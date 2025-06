GitHub brengt Copilot Enterprise-abonnement uit voor 39 dollar per gebruiker

Github heeft zijn Copilot Enterprise-abonnement uitgebracht voor grote bedrijven. Deze bevat alle functies uit het bestaande Copilot Business-abonnement, maar voegt extra functies toe. Copilot Enterprise kost maandelijks 39 dollar per gebruiker.

Copilot Enterprise kan volgens GitHub refereren naar de code en de knowledge base van de afnemer. De AI-assistent kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden over de interne code van een organisatie en gebruikers daarbij doorverwijzen naar relevante interne documentatie. Op termijn kunnen organisaties met het Enterprise-abonnement het Copilot-AI-model ook finetunen op basis van hun eigen repositories. Die functies zitten niet in het bestaande Copilot Business-abonnement.

De AI-dienst van GitHub krijgt daarnaast een integratie met de Bing-zoekmachine. Gebruikers kunnen daarmee vragen stellen over zaken die mogelijk zijn veranderd sinds het AI-model oorspronkelijk is getraind. Vooralsnog is die Bing-integratie alleen als bèta beschikbaar in Copilot Enterprise. Het is niet bekend of en wanneer dit beschikbaar komt voor de overige versies van GitHub Copilot. Verder kan Copilot Enterprise ook pullrequests samenvatten. GitHub heeft een overzicht gepubliceerd waarin de verschillende Copilot-versies met elkaar worden vergeleken.