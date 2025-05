Amazon maakt CoPilot-alternatief CodeWhisperer voor AWS breed beschikbaar

Amazon maakt code-AI CodeWhisperer algemeen beschikbaar. Er komt ook een gratis tier beschikbaar voor individuele programmeurs. CodeWhisperer is de tegenhanger van GitHubs CoPilot en werkt onder meer met AWS.

De tool is volgens Amazon per donderdag breed beschikbaar voor alle gebruikers, nadat die eerst alleen als bèta te gebruiken was voor AWS-gebruikers. De tool kan nu ook worden ingezet door gebruikers die geen klant zijn van AWS. Er komt een gratis tier beschikbaar voor individuele programmeurs. Daarnaast is er een tier voor zakelijke gebruikers. Die Professional-versie onderscheidt zich deels in extra functionaliteit zoals single sign-on-beheer, maar ook met verbeterde securityscanning van code.

CodeWhisperer is Amazons tegenhanger van GitHubs CoPilot. De tool kan gekoppeld worden aan verschillende IDE's en vervolgens suggesties en verbeteringen doen voor code. CodeWhisperer kan onder andere worden ingezet in VSC en IntelliJ, maar het kan ook worden toegevoegd aan AWS-tools zoals Cloud9, Lambda en uiteraard S3.

Amazon breidt ook het aantal programmeertalen uit. In de bètaperiode werkte CodeWhisperer alleen nog met Python, Java, JavaScript, TypeScript en C#, maar nu worden daar Go, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, C en C++ en SQL aan toegevoegd. Ook kan de tool code schrijven voor shells. CodeWhisperer scant op de tien meestvoorkomende Owasp-kwetsbaarheden. Daarnaast flagt CodeWhisperer automatisch code die lijkt op specifieke opensourcetrainingdata.