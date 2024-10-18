Winamp-eigenaar haalt broncode minder dan maand na release weer offline

De volledige GitHub-repository van Winamp is verwijderd. Eigenaar Llama Group maakte de muziekspeler vorige maand opensource, maar heeft de broncode nu dus weer offline gehaald. Eerder bleek de repository ook de code van thirdpartysoftware te bevatten.

De WinampDesktop-repository is inmiddels volledig offline gehaald van GitHub, merkte onder meer Ars Technica op. Llama Group lijkt de code eerder deze week offline te hebben gehaald. Het bedrijf heeft daar geen concrete reden voor gegeven. Tweakers heeft vragen uitstaan bij het Belgische bedrijf, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Onlangs bleek dat de broncode van Winamp ook de code voor bepaalde software bevatte die niet van Llama Group zelf was. Dat betrof onder meer Shoutcast DNAS-code, afkomstig van de oorspronkelijke Winamp-makers, en gesloten codecs van Intel en Microsoft. The Register nam daar contact over op met de ontwikkelaars. Vlak daarna werd de GitHub-repository verwijderd.

De broncode van Winamp verscheen eind september op GitHub, zoals Llama Group eerder dit jaar al beloofde. De release kon rekenen op kritiek van de community, mede door een beperkende licentie waaronder de code beschikbaar was. Gebruikers mochten de software bijvoorbeeld niet forken. Uiteindelijk werd dat aangepast. Daarmee mochten ontwikkelaars de broncode wel forken, maar was het nog steeds verboden om aangepaste versies te distribueren.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 11:12
71 • submitter: Raven

18-10-2024 • 11:12

71

Submitter: Raven

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Reacties (71)

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CAPSLOCK2000
18 oktober 2024 12:39
Een voormalige Winamp dev heeft het volgende op ArsTechnica gepost:
Geen groot nieuws, maar het geeft een inkijkje in wat er aan de hand is.
I worked at Winamp till this February. I was the one that suggested the we'd open-source all the player code that belonged to us (so stripping all the Dolby, Intel IPP, etc stuff that wasn't owned by Winamp), so that the community was free to do whatever it wanted with it. I envisioned something à la DOOM GPL release. Amongst ourselves we joked about seeing enthusiasts create a Winamp-for-your-smart-fridge or Linux port. That would have been pretty cool. Instead that proposal was repeatedly ignored by management which couldn't be convinced that this decades-old spaghetti code had nothing more than historical value. "Why would we give our IP away ?! We paid for that". As if VLC, Foobar2000, etc didn't exist ...
As a last resort, I played the PR angle : After our NFT adventures (barf), the Winamp "brand" took a hit with enthusiasts, so maybe releasing the code would give us some positive attention for once? That got us from a solid NO to a MAYBE ...
Months passed and nothing happened. The 4 legacy player dev's got fired before we could clean-up the code for publication. I left soon after.

I was surprised when they announced the code release. Somehow minds had changed ? I was even more surprised when they followed through with the code's publication.
Sadly, as the world has now witnessed, the release is a shitshow. (Indicative of the company lol)
No one audited the code, no legal review, the licence is probably AI-generated ... No one took the time to do this right. I'm so dissapointed :(

Also "the Brussels-based Llama Group SA, with roughly 100 employees". I don't know why I keep seeing that. Llama sold TargetSpot to Azerion, and then fired half the remaining staff. The whole group is down to mayyyybe 30-something people. There was so much free-space in our offices that we could have hosted the olympics :p
Raphaël Leroux

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 18 oktober 2024 12:39]

