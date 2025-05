Microsoft schakelt IPv6 vanaf 1 oktober standaard in bij Exchange Online

Microsoft zal het IPv6-protocol vanaf 1 oktober 2024 standaard inschakelen bij alle geaccepteerde domeinnamen die via Exchange Online worden beheerd. Dit moet de beveiliging van de e-maildienst ten goede komen. Het bedrijf roept organisaties alvast op om whitelists bij te werken.

Volgens Microsoft zal deze maatregel ook de prestaties van Exchange Online ten goede komen. Het bedrijf zegt dat in een mededeling voor M365-admins, die intussen ook op Reddit terug te vinden is. Het bedrijf komt eind september met opt-outdetails voor Exchange Online-gebruikers die enkel via het IPv4-protocol willen blijven werken.

Het IPv6-protocol is de opvolger van IPv4 en is in 1995 geïntroduceerd om een oplossing te bieden voor het tekort aan IPv4-adressen dat men destijds al zag aankomen. De adoptie van IPv6 verloopt echter traag en is ook nu nog lang niet voltooid. Begin dit jaar had Microsoft aangegeven dat het de ondersteuning voor IPv6 in Windows 11 ook wilde uitbreiden.