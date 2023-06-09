NetherRealm toont eerste beelden Kameo-functie franchisereboot Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios heeft tijdens het Summer Game Fest 2023 de eerste gameplay gedeeld van de komende reboot Mortal Kombat 1. In de trailer is ook duidelijk de nieuwe Kameo-functie te zien waarbij spelers een tweede personage kunnen oproepen tijdens een gevecht.

Het Kameo-principe is nieuw voor de Mortal Kombat-franchise, al hebben verschillende andere vechtgames wel al een dergelijke functie. Spelers kunnen aan het begin van een gevecht een tweede personage kiezen dat gedurende het gevecht door de speler opgeroepen kan worden om combo's mee uit te voeren. In de trailer zijn onder meer Sonya Blade, Jax, Kano, Sub-Zero en Scorpion te zien als Kameo.

Mortal Kombat-bedenker Ed Boon licht in een interview met Geoff Keighly toe dat de Kameo's veelal een verwijzing zijn naar de geschiedenis van de franchise. Personages zijn als secundaire vechters in hun 'oude' klederdracht te zien. Sommige vechters kunnen als hoofdpersonage en als Kameo tegelijk gebruikt worden. Boon noemt franchise-iconen Sub-Zero en Scorpion als voorbeeld.

Daarnaast laat hij nog weten dat Jean-Claude Van Damme de rol van Johnny Cage gaat vertolken. Van Damme was met zijn vechtfilms uit de jaren tachtig en negentig een inspiratiebron voor Mortal Kombat. Het personage Johnny Cage werd dan ook een parodie van Van Damme, specifiek van de actieheld uit de film Bloodsport. De Belgische filmster gaat de stem van Johnny Cage inspreken, wat Boon naar eigen zeggen al sinds de eerste game uit de franchise probeerde te bereiken.

Mortal Kombat 1 komt op 19 september uit op de pc, PlayStation 5, Nintendo Switch en Xbox Series X en S. NetherRealm Studios belooft naast het Kameo-systeem een 'herboren Mortal Kombat-universum' waarbij de rollen van welbekende personages anders zijn dan voorheen. Zo zijn Sub-Zero en Scorpion voortaan broers en creëerde vuurgod Liu Kang de wereld van Mortal Kombat 1.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 14:34 25

09-06-2023 • 14:34

25

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Reacties (25)

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MDK007 9 juni 2023 14:38
MK1, waar is de tijd...
De graphics zijn wel knap.
Alleen vind ik dit meer een vervolg dan een reboot.
RelentlessRDS @MDK0079 juni 2023 14:40
Het is technisch gezien allebei, aangezien MK11 eindigde met een complete "universe reset".
LOTG @RelentlessRDS9 juni 2023 15:10
Liu Kang is fire god en Raiden is sterfelijk, exact waar het vorige spel eindigde. De verhaaltechnische reset is onderdeel van het doorlopende verhaald.

Dus het had net zo goed 12 kunnen heten.

Ik vind het maar onnodige verwarrend om steeds maar weer een bestaande titel te gebruiken (zoals spellen en films die weer eens de nummering droppen waar door je het moet gaan aanduiden met een jaartal).

Dat men al niet creatief genoeg is een naam te bedenken die geen nummer bevat is een ding (hoe moeilijk is een subtitel) maar dan ook nog zo inspiratieloos dat het extra zoek parameters vereist om de juiste te vinden is gewoon stom.

Was het echt zo lastig om iets anders dan 1 te verzinnen? Had het dan MK One genoemd als het perse een 1 moest bevatten.
Sjekster @LOTG9 juni 2023 15:42
Sowieso vind ik de verhalen bij dit soort vechtgames vaak tenenkrommend slecht en de moeite niet waard om veel aandacht aan te besteden. Bij elk vervolg wordt het nog slechter, want alles moet steeds meer over the top. Voor mij gelijk ook dé reden dat verfilmingen van Mortal Kombat mij ook niet kunnen bekoren.

Ik vraag me oprecht af of er veel spelers zijn die echt aandacht besteden aan het daadwerkelijke verhaal bij story modes van fighting games...

Het had wat mij betreft ook net zo goed 12 kunnen heten idd, ik zie weinig wat het echt een reboot maakt. Maar goed, verder ook niet iets om wakker van te liggen, zal marketingtechnisch vast een verstandige keuze zijn ;).
LOTG @Sjekster9 juni 2023 15:54
Het is ook nogal problematisch als de core feature van je spel is dat er weinig overblijft van personages die een gevecht verliezen.

