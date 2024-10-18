Winamp-eigenaar haalt broncode minder dan maand na release weer offline

De volledige GitHub-repository van Winamp is verwijderd. Eigenaar Llama Group maakte de muziekspeler vorige maand opensource, maar heeft de broncode nu dus weer offline gehaald. Eerder bleek de repository ook de code van thirdpartysoftware te bevatten.

De WinampDesktop-repository is inmiddels volledig offline gehaald van GitHub, merkte onder meer Ars Technica op. Llama Group lijkt de code eerder deze week offline te hebben gehaald. Het bedrijf heeft daar geen concrete reden voor gegeven. Tweakers heeft vragen uitstaan bij het Belgische bedrijf, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Onlangs bleek dat de broncode van Winamp ook de code voor bepaalde software bevatte die niet van Llama Group zelf was. Dat betrof onder meer Shoutcast DNAS-code, afkomstig van de oorspronkelijke Winamp-makers, en gesloten codecs van Intel en Microsoft. The Register nam daar contact over op met de ontwikkelaars. Vlak daarna werd de GitHub-repository verwijderd.

De broncode van Winamp verscheen eind september op GitHub, zoals Llama Group eerder dit jaar al beloofde. De release kon rekenen op kritiek van de community, mede door een beperkende licentie waaronder de code beschikbaar was. Gebruikers mochten de software bijvoorbeeld niet forken. Uiteindelijk werd dat aangepast. Daarmee mochten ontwikkelaars de broncode wel forken, maar was het nog steeds verboden om aangepaste versies te distribueren.