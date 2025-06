GitHub experimenteert met spraakassistent in GitHub Copilot

GitHub heeft een spraakassistent geïntroduceerd voor zijn AI-gestuurde pairprogrammer Copilot. Het betreft een test waarbij gebruikers via stembediening hun code kunnen aanpassen of door de codebase kunnen navigeren.

Volgens GitHub is het via de spraakassistent ook mogelijk om code te schrijven. Gebruikers kunnen ook een samenvatting vragen van hun code als ze dat willen. De spraakassistent kan op dit moment enkel met code uit Microsoft Visual Studio overweg en een gebruiker dient Engels te spreken. De spraakassistent luistert naar het commando 'Hey, Github' om actief te worden.

De spraakassistent is ontwikkeld door Github Next, een team van onderzoekers binnen GitHub dat de toekomst van softwareontwikkeling bestudeert. Het betreft een test waarvoor Copilot-gebruikers zich kunnen aanmelden. Dat kunnen ze doen via een wachtlijst. GitHub Next hoopt de mogelijkheden van de spraakassistent op termijn te kunnen uitbreiden. GitHub Copilot kost 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar. Studenten en medewerkers van populaire opensourceprojecten hoeven niet te betalen.