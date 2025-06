LEGO brengt twee nieuwe games uit voor Fortnite

Er worden twee nieuwe LEGO-games toegevoegd aan Fortnite. Het betreffen LEGO Raft Survival en LEGO Obby Fun. Eerder werd survivalspel LEGO Fortnite al toegevoegd aan de game. De games zijn gemaakt met de Unreal Editor for Fortnite-tools van Epic.

LEGO Raft Survival en Obby Fun zijn beide per direct beschikbaar in Fortnite. Eerstgenoemde betreft een multiplayerspelmodus waarin gebruikers moeten overleven op een vlot, terwijl ze worden beschoten door een piratenschip en hout moeten verzamelen. Obby Fun is een obstakelkoers.

Beide games worden onderdeel van een nieuw Fortnite-onderdeel, genaamd LEGO Islands. Daaraan worden later dit jaar meer 'ervaringen' toegevoegd door LEGO Group. Dat bedrijf bracht eerder al LEGO Fortnite uit als losse spelmodus voor de battleroyalegame van Epic Games. LEGO en Epic kondigden in 2022 al aan dat ze samen een 'kindvriendelijke metaverse' gaan bouwen.