Microsoft stopt ondersteuning van Exchange Server 2016 op 14 oktober 2025

Microsoft gaat op 14 oktober 2025 de ondersteuning van Exchange Server 2016 stopzetten, zegt het bedrijf donderdag. Na die datum zal de mailserversoftware geen beveiligingsupdates meer ontvangen.

Microsoft verzoekt organisaties om op tijd te migreren naar Exchange 2019 of de in mei aangekondigde abonnementsversie van Exchange Server, genaamd Exchange Server SE. In de aankondiging staat hoe Exchange 2016 verwijderd kan worden uit een omgeving waarop Exchange 2019 al draait.

Als een organisatie van plan is om servers op locatie te blijven gebruiken, raadt Microsoft aan om 'zo snel mogelijk over te stappen op Exchange 2019'. Op 14 oktober 2025 wordt de support van Exchange 2019 ook gestopt, maar het is wel mogelijk om een in-place-upgrade uit te voeren naar SE. "Alleen Exchange 2019 ondersteunt in-place-upgrades naar Exchange SE. Dit is eerste keer sinds jaren dat u een in-place-upgrade kunt uitvoeren op een Exchange-release. U moet nu beginnen met het buiten gebruik stellen van Exchange 2016-servers ten gunste van Exchange 2019, zodat u klaar bent voor eenvoudige in-place-upgrades naar Exchange SE wanneer deze beschikbaar komen", aldus Microsoft.

Update - Extra informatie over Exchange 2019 toegevoegd.