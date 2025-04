Twitch krijgt TikTok-achtige feed om door streams heen te scrollen

De mobiele app van gamestreamingplatform Twitch krijgt een TikTok-achtige feed om door livestreams heen te scrollen. Het Amazon-dochterbedrijf test de functie al een jaar.

Twitch Discovery-feed

De feed krijgt video's van streamers die gebruikers volgen en 'aanbevolen video's, zo zegt Twitch volgens The Verge. De functie heet 'Discovery Feed' en geeft ook weer of de streamer live is, waarna een gebruiker gelijk naar de livestream kan kijken. Twitch is al langer bezig met het integreren van de feed, maar nu is duidelijk dat elke gebruiker de functie deze maand zal krijgen. De feed heeft twee tabbladen: eentje heeft alleen livestreams en de andere heeft vooraf opgenomen clips.