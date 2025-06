Een nieuw seizoen is altijd magisch; naar welke sport je ook kijkt, een nieuw seizoen betekent hoop. De resultaten van een jaar eerder betekenen niets meer; iedereen begint weer bij nul. Uiteraard bereikt de hype rond een sport altijd een kookpunt bij het begin van dat nieuwe seizoen en dat betekent: nieuwe games. Er is immers weinig leuker dan laten zien dat succes met jouw favoriete team heus wel mogelijk is, ondanks wat dat team in het echt laat zien. Traditioneel volgt de release van de nieuwe F1-game enkele maanden na de opening van het nieuwe Formule 1-seizoen. Eigenlijk geldt voor zo’n game hetzelfde als voor een nieuw seizoen in een sport; fans hopen op betere prestaties, leuke verrassingen … en houden er vast rekening mee dat het allemaal kan eindigen met een teleurstelling.

F1 24 komt op het eerste gezicht precies over als de game die je zou verwachten: een verdere ontwikkeling van F1 23 met hier en daar wat vernieuwingen en verbeteringen zonder al te baanbrekend te zijn. Dat is wat de F1-game al jarenlang is: een jaarlijks verschijnende game die jaar op jaar veel op de vorige versie lijkt. Ik heb in reviews in het verleden af en toe opgeschreven dat dit een gameserie is waarvan je misschien het best eens per twee jaar een nieuwe versie aanschaft. Zo pak je immers twee jaar aan vernieuwingen in één keer mee. Te oordelen aan de features waarmee EA Sports uitpakt, zou F1 24 prima in dat rijtje passen. Als ik namelijk teksten lees als ‘Wees een van de 20!’, concludeer ik dat de nadruk niet ligt op al te onderscheidende features.

Die features zijn er natuurlijk. Zo is in de communicatie van EA te lezen dat de carrièremodus vernieuwd is. Dat is fijn, want die spelmodus was al enkele jaren niet aangepast en kan dus wel een likje verf gebruiken. Belangrijker: EA zet ook veranderingen aan de besturing van de auto’s op de voorgrond van de communicatie rond F1 24. De makers omschrijven het als EA Sports Dynamic Handling. Het moet gamers meer controle geven over de invloed van hun persoonlijke rijstijl op de prestaties van de auto die ze besturen.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van andere, kleinere features, maar hiermee hebben we de hoofdzaken, zoals ze te vinden zijn in de marketingmachine van EA Sports, wel gehad. De rest heeft te maken met preorderbonussen of features die samenhangen met F1 World. Die modus staat in de game centraler dan ooit. In F1 World verzamel je onderdelen en engineers, om zo de rating van je auto stapje voor stapje te verbeteren. Met die auto kun je meedoen aan allerlei online en offline events. Het is in zekere zin de Ultimate Team-spelmodus van F1 24. Natuurlijk is de werking niet helemaal hetzelfde, maar de positie die de spelmodus inneemt, naast de traditionelere spelvormen als de Career Mode, is vergelijkbaar, en de steeds centralere rol die de spelmodus inneemt, is dat ook.

Daar is weinig mis mee, anders dan dat ik er zelf niet veel mee heb. Een F1-game moet voor mij in beginsel vooral de Formule 1 zo goed mogelijk nabootsen. Ik wil de echte banen, de echte coureurs, de echte teams. In MyTeam voeg je weliswaar een eigen team toe aan de grid, maar de rest is gewoon zoals het in het echt ook is. Via F1 World kom je echter steeds in races tegen andere gamers uit, of tegen AI-avatars die de naam van andere gamers dragen. Die rijden dan, net als jij, in een fictieve auto. Die auto heeft natuurlijk de specs van een F1-auto, maar daarmee is alles gezegd. Het staat al met al ver af van de Formule 1 zoals je die op tv ziet. Als gezegd: vergelijkbaar met Ultimate Team dus. Een belangrijk verschil is dat je daar een droomteam van voetballers samenstelt. In F1 World voeg je simpelweg steeds net wat betere onderdelen toe aan je auto. Dat heeft wat minder charme.