MPAnnihilator @CAPSLOCK200018 oktober 2024 16:30
snap niet hoe zo'n bedrijf zelfs 30 mensen kan betalen... waar verdienen die in hemelsnaam groot geld mee ?
Dennahz @MPAnnihilator19 oktober 2024 12:33
Bijzonder ja. Dacht dat Winamp eigenlijk gewoon een hobby project van iemand was. Hoezo moet daar een heel bedrijf achter zitten?
Morress @MPAnnihilator18 oktober 2024 17:07
Ja nou, idd!
TigerXtrm @CAPSLOCK200018 oktober 2024 18:31
Klinkt inderdaad als de directie van welk bedrijf dan ook inderdaad. Winamp is al jaren dood, deal with it. Er zijn inmiddels talloze betere alternatieven joh.
Da-WiZZy0n @CAPSLOCK200018 oktober 2024 20:08
Daar gaat de PR strategie. Als dit niet backfired...
Daarnaast, geen enkele respectabele 3rd party wil nog werken met deze lui en code delen.

[Reactie gewijzigd door Da-WiZZy0n op 18 oktober 2024 20:16]

Llopigat 18 oktober 2024 11:18
Nouja, de code is toch al 'out there'. Information likes to be free. Dus dit is meer een cosmetische 'oplossing' :) Ik weet zeker dat er al tientallen forks zijn (ondanks dat dit officieel niet mocht). En het is sowieso niet echt relevant meer, het was meer een curiositeit.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 11:19]

The Zep Man
@Llopigat18 oktober 2024 11:23
Nouja, de code is toch al 'out there'.
De broncode van Winamp kan officieel gewoon terugkomen. Ze moeten alleen de modules die gebruik maken van third-party code eruit halen. Het is dan aan de community om die aan te vullen met alternatieven.
Dat betrof onder meer Shoutcast DNAS-code, afkomstig van de oorspronkelijke Winamp-makers, en gesloten codecs van Intel en Microsoft.
Voor SHOUTcast zijn er opensource client en server-implementaties. Verder zal iets als ffmpeg of LAV Filters (net welke interface nodig is) alle digitale gecomprimeerde geluidsformaten die je maar kan bedenken kunnen decomprimeren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 11:35]

Llopigat @The Zep Man18 oktober 2024 11:36
Hmja maar als je niet mag forken heeft het niet zoveel zin om daar werk in te steken.

Ik denk meer dat er onofficiele forks komen. A la Youtube Revanced.
Dennism @Llopigat18 oktober 2024 11:50
In hoeverre is Winamp echter nog relevant, 'vroeger' was het natuurlijk een van de populairste c.q. de populairste audio speler die er was, wie hier op Tweakers heeft hem niet gebruikt :P

Echter ik moet ook eerlijk zeggen dat ik zeker de laatste 10 jaar (als het niet langer is) geen PC meer heb gezien (en ik zie er redelijk wat door mijn handen gaan, zowel in prive als zakelijk) waar nog Winamp opgestaan heeft. Ik heb 100% het idee dat het aan alle kanten ingehaald is door andere oplossingen, zelfs bij mensen met een zeer grote verzameling muziek in MP3 / Flac / andere formaten.

Youtube revanced is een oplossing voor een 'probleem' voor een bepaalde groep consumenten (al weet ik niet of je van een probleem kan spreken, daar er ook legitieme opties zijn), bij Winamp zie ik dat eigenlijk niet meer. Het lijkt, in ieder geval voor mij meer, op een oplossing voor een 'probleem' dat eigenlijk niet meer bestaat.
marco.heykant @Dennism18 oktober 2024 13:56
Ik vind het nog steeds heel fijn om gewoon mijn muziek lokaal beschikbaar te hebben. Internetstoring, verbouwing aan netwerk of pc, lanparty (ja nog steeds), vakantie.

