Mortal Kombat 1-dlc Khaos Reigns komt op 24 september uit

Warner Bros. Games kondigt de Khaos Reigns-uitbreiding aan voor Mortal Kombat 1. De dlc is vanaf 24 september beschikbaar en voegt zes nieuwe speelbare personages toe, onder wie Ghostface en Conan the Barbarian.

Cyrax, Sektor en Noob Saibot zijn de eerste drie nieuwe personages die beschikbaar komen in de Khaos Reigns-dlc voor Mortal Kombat 1. Op een later moment worden Terminator T-1000, Ghostface en Conan the Barbarian toegevoegd. Het is nog niet bekend wanneer die personages beschikbaar zullen zijn. Daarnaast maakt Warner Bros. Games bekend dat Animalities terugkeren. Bij deze finishing moves veranderen de personages in dieren.

De Khaos Reigns-uitbreiding kost 49,99 euro. Er is ook een bundel met Kombat Pack 1 beschikbaar voor 59,99 euro. Mortal Kombat 1 werd op 19 september 2023 uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc (via Steam en de Epic Games Store). Het spel is ontwikkeld door NetherRealm Studios, dat behalve aan de Mortal Kombat-games aan onder meer Injustice 2 werkte.