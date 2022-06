Winamp krijgt nieuwe 'geremasterde' versie met podcasts en focus op audiomakers

Winamp-eigenaar AudioValley werkt aan een nieuwe versie van de muziekspeler. De ontwikkelaar zegt dat het om meer gaat dan 'slechts een update', maar dat het een geremasterde versie wordt waarbij er meer interactie mogelijk moet zijn tussen audiomakers en luisteraars.

Winamps nieuwe logo

Op de website van Winamp schetst de ontwikkelaar wat de nieuwe versie moet krijgen, al blijven veel details nog onduidelijk. Er wordt gesproken over podcasts en radiostations en op zijn eigen website schrijft AudioValley ook over audioboeken. Het idee is dat Winamp een 'one-stop platform' wordt waar audioliefhebbers naar allerlei soorten audiovormen kunnen luisteren.

Daarbij moet er meer interactie kunnen zijn tussen audiomakers en moeten audiomakers ook zelf kunnen bepalen welke content er op het Winamp-platform komt. Of AudioValley daarmee doelt op een streamingplatform, is niet duidelijk. Wel zegt het platform dat artiesten 'een eerlijker inkomen' moeten kunnen krijgen. Dat zou ook kunnen doelen op vormen van merchandising, of het kunnen aanschaffen van audio binnen de app.

Om de nieuwe versie van Winamp te maken, is AudioValley nog op zoek naar een aantal werknemers, zoals een data engineer, DevOps-specialist en een product owner. Uit deze vacatures blijkt dat de ontwikkeling voor in ieder geval een deel in het Belgische Anderlecht en in Luxemburg plaats gaat vinden. AudioValley is een Belgisch bedrijf; de originele makers van Winamp waren Amerikanen.

Radionomy, een dochterbedrijf van AudioValley, nam Winamp in 2014 over van AOL, dat het in 1999 had overgenomen van Nullsoft. De muziekspeler bestaat sinds 1997 en blijkt nog steeds populair te zijn. De ontwikkelaar claimt dat er nog tachtig miljoen actieve gebruikers wereldwijd zijn. De laatste update verscheen in 2018 en was toen de eerste update in jaren. Deze update bevatte vooral bugfixes. Toen beloofde Radionomy al dat er een upgrade zou komen in 2019, waarbij er toen werd gesproken over streamingradio, podcasts en het afspelen van lokale mp3's. Wanneer de nieuwe versie klaar moet zijn, is niet duidelijk. Gebruikers kunnen zich via Winamps nieuwe site aanmelden om de bèta te kunnen testen.