Muziekje aan en gaan, heerlijk. Geen gemekker met vpn's, blokkades voor reclame, openbare wifi die m'n dat wil stelen.
Dennism @marco.heykant18 oktober 2024 14:33
Maar daar heb ik het dan ook niet over, ik ken genoeg mensen, inclusief mijzelf, met een aanzienlijke lokale collectie. Maar geen van alles gebruikt of heeft de laatste 10 jaar nog winamp gebruikt.
FooLsKi @Dennism18 oktober 2024 19:14
Ik draai nog steeds Winamp hier. Het doet wat het moet doen, laadt netjes de muziek uit de mappen die ik er naar "sleur en pleur" en neemt weinig ruimte in beslag. Ik zie geen reden om te wisselen naar iets anders zolang het nog werkt.
Ayporos @FooLsKi19 oktober 2024 06:56
Ik ben naar Foobar2000 geswitched omdat die wat meer opties had die in Winamp ontbraken, maar verders altijd Winamp fijn gevonden (beter dan VLC in ieders geval; voor video playback gebruik ik toch Zoomplayer, wat erg lijkt op mpc-hc, welke beiden in mijn opinie beter zijn dan VLC)

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 19 oktober 2024 06:57]

DummyXL @FooLsKi19 oktober 2024 09:19
Idem hier. Winamp staat hier altijd aan op de 2e Monitor. Die heeft een lagere resolutie waar winamp beter op is te zien anders wordt die erg klein. Winamp is niet gemaakt voor hogere pixel dichtheid.
FooLsKi @DummyXL19 oktober 2024 11:11
Hier is 'ie in compact mode in de linker bovenhoek van mijn scherm, juist zodat 'ie zo weinig mogelijk ruimte in beslag neemt. Knoppen zijn dan voor mij nog goed genoeg te zien en te bedienen.
Remzi1993 @marco.heykant20 oktober 2024 13:13
VLC Media player is dan toch een oplossing? Volledig open source en helemaal gratis.
Jerie @Dennism18 oktober 2024 12:13
Het is functioneel qua productiviteit niet meer relevant (als het dat ooit is geweest). Het is vooral de nostalgie factor, van het XP en 9x tijdperk. Die is van waarde maar dat is nogal relatief en subjectief. Voor mij volstaat een paar leuke screenshots van vroeger.
GigaHenk @Jerie18 oktober 2024 12:25
Het was voor mij uniek daar het AVS bevatte. He visualeren van de audio in programmeerbare graphics
Was die tijd actief als VJ, en het maakte iets mogelijk dat daarvoor niet bestond.
- Juiste plugins zoeken
- In een list plaatsen
- Juiste resolute instellen
- En short keys uit je hoofdleren

Wat een tijd was dat (2000-2004)
Jerie @GigaHenk18 oktober 2024 15:22
Alle toffe Winamp plugins waren in de jaren '00 geport naar Libvisual. Ken enkele VJs die Linux gebruikten om te VJen.
The Zep Man
@Dennism18 oktober 2024 11:53
Youtube revanced is een oplossing voor een 'probleem' voor een bepaalde groep consumenten (al weet ik niet of je van een probleem kan spreken, daar er ook legitieme opties zijn),
Welke legitieme opties zijn er voor het automatisch overslaan van ongewenste zaken in YouTube videos (SponsorBlock)? Het enige dat ik kan bedenken zijn volledige opensource alternative YT clients.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 11:54]

Dennism @The Zep Man18 oktober 2024 11:58
Ik bedoelde daar juist niet iets mee als sponsorblock (volgens mij doet dat niets raars), maar juist meer op het youtube advertentie skippen (en op de achtergrond doordraaien met scherm uit) dat (re)vanced doet maar waar je simpelweg ook gewoon een abonnement voor kan afsluiten.

Want als ik me niet vergis, doet sponsorblock niets meer dan het skippen van delen van de video (wat een sponsorspot kan zijn, maar ook het oeverloos gelul over 'ring the bell, subscribe, i appreciate you so much geblaat', maar niet het blokkeren van Youtube's eigen verdienmodel (adds of abonnement).

