GitHub maakt zoeken in alle code alleen nog mogelijk voor ingelogde gebruikers

Ze hebben "the Service" bovenaan de pagina weliswaar legaal heel handig gedefinieerd, maar ik vind het nogal misleidend om Copilot onder deze licentie op te nemen. Maar goed, legaal zal het vast goed dichtgetimmerd zitten, Microsoft Legal is niet bepaald een onderbetaalde partij. Al is het legaal, vind ik het alsnog niet ethisch.
Hoe is dat misleidend? Misschien ben je te naïef geweest m.b.t. wat GitHub met jouw code allemaal mag doen? Het wordt vaak genoeg gezegd, maar data is goud waard.
Dat Copilot geen bronvermelding kan doen, is niet mijn probleem als codeauteur. "Bewijs het maar" is nogal makkelijk te roepen als ze het model niet vrijgeven en zelfs experts met het model erbij lastig de input en de trainingsdata aan de output kunnen correleren. Ze zouden met een lijst van repos waarop is getrained heel makkelijk de vraag kunnen beantwoorden, maar die lijst publiceert Github helaas niet.
Dat is wel jouw probleem, aangezien de bewijslast bij jou als copyright claimende partij ligt. Het maakt in deze zaak helemaal niet uit of de code geschreven is door een AI of niet, het enige wat je hoeft te doen is checken of de geschreven code inbreuk maakt op copy right. Wie of wat die code dan geschreven heeft is irrelevant voor jouw zaak.
Wellicht zal machine learning door de copyrightwetgeving worden gezien als een licentievrij systeem. Als dat gebeurt, stop ik in elk geval met open source.
Tsja dat is jammer, je verliest er niks door. Ik snap ook niet dat het je zo dwars zit dat iemand wellicht een klein deel van jouw code gebruikt zonder attributie, AI of niet. Als je je daar dan zo enorm bezwaard door voelt wat in godsnaam doe je dan in open source. Ik zie het als een compliment en ik ben blij als iemand wat aan mijn code heeft, dat is genoeg.
[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 23:58]