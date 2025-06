Epic heeft Apple Developer Account terug, wil appwinkel in 2024 naar iOS brengen

Epic Games wil zijn eigen appwinkel later dit jaar uitbrengen op iOS. Het bedrijf zinspeelde daar eerder al op, ondanks kritiek die het bedrijf op Apple had. Apple heeft het ontwikkelaarsaccount van Epic weer geheractiveerd.

Epic Games schrijft in een terugblik naar vorig jaar ook over zijn toekomstplannen. Het bedrijf zegt daarin dat het zijn Apple Developer Account weer terug heeft gekregen. Apple bande dat account in 2020 tijdens een hoogoplopende ruzie met Epic. Apple zei het account te blokkeren omdat Epic zich niet aan de regels hield door in Fortnite een eigen betaalsysteem te introduceren. Die ruzie is nu al jaren bezig en leidde tot veel rechtszaken in de VS.

Apple heeft het account nu weer vrijgegeven aan Epic. Dat heeft niet te maken met de rechtszaken, maar met de Europese Digital Markets Act. Die verplicht bedrijven zoals Apple om platformen zoals iOS open te zetten voor alternatieve appwinkels. Epic wil dat graag, met name vanwege de dertig procent belasting die Apple op in-appaankopen rekent te omzeilen.

De ceo van Epic, Tim Sweeney, zei eerder al niet blij te zijn met de manier waarop Apple de nieuwe App Store-regels toepast. Desondanks zei Sweeney toch de Epic Games Store uit te willen brengen op iOS. In de nieuwe blogpost geeft het bedrijf daar details over, al zijn die nog vaag. Epic wil de Games Store 'in 2024' uitbrengen, maar een concreet tijdspad is er nog niet. De mobiele versie van de store wordt gemaakt door het kantoor in Zweden, waar drie studio's staan en zestig mensen werken. De Zweedse afdeling gaat daar ook Fortnite voor Europa verder ontwikkelen.