[Reactie gewijzigd door Dennism op 18 oktober 2024 12:00]

Is_ Y_ Serious? @Dennism18 oktober 2024 12:53
Ik gebruik nog regelmatig Winamp, ik denk met name voor de nostalgie of omdat ik geen zin heb om iets nieuws te zoeken. Werkt voor mijn gebruik verder prima.
leo.ruyven @Is_ Y_ Serious?18 oktober 2024 18:03
Inderdaad is gewoon een erg fijne speler die weinig scherm ruimte inneemt.
musback @Dennism18 oktober 2024 12:17
In hoeverre is Winamp echter nog relevant, 'vroeger' was het natuurlijk een van de populairste c.q. de populairste audio speler die er was, wie hier op Tweakers heeft hem niet gebruikt :P

Ik heb 100% het idee dat het aan alle kanten ingehaald is door andere oplossingen, zelfs bij mensen met een zeer grote verzameling muziek in MP3 / Flac / andere formaten.

bij Winamp zie ik dat eigenlijk niet meer. Het lijkt, in ieder geval voor mij meer, op een oplossing voor een 'probleem' dat eigenlijk niet meer bestaat.
Klopt allemaal. Ik gebruik zelf met grote tevredenheid Musicbee; het lijkt wel de Winamp van mijn dromen (en ondersteunt zelfs plugins van Winamp) het is ook skinnable, maar niet zo extreem als Winamp dat was...
Het blijft leuk om winamp nog eens voor de nostalgie te starten, maar eigenlijk biedt het ook voor mij geen meerwaarde mee... Ik heb lang iTunes gebruikt als bibliotheek, maar dat is echt logge abandonware inmiddels. Blij dat ik daar vanaf ben. Nu Musicbee met automatische playlist exports voor de DLNA players in het netwerk (LG TV, SHIELD en andere PC's) én Plex.
Knightwolf @Dennism18 oktober 2024 15:18
Dat jij het niet ziet wil niet zeggen dat het er niet is. Ik gebruik heel de dag de PC en mijn enige en vaste muziekspeler is nog steeds Winamp! (v5.623) En voor video is dat MPC-HC. Er is echt geen vervanger voor wat mij betreft. Hoe nieuwer hoe meer zooi er in zit en hoe meer instellingen opties verdwijnen, en hoe minder ik het gevoel heb dat ik kan wat ik wil. Winamp (en MPC-HC) zijn gewoon helemaal perfect. Niets meer aan veranderen!
Seal64 @Dennism18 oktober 2024 15:18
Ik heb nog steeds een muziekverzameling op de HDD staan, en gebruik WinAmp om dat af te spelen. Goed kans dat een andere mediaspeler dat ook net zo goed zou doen, maar if it works...
Thijs_Rallye @Dennism19 oktober 2024 11:40
Het is nog steeds mijn daily driver. Ik heb nog niks gevonden dat net zo veel bestandsformaten speelt als Winamp. (5.622)
The Zep Man
@Llopigat18 oktober 2024 11:44
Ik denk meer dat er onofficiele forks komen. A la Youtube Revanced.
ReVanced is geen onofficiële fork, maar een open-source framework om open-source patches toe te passen op (veelal closed-source) applicaties. YouTube ReVanced is dus geen fork, maar een door de gebruiker gepatchte officiële YouTube-applicatie (dat het natuurlijk niet meer officieel maakt).

Kenmerken van een fork zijn dat de broncode beschikbaar moet zijn (het hoeft niet per se onder een open-source licentie te vallen, maar het helpt!) en dat het ergens centraal beheerd wordt. In het geval van YouTube ReVanced is daar geen sprake van.

Verder is forken op GitHub nodig om upstream verbeteringen voor te stellen. Als de broncode van Winamp niet geforkt zou mogen worden, dan kunnen ze het maar beter niet publiceren in een openbare GitHub repository. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 11:49]

aikebah @The Zep Man18 oktober 2024 17:18
[...]
.Verder is forken op GitHub nodig om upstream verbeteringen voor te stellen.
Niet nodig, wel gebruikelijk.

Direct clonen van de officiële github repo en dan een diff patch opsturen naar Llama group is ook een manier om verbeteringen voor te stellen.

