Microsoft pauzeert update voor spoofingkwetsbaarheid in Exchange Server

Microsoft pauzeert de uitrol van beveiligingsupdates voor Exchange Server 2016 en 2019 nadat gebruikers problemen hebben gemeld. De patches, die begin deze week beschikbaar zijn gemaakt, zijn onder meer gericht op een spoofingkwetsbaarheid in de mailserversoftware.

In een blogpost schrijft de ontwikkelaar dat de Patch Tuesday-update voor problemen kan zorgen bij klanten die hun eigen transport- of data loss prevention-regels gebruiken. In dat geval stoppen de transportregels periodiek met werken. Microsoft onderzoekt het probleem en werkt aan een permanente fix. In de tussentijd raadt het bedrijf getroffen gebruikers aan om de beveiligingsupdate terug te draaien.

De zeroday in kwestie staat bekend als CVE-2024-49040. Bij misbruik kunnen malafide partijen via P2 FROM-headers die niet voldoen aan RFC 5322 hun e-mailadres vermommen. Op die manier wordt een vervalste afzender als legitiem weergegeven. De beveiligingsupdate is geen fix voor de kwetsbaarheid, maar voegt een waarschuwing toe die gebruikers krijgen te zien wanneer een e-mail de voorgenoemde header bevat.