GitHub maakt zoeken in alle code alleen nog mogelijk voor ingelogde gebruikers

GitHub maakt het verplicht om in te loggen bij het zoeken in alle code op de site. Dat moest al websitebreed, maar nu wordt ook het zoeken binnen specifieke repository's toegevoegd.

GitHub schrijft in een blogpost dat voortaan alle zoekopdrachten op GitHub.com alleen met een account kunnen worden uitgevoerd, ook binnen repository's. Het bedrijf geeft geen reden, maar maakte onlangs wel een nieuwe, op Rust gebaseerde codezoekmachine algemeen beschikbaar.