F1 24-game heeft carrièremodus voor twee spelers

EA Sports heeft meer details bekendgemaakt over F1 24. De game krijgt onder meer een nieuwe carrièremodus met ondersteuning voor twee spelers tegelijk en alle twintig coureurs uit het racekampioenschap zijn speelbaar in de game.

De twee spelers krijgen in de carrièremodus aparte doelen om te behalen en het wordt mogelijk om coureurs uit de F2 te kiezen in die modus, schrijft EA. In de game zit verder audio van de F1-coureurs, die tijdens de race reageren op gebeurtenissen. Ook komen er Challenge Careers, waarin beginnende spelers een mini-seizoen kunnen doen. De game verschijnt op 31 mei voor PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Epic Games Store, EA-app en Steam.