NetherRealm toont eerste beelden Kameo-functie franchisereboot Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios heeft tijdens het Summer Game Fest 2023 de eerste gameplay gedeeld van de komende reboot Mortal Kombat 1. In de trailer is ook duidelijk de nieuwe Kameo-functie te zien waarbij spelers een tweede personage kunnen oproepen tijdens een gevecht.

Het Kameo-principe is nieuw voor de Mortal Kombat-franchise, al hebben verschillende andere vechtgames wel al een dergelijke functie. Spelers kunnen aan het begin van een gevecht een tweede personage kiezen dat gedurende het gevecht door de speler opgeroepen kan worden om combo's mee uit te voeren. In de trailer zijn onder meer Sonya Blade, Jax, Kano, Sub-Zero en Scorpion te zien als Kameo.

Mortal Kombat-bedenker Ed Boon licht in een interview met Geoff Keighly toe dat de Kameo's veelal een verwijzing zijn naar de geschiedenis van de franchise. Personages zijn als secundaire vechters in hun 'oude' klederdracht te zien. Sommige vechters kunnen als hoofdpersonage en als Kameo tegelijk gebruikt worden. Boon noemt franchise-iconen Sub-Zero en Scorpion als voorbeeld.

Daarnaast laat hij nog weten dat Jean-Claude Van Damme de rol van Johnny Cage gaat vertolken. Van Damme was met zijn vechtfilms uit de jaren tachtig en negentig een inspiratiebron voor Mortal Kombat. Het personage Johnny Cage werd dan ook een parodie van Van Damme, specifiek van de actieheld uit de film Bloodsport. De Belgische filmster gaat de stem van Johnny Cage inspreken, wat Boon naar eigen zeggen al sinds de eerste game uit de franchise probeerde te bereiken.

Mortal Kombat 1 komt op 19 september uit op de pc, PlayStation 5, Nintendo Switch en Xbox Series X en S. NetherRealm Studios belooft naast het Kameo-systeem een 'herboren Mortal Kombat-universum' waarbij de rollen van welbekende personages anders zijn dan voorheen. Zo zijn Sub-Zero en Scorpion voortaan broers en creëerde vuurgod Liu Kang de wereld van Mortal Kombat 1.