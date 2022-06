Twitter gaat gebruikers niet langer doorsturen naar Google AMP-pagina's

Twitter gaat mobiele gebruikers die op een link klikken niet langer doorsturen naar de AMP-versie van een website. Het platform zegt de ondersteuning van AMP uit te faseren en in het huidige kwartaal hiermee te willen stoppen. AMP is een project van Google waar kritiek op is.

Wie nu naar de ondersteuningspagina over Twitters AMP-implementatie gaat, ziet bovenaan een melding staan dat Twitter de functie dit kwartaal nog laat vallen. Een reden wordt niet gegeven; het is daarnaast niet duidelijk sinds wanneer deze melding in beeld is. Op 21 oktober was de melding nog niet in beeld, blijkt uit de Wayback Machine. Search Engine Land zegt sinds augustus minder AMP-verkeer te zien via Twitter en sinds deze maand geen verkeer meer te zien.

AMP staat voor Accelerated Mobile Pages en is een project van Google waarmee sites sneller geladen kunnen worden door een versimpelde versie te tonen. Bij het delen van een link in Twitter werden mobiele gebruikers standaard naar de AMP-versie van een website gestuurd, indien aanwezig. De pagina's staan op Googles servers en bevatten bijvoorbeeld nieuwsartikelen van sites.

De mobiele pagina's hebben in het verleden kritiek gekregen; zo zeiden sommige media vijf jaar geleden minder advertentieomzet via AMP-pagina's te krijgen. Google zei destijds dat media de advertentiemogelijkheden niet goed benutten. Sinds 2019 worden URL's van AMP-pagina's daarnaast verborgen, waardoor de gebruiker niet altijd doorheeft dat de pagina van Google komt in plaats van bijvoorbeeld een nieuwssite. Voorheen was een mobiele AMP-pagina een vereiste om binnen Googles Top Stories terecht te kunnen komen, maar sinds dit jaar is dat niet meer nodig. Google zegt nog wel AMP te blijven ondersteunen.