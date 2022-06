AMD brengt onder eigen naam Wi-Fi 6E-module met MediaTek-chipset uit

AMD heeft zijn eigen RZ600-modules met Wi-Fi 6E-ondersteuning aangekondigd. De modules zijn gebaseerd op de nieuwe Filogic 330P-chipset van MediaTek en AMD schuift ze naar voren om te combineren met Ryzen-processors in laptops en desktops.

MediaTeks Filogic 330P-chipset biedt ondersteuning voor 2x2 Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E waarmee naast de 2,4GHz- en 5GHz-frequenties ook de 6GHz-band ingezet wordt. Ook biedt de chipset ondersteuning voor Bluetooth 5.2.

AMD gebruikt de chipset in twee varianten van de RZ600: een met kanalen met een breedte van 80MHz in een M.2 2230-formfactor en een met 160MHz-kanalen die als M.2 2230- en compactere M.2 1216-module beschikbaar komt. Welke rol AMD speelde bij de ontwikkeling is onduidelijk. AnandTech meldde begin dit jaar op basis van informatie die over de modules was verschenen dat het in ieder geval bij de RZ608 om simpelweg een rebrand van MediaTeks MT7921K-chipset ging.

AMD en MediaTek claimen hoe dan ook gecertificeerde PCIe- en USB-interfaces ontwikkeld te hebben waarbij onder andere op energiebeheer is gelet. Verder wijst AMD op compatibiliteitsgaranties en resultaten van stresstesten, wat pc-bouwers tijd zou schelen bij het implementeren van de Wi-Fi-modules.

Zo hopen AMD en MediaTek dat oems de RZ600-modules combineren met Ryzen-processors in laptops en desktops, waar die fabrikanten nu nog vaak voor Intel-modules voor Wi-Fi-ondersteuning kiezen. Sinds vorig jaar is de fabrikant van Killer-modules voor Wi-Fi, Rivet Networks, ook onderdeel van Intel.