GitHub maakt nieuwe codezoekmachine op basis van Rust algemeen beschikbaar

GitHub heeft zijn codezoekmachine Code Search algemeen beschikbaar gemaakt. Het platform heeft de onderliggende technologie de afgelopen twee jaar herschreven naar Rust, waardoor het zoeken naar code veel sneller moet gaan.

GitHub schrijft dat GitHub Code Search uit de bètafase is gehaald en nu algemeen beschikbaar is voor iedere gebruiker van het platform. Code Search is een tool waarmee gebruikers kunnen zoeken naar specifieke codesnippets van zichzelf of andere ontwikkelaars in openbare repository's. GitHub heeft ook een blogpost geschreven over hoe het de zoekmachine van de grond af aan heeft herschreven naar een nieuwe engine. Die noemt het bedrijf Blackbird.

De zoekmachine is gebaseerd op Rust. Dat zou volgens GitHub efficiënter zijn dan alternatieven zoals grep, dat voor veel andere zoekmachines wordt gebruikt. Rust zou beter schalen met de hoeveelheden code die GitHub heeft. De zoekmachine kan daarmee 640 queries per seconde doen en 120.000 documenten per seconde indexeren.

Volgens GitHub is de nieuwe Code Search ongeveer twee keer zo snel als de oude zoekmachine. Het bedrijf heeft er ook nieuwe functies aan toegevoegd. Zo is het mogelijk om met regular expressions te zoeken. Ook kunnen gebruikers met meer syntaxissen zoeken naar code. Code Search wordt ook op een andere manier vormgegeven, waarmee het geïntegreerder wordt in de navigatiestructuur van het platform.