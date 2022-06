Facebook test opties om gebruikers meer controle te geven over nieuwsfeedcontent

Facebook test nieuwe opties voor gebruikers om de content die ze zien in hun nieuwsfeed te personaliseren. Zo wordt het mogelijk om te kiezen hoeveel berichten gebruikers zien van bepaalde contacten, of van Facebook-groepen en -pagina's waaraan ze deelnemen.

Gebruikers kunnen met de personaliseringsopties ook kiezen welke onderwerpen ze meer, of minder willen zien in hun feed. Op welke onderwerpen gebruikers kunnen filteren wordt niet genoemd. Facebook zegt de nieuwe opties te testen met een 'klein deel' van de gebruikers wereldwijd. In de komende weken breiden ze geleidelijk uit, aldus het platform.

Bedrijven krijgen volgens Facebook ook meer invloed op in wiens nieuwsfeed hun advertenties komen te staan. Zo wordt het mogelijk om bepaalde onderwerpen te mijden. De advertenties worden dan niet getoond aan gebruikers die recentelijk 'betrokken' waren bij die onderwerpen in hun nieuwsfeed. De onderwerpen die uitgesloten kunnen worden zijn nieuws en politiek, 'gedebatteerde sociale kwesties', en misdaad en tragedie. Facebook zegt nu nog bezig te zijn met vroege tests en verwacht ergens in 2022 de opties voor iedere adverteerder beschikbaar te kunnen maken.

Dit is niet de eerste keer dat Facebook veranderingen probeert aan te brengen in de nieuwsfeed. Eerder lanceerde het al Favorieten. Met deze functie kunnen gebruikers tot dertig contacten kiezen die hoger in de nieuwsfeed komen te staan. Ook is het al mogelijk om de nieuwsfeed zo te filteren dat alleen de posts van die contacten zichtbaar zijn. Er is eveneens een Snooze-functie aanwezig, waarmee het mogelijk wordt om een contact, groep of pagina voor dertig dagen te ontvolgen. Volgens Facebook worden deze bestaande personaliseringsopties binnenkort 'makkelijker toegankelijk'.