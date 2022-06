Verschillende Amerikaanse uitgevers stappen af van Googles AMP-framework

Vox Media, BuzzFeed, Complex Networks en BDG werken aan alternatieven voor mobiel geoptimaliseerde artikelpagina's en stappen af van Googles AMP-framework voor mobiele pagina's.

Dat schrijft The Wall Street Journal. Volgens de krant stappen de verschillende Amerikaanse uitgevers af van het AMP-framework om minder afhankelijk te zijn van Google voor advertenties. De uitgevers zeggen door het AMP-framework advertentie-inkomsten mis te lopen en zijn op dit moment bezig met het testen van een eigen framework, of overwegen dit nog, schrijft The Wall Street Journal.

Het is niet de eerste keer dat bedrijven van het AMP-framework van Google af willen. In november van vorig jaar besloot Twitter gebruikers voortaan niet langer door te sturen naar de AMP-versie van een website. Het bedrijf geeft daar geen reden voor, maar het plan was om het tonen van AMP-pagina's in een aantal maanden af te bouwen. Eerder stopte The Washington Post ook al met het publiceren van AMP-versies van zijn artikelen.

AMP staat voor Accelerated Mobile Pages en is een project van Google waarmee sites sneller geladen kunnen worden door een versimpelde versie te tonen, waarbij veel code gestript wordt en niet alle afbeeldingen en banners worden ingeladen. Er is al jaren kritiek op het framework. Het zorgt bij veel media voor minder omzet, omdat er minder advertenties worden getoond en omdat de AMP-pagina's op Googles server staan, maar reguliere artikelen van media bevatten. Ook kwam vorig jaar uit een rechtszaak naar voren dat Google AMP specifiek ontworpen heeft om het moeilijker te maken om advertentieruimte te veilen buiten Googles Ad Exchange om, schreef The Wall Street Journal eerder.

Topman Ryan Pauley van Vox Media zegt dat naast advertentie-inkomsten, het ook makkelijker moet worden om het aantal betalende abonnees te laten groeien, omdat websites dan ook mobiel makkelijker hun paywall kunnen opleggen. Iets dat via AMP lastiger is, volgens hem.