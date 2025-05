Microsoft introduceert volgend jaar abonnementsversie van Exchange Server

Microsoft komt volgend jaar met een abonnementsversie van Exchange Server. Deze versie, ook wel Exchange Server Subscription Edition, verschijnt vlak voordat de ondersteuning voor Exchange Server 2019 en 2016 eindigt. Microsoft zegt nog niet wat het abonnement gaat kosten.

Microsoft bevestigt in een blogpost dat Exchange Server SE 'in het begin van het derde kwartaal van 2025' beschikbaar komt voor klanten. Voor die tijd krijgt Exchange Server 2019 nog zijn vijftiende en laatste Cumulative Update, oftewel CU. Volgens de techgigant wordt de nieuwe abonnementsversie qua code identiek aan deze Exchange Server 2019 CU15. De SE-versie behoudt dan ook dezelfde systeemeisen. De enige verschillen betreffen in eerste instantie de licentieovereenkomst, de naam en de build- en versienummers.

De techgigant behoudt hetzelfde releaseschema voor Exchange Server SE. De softwaremaker brengt twee keer per jaar een Cumulatieve Update uit. De eerste CU voor de abonnementsversie wordt volgens Microsoft in oktober 2025 verwacht.