En een onboarding-proces om als directe contributor aan de github repo toegevoegd te worden is ook een mogelijkheid. Dan push je gewoon direct een feature branch naar de officiële repo en doet een PR van daar naar de hoofd ontwikkel branch.
THETCR @Llopigat18 oktober 2024 15:51
YouTube Revanced is geen fork.
Verwijderd @The Zep Man18 oktober 2024 11:32
En even leren hoe GIT nu precies werkt en zorgen voor fatsoenlijke build scripts.

Maar mocht iemand toch nog zin in de winamp ervaring hebben, installeer gewoon audacious en vouw er een winamp skin overheen, je ziet het verschil niet, maar onder de motorkap is alles wel gewoon modern.
breezie @Verwijderd18 oktober 2024 11:54
Net eens uitgeprobeerd maar wat mij keer op keer stoort aan opensource projecten die hun oorsprong binnen linux hebben, is de UI. Ook hier weer gebaseerd op Qt/GTK waardoor het niet mooi integreert met de UI van windows zelf.
Barryke @breezie18 oktober 2024 11:59
Integreren met de UI van het OS? Dat deed Winamp (of Windows Media Player) ook niet, blijkbaar hoort dat bij audio spelers (en message clients).

Dat de UI vaak een achterstand vertoond op vlak van usability is inderdaad waar. Ik vond Winamp dan weer de positieve uitsteker met de default skin.
breezie @Barryke18 oktober 2024 12:05
Doe eens "Open File" (sneltoets L) in audacious en je zult zien wat ik bedoel.
Magic Power @breezie18 oktober 2024 12:40
Ctrl-L bij mij in Audacious is 'URL Openen'. Dan krijg je een vak waar je een URL in kunt plakken.

Doe ik CTRL-O dan krijg ik 'Bestanden Openen'. Dan krijg ik een default window waarin ik de bestanden kan selecteren, inclusief directories en devices.

Ik denk dat je je vergist tussen deze twee. 'URL Openen' is bewust simpel gehouden, want je kunt daar een URL in plakken. Met 'Bestanden Openen' kan ik gewoon simpel en eenvoudig bestanden selecteren.
Tassadar32 @breezie18 oktober 2024 12:00
Maar dat deed Winamp ook niet ;)
Troepje @Verwijderd18 oktober 2024 16:57
Ahhhhh daar is XMMS gebleven, nice. Wist niet meer dat ik het miste, moet ik maar weer ff installeren :D.
MSalters @The Zep Man18 oktober 2024 11:54
Het zijn vaak niet eens "modules". Ze hebben blijkbaar een hele zipfile zonder meer op Github gedumpt. DIe DNAS server code heeft niets met de WinAmp client te maken. De codecs zijn wel een soort modules.
johnnyquid 18 oktober 2024 13:55
Ik gebruik nu al een tijdje WACUP (WinAmp Community Update Project)

Werkt echt heel fijn 😊
poktor @johnnyquid18 oktober 2024 15:13
Yep, hier ook. Met de Big Bento skin. :) het is de klassieke Winamp zoals iedereen kent, maar dan flink gemoderniseerd onder de motorkap, zonder het uiterlijk aan te tasten. Winamp is hierdoor weer prima bruikbaar! _/-\o_

[Reactie gewijzigd door poktor op 18 oktober 2024 17:14]

Ryunoru @johnnyquid18 oktober 2024 18:56
Oh top, zoiets zocht ik al een poosje! Kan ook gebruikt worden als standalone versie terwijl je bestaande installatie intact blijft, uitstekende optie dus om het uit te proberen. Dank!

