

Apple werd gedwongen die verandering door te voeren door de rechtszaak die Epic eerder aanspande. Een Amerikaanse rechter dwong het bedrijf al die wijziging door te voeren.