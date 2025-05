Microsoft dicht vier zerodays op Patch Tuesday, waarvan twee actief misbruikt

Microsoft heeft tijdens de Patch Tuesday-updateronde 89 kwetsbaarheden verholpen. Vier daarvan waren zerodays, waarvan er weer twee in het wild werden uitgebuit. Die laatste twee waren een hash disclosure-bug en een privilege escalation in de Windows Task Scheduler.

Microsoft heeft KB5046633 voor Windows 11 en KB5046613 voor Windows 10 uitgebracht. In totaal heeft het bedrijf 89 bugs gerepareerd. Vier daarvan krijgen een Kritiek-rating. De rest is grotendeels Belangrijk of Gemiddeld. De Kritieke bugs zitten in Kerberos, .NET en Visual Studio, Airlift en VMSwitch.

Volgens Microsoft zijn er signalen dat twee van de kwetsbaarheden in de praktijk worden misbruikt. Dat zijn CVE-2024-43451 en CVE-2025-49039. De eerste is een disclosure spoofing-bug waarmee aanvallers via een geïnfecteerd bestand de NTLM v2-hash uit Windows kunnen achterhalen. Daarmee kan een aanvaller zich makkelijk voordoen als het slachtoffer. De tweede kwetsbaarheid is een privilege escalation-bug in de Windows Task Scheduler. Daarmee kunnen aanvallers hun rechten naar Medium verhogen op een systeem als zij een applicatie op een systeem kunnen zetten.

Er zitten nog twee andere zerodays in de Patch Tuesday-update: CVE-2024-49040 en CVE-2024-49019. Die zitten in Exchange Server en Active Directory en maken het respectievelijk mogelijk om het e-mailadres van een slachtoffer te spoofen aan lokale gebruikers en om adminrechten te krijgen in een AD-omgeving via de certificaatconfiguratie. Van de eerste twee zerodays zegt Microsoft dat het 'exploitatie heeft gedetecteerd', bij de andere twee niet. Zoals gewoonlijk geeft het bedrijf daarover geen verdere details.