Hier link naar officiële site voor de liefhebbers: https://getwacup.com/

[Reactie gewijzigd door Ryunoru op 18 oktober 2024 18:58]

dannbla 18 oktober 2024 11:31
Winamp, mIRC, ICQ, Napster. Ik heb goede herinneringen aan deze software :+.
himlims_ @dannbla18 oktober 2024 11:43
Volgens mij is mirc de enige die “test of time” heeft doorstaan
Tirinium @dannbla18 oktober 2024 11:44
Mirc werkt toch nog steeds?
gimbal @Tirinium18 oktober 2024 11:50
Winamp ook, het feit dat je het nog kunt gebruiken zegt niets over of je het ook daadwerkelijk doet. Je kunt nog wel nostalgisch mIRC installeren maar als al je vrienden Discord gebruiken dan heb je er vrij weinig aan.
kdemetter @gimbal18 oktober 2024 13:52
Element (https://element.io/) en Matrix is een beetje de vervanger van IRC.
Toch voor wat ik het gebruikte, namelijk bij vragen over open source software, programmeertalen, etc...
Trithereon 18 oktober 2024 12:48
Wat ik gaaf zou vinden is als ik mij spotify kan koppelen met de winamp visualisatie :D
DeTeraarist @Trithereon18 oktober 2024 13:55
https://github.com/milkdrop2077/MilkDrop3
Trithereon @DeTeraarist18 oktober 2024 14:05
oh nice! Dat werkt, alleen was de link een beetje vreemd ofzo.


https://github.com/milkdrop2077/MilkDrop3/releases/
hier kan je gelijk de .exe downloaden :) !

Thanks agian!
ultimasnake 18 oktober 2024 11:44
Toevallig een video over gezien vanmorgen, naast code van derden lijkt het dat er mogelijk code in Winamp zit waar ze geen licentie voor hebben (dolby)? Althans zo begreep ik het en dat zou echt heel veel gevolgen kunnen hebben.

De repository was enorm slordig in ieder geval met ook executables van bijv Git, encryptie keys voor het signen van software (die gelukkig al was verlopen) etc etc.

Uiteindelijk lijkt het een enorme flater aan iemands kant bij winamp waarvan niemand nog de gevolgen kan voorzien (voor WinAmp).. "The lama's ass" zal mogelijk wel gewhipped worden in juridische vorm.

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 18 oktober 2024 11:45]

Tielenaar @ultimasnake18 oktober 2024 11:56
YouTube: The Winamp Situation Is Crazy
Deze ja. Echt te bizar wat een zooitje dat is. Volledige install files (zelfs van SVN) in de repo en echt togaal geen idee wat open source betekent of hoe je iets permanent weghaalt uit een repo.
DeTeraarist 18 oktober 2024 12:03
Nog nooit zo'n slechte openbaring van code gezien.
Vertellen dat je een copyleft licentie hebt en vervolgens de hele siurce op slot gooien in je licentie. Om nog maar niet te spreken over de 3rd party code.
Dit is een goede voor www.watbenjedan.nl
tedades @DeTeraarist18 oktober 2024 23:08
Maar het is ook uniek dat ze echt alle code openbaar maken. Dus eigenlijk leek dat wel tof. Jammer dat ze hierdoor alles weer offline moesten halen, maar er is vast iemand die nog een kopie heeft liggen.
qbig1970 18 oktober 2024 14:01
De leukste visualisatie vond ik de Voice-Print Visuals!
Deze zat in versie 2.79 geloof ik en ik probeer al vaker om deze te gebruiken!
De plugin in een nieuwere versie zetten gaat niet helaas!
chim0 18 oktober 2024 16:17
Hier wordt Winamp nog dagelijks gebruikt. Heb andere spelers geprobeerd, maar kan er niet aan wennen. Heb alleen een paar bugs zoals dat als je op een nummer klikt > View file info > Artwork en ik klik dan op het pijltje om naar het volgende nummer te gaan, loopt ie vast, maar dat is een kleinigheidje. Net zoals ik nog altijd mIRC regelmatig gebruik.
Cageman1984 18 oktober 2024 22:41
Winamp... Dat is een trip down memory lane!

Waarom zou ik nu nog Winamp gebruiken? Mp3 of CD heb ik nog wel, maar alles gaat via Spotify!

Waar heb je Winamp nog voor nodig?

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