Maar goed de gameplay slaat al even veel ergens op als het verhaal en dient maar een doel: spectaculaire gevechten.

Als je in je trailer laat zien dat iemand praktisch in stukken gehakt word en zijn nek breekt en dan vrolijk verder gaat de andere persoon zonder enig gevolg in elkaar te slaan dan is gebrek aan enige consistentie en logica eerder wat er geadverteerd word dan wat anders.
Sjekster @LOTG9 juni 2023 17:24
En anders herrijzen ze wel weer de 28e keer uit de dood, of vecht je tegen één van de 34 klonen oid. :+
WORPspeed @Sjekster10 juni 2023 02:47
"Ik vraag me oprecht af of er veel spelers zijn die echt aandacht besteden aan het daadwerkelijke verhaal bij story modes van fighting games..."

Jazeker. Ik speel geen vechtspellen. Maar heb de verhaal modus van de laatste 3 MK games gewoon als video op youtube bekeken. T spel boeit me niet, maar t verhaal boeit me juist wel.
Hoewel MK zeker een uitzondering is voor mij, Street Fighter, Sould Calibur, Tekken en wat heb je nog meer boeien me namelijk niet. De story modes van die games kunnen bij lange na niet tippen aan MK
JDx @MDK0079 juni 2023 14:43
Ik vind het qua gevecht best wel lijken op vroeger alleen met de graphics van vandaag.

Alleen jammer dat ze dan weer dingen toevoegen die er toen niet waren.
strikey 9 juni 2023 15:01
@YannickSpinner De Belgische filmster gaat de steam. Typo! Voor de rest leuk artikel!
AuteurYannickSpinner Redacteur @strikey9 juni 2023 15:05
Jean-Claude deed de split op m'n toetsenbord :P Bedankt voor de feedback, artikel is aangepast
SinergyX
9 juni 2023 14:52
Aaaahhh heerlijk :D

Hoewel het weer een stapje verder is naar nog meer combo/juggle, alle fighting games zijn er inmiddels op overgestapt dat het wennen en aanpassen is geworden.

https://www.youtube.com/watch?v=jNid8IWcKZM
Op 0:26 zie je trouwens het select-scherm, daar gaan nog heul veul bijkomen :D

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 22 juli 2024 20:03]

H.Boss 9 juni 2023 15:09
Gruwelijk! Ziet er echt mooi uit en vette nieuwe moves zo te zien, in vergelijking met MK11 weer een mooi grafische en gameplay upgrade.

Instant buy weer! :D
Sk313t0r 9 juni 2023 15:18
Ik kan me MK1 op de SNES goed herinneren, heerlijk spel! Goed was ik absoluut niet, maar elke keer dat ik bij vrienden kon spelen ging ik er vol voor!

Wellicht pak ik deze ook wel een keertje op
Onbekende vent 9 juni 2023 17:09
Hoop dat ze ooit een keer reiko uit MK4 weer terug plaatsen. beetje een vergeten karakter/ of beetje naar de achtergrond gezakt. Vond hem de beste en fijnste spelen. Ook zijn moves vond ik geniaal.
JDx 9 juni 2023 14:40
FATALITY! 8-)
jellybrah 9 juni 2023 15:09
Het jaar van de fighting games! Hopelijk van dezelfde kwaliteit als streetfighter 6 en dan komt tekken 8 er ook nog aan! Mooi jaar
Vizzie 9 juni 2023 15:27
ABACABB op de megadrive :) Volgens mij ben ik oud aan het worden...deel 12 alweer
Eustace @Vizzie9 juni 2023 15:36
AICULEDSSUL

Iedereen wordt oud :9
Technics SA-DA8 @Vizzie9 juni 2023 16:11
Uit m'n hoofd gezegd was dat de bloodcode die je in moest vullen zodra het verhaal in beeld kwam.
joey82 9 juni 2023 17:35
vond het bruce lee achtige uiterlijk van liu kang in de eerste delen vetter dan de dunne spriet wat het later is geworden....
jellybrah @joey829 juni 2023 18:24
Bruce lee is altijd vrij "dun" geweest in de zin van relatief weinig spiermassa.

Marshall law uit Tekken was bijv. de ultieme onrealistische bruce ;)

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 22 juli 2024 20:03]

joey82 @jellybrah9 juni 2023 19:28
klopt maar lui kang uit deel 1 en 2 vond ik persoonlijk toffer....

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