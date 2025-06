F1 24-game krijgt 'vernieuwde carrièremodus', verschijnt 31 mei

EA Sports heeft F1 24 aangekondigd. De racegame krijgt volgens de ontwikkelaar een vernieuwde carrièremodus en een nieuw Dynamic Handling-systeem dat het stuurgedrag van de auto's moet verbeteren. Het spel komt op 31 mei uit.

EA deelt vooralsnog weinig details over F1 24. De game krijgt volgens het bedrijf 'een volledig nieuwe Driver Career-modus'. Het rijgedrag van de F1-auto's moet ook realistischer zijn dan voorheen. De studio deelt later meer details over het spel en diens features en spelmodi. Het bedrijf doet dat ergens in april, maar zegt niet op welke datum dat precies